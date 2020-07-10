Telegram призвал Россию побороться с Apple и Google, сравнив их с Золотой Ордой
11:22. 10 июля 2020 102 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию принять участие в борьбе против сбора в 30%, который Google и Apple взимают с разработчиков приложений за то, чтобы их продукт оказался в цифровых магазинах. Он сравнил это требование с данью Золотой Орде, сообщает Forbes.
Господин Перекопский принял участие в дискуссии с представителями IT-отрасли при участии премьер-министра Михаила Мишустина в Казани. По словам вице-президента Telegram, в Восточной Европе и России есть целая армия талантливых программистов, но упомянутый сбор мешает им в полной мере раскрыть свой потенциал, особенно это касается разработчиков мобильных приложений. «Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста и все привозят дань туда»,— заявил он.
«Мы обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. Да, действительно, в России эти компании будут платить 3%, при этом 30% они будут отдавать американским компаниям, причем частным. Сейчас в Европе идут активные обсуждения на эту тему, мы в них тоже принимаем участие, идут антимонопольные расследования. Мы хотели бы призвать Россию принять участие в таком прогрессивном движении, потому что, как нам кажется, это серьезный сдерживающий фактор всей IT-индустрии в мире в целом и в Восточной Европе и России в частности»,— сказал Илья Перекопский (цитата по «Прайму»).
Ранее основатель Telegram Павел Дуров выступил против монополии Apple на распространение приложений для iPhone через AppStore. По его словам, Apple и Google взимают «безумный налог» в 30% на продажи через свои платформы. При этом на технику Apple нельзя установить сторонние приложения, у Google такая возможность есть.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10389538.html
А с виду вроде не глупый парень…