Почему марксизм снова на подъеме? Фурсов, Пыжиков и другие

Концептуал СМИ В.Винников, Ф.Гиренок, А.Иванов, А.Пыжиков, А.Фефелов и А.Фурсов – к 200-летию автора «Капитала»

Образ нашего прошлого размывается, исчезает, заменяется какой-то фейковой историей, из которой вымарываются даже такие грандиозные фигуры, как автор «Капитала» и создатель первого Интернационала. А ведь были в нашей стране сотни, тысячи кафедр марксизма, целые армии марксистов, генералы от марксизма, — и всё это исчезло, словно мираж… Предлагаю нашими совместными усилиями восстановить историческую справедливость.



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