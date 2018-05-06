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Почему марксизм снова на подъеме? Фурсов, Пыжиков и другие

19:34. 6 мая 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

В.Винников, Ф.Гиренок, А.Иванов, А.Пыжиков, А.Фефелов и А.Фурсов – к 200-летию автора «Капитала»

Образ нашего прошлого размывается, исчезает, заменяется какой-то фейковой историей, из которой вымарываются даже такие грандиозные фигуры, как автор «Капитала» и создатель первого Интернационала. А ведь были в нашей стране сотни, тысячи кафедр марксизма, целые армии марксистов, генералы от марксизма, — и всё это исчезло, словно мираж… Предлагаю нашими совместными усилиями восстановить историческую справедливость.

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Рекомендуем:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

Книги Фурсова Андрея Ильича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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