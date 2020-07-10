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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июля 2020

14:56. 10 июля 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ЧВКшники в Сокне



ЧВКшники в ливийской Сокне (фото сделаны в поселке к северу от Сокны), где на днях турки бомбили позицию "Панциря" в отместку за уничтоженные "Хоки" на авиабазе Аль-Ватия.
Как и раньше, ЧВКшники попадают в объективы когда ходят по продуктовым магазинам.









По заявлениям ПНС Ливии, на стороне Хафтара воюет до 3000 ЧВКшников из разных стран, в том числе и из России.
Москва не отрицает наличие ЧВК в Ливии, но уточняет, что они действуют там автономно от линии правительства, намекая, что это частный контракт оплаченный другой страной.
В указанном районе ЧВК обеспечивают прикрытие подступов к стратегической авиабазе Аль-Джуфра, которую очень хочет заполучить Эрдоган.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР

Фото: РИА Новости
Москва подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на турецко-сирийской границе для доставки гумпомощи в Сирию, следует из комментария первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в Twitter, передает РИА Новости.
Сейчас для доставки гуманитарной помощи используют два пограничных перехода на границе с Турцией — “Баб-эль-Хава” и “Баб-эс-Салям”. Их мандат истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшей работы Совбез должен принять резолюцию. Однако на этот счет возникли разногласия.
На этой неделе Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии и Бельгии, предлагавшую продлить действие обоих КПП на год.
После этого Москва внесла документ о продлении работы только “Баб-эль-Хавы”, и на полгода, а не на год. Однако он не набрал необходимых девяти голосов из 15 — за него проголосовали лишь четыре государства.
Следом Бельгия и Германия внесли новый проект о двух погранпереходах, но на полгода, а не на год, в отличие от их первого варианта.
Как следует из комментария Полянского, Россия также подготовила новую резолюцию — о работе одного КПП, но в течение года.
По его словам, через этот переход проходит более 85% всех гуманитарных операций.
Как отметил дипломат, оставшуюся долю гуманитарных операций можно перенаправить через этот КПП и линию фронта, учитывая изменения “на земле”, в частности уменьшение зоны деэскалации на 30%.

“Мы отвергаем обвинения некоторых наших коллег в Совете Безопасности ООН, обвиняющих Россию в том, что она лишила миллионы людей на северо-западе Сирии гуманитарной помощи ООН. Если наш проект резолюции будет принят, поток гуманитарной помощи не прекратится”, — написал Полянский.

Россия настоятельно призывает гуманитарные структуры ООН и НПО уделять первостепенное внимание использованию механизма доставки через линию фронта, продолжая использовать погранпереход “Баб-эль-Хава”, чтобы помочь нуждающимся в Идлибе.
“Признавая потребность в использовании трансграничного механизма, мы подчеркиваем необходимость того, чтобы все стороны, как ООН, так и правительство Сирии, предприняли… усилия по расширению использования операций по доставке гуманитарной помощи через линию фронта во всех частях Сирии в соответствии с резолюцией 46/182″, — сказано в комментарии.
Зампостпред призвал западных партнеров по СБ поддержать российский проект резолюции. “Если они заблокируют наше компромиссное предложение, они будут нести ответственность за последствия”, — заключил Полянский.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Зачем переходить красную черту?! — в России зреет протест против действий Турции

Зачем переходить красную черту?! — в России зреет протест против действий Турции | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило заявление Союза Православных Братств России, Украины и Белоруссии по поводу намерений властей Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть.

29 мая 2020 г., в 567-ю годовщину захвата Константинополя войсками турецкого султана Мехмеда Второго Завоевателя (Фатиха), в Стамбуле в Храме Святой Софии был торжественно прочитан Коран в честь гибели величайшей православной цивилизации — Византии.

А в ночь на 29 мая 1453 г. последний византийский Император Константин Одиннадцатый молился в Соборе Святой Софии, чтобы утром героически пасть за Веру и Родину. Случился грандиозный политический переворот: погибло самое культурное государство 15 века. Рухнул Второй Рим.

Величайшее чудо на земле — Собор Святой Софии — Премудрости Божьей, а это одно из имен Иисуса Христа, был возведен Императором Юстинианом (крестьянином по происхождению) в 532-537 гг. На строительство Храма ушло 130 тонн золота или три бюджета страны. В Соборе в 957 году крестилась великая русская княгиня Ольга, канонизированная Церковью.

Завоеватели османы, оккупировавшие Византию, переделали христианский собор в мечеть, но в 1935 году республиканское правительство Ататюрка присвоило храму Святой Софии статус музея, который он сохраняет по сей день и находится под бдительным надзором ЮНЕСКО. И вдруг 2 июля 2020 г. Государственный совет Турции в течение 17 минут обсуждает вопрос об отмене решения Президента Ататюрка и превращении христианской святыни в мечеть, хотя Стамбул отнюдь не чувствует недостатка в мечетях. Как сообщает печать, роковое решение будет озвучено через 15 дней.

Союз Православных Братств России, Украины и Белоруссии выражает недоумение и протест против умышленного унижения православных христиан. Мы уважаем чувства всех инаковерующих, включая и последователей Магомета. Но зачем же третировать и оскорблять нас?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы успешно сотрудничает и дружит с Россией. Мы симпатизируем его усилиям в укреплении суверенитета своей страны.

Но зачем вдруг переходить красную черту в налаженных весьма лояльных отношениях между нашими странами? Зачем превращать в яблоко раздора нашу уникальную святыню — Собор Святой Софии, Собор Христа Спасителя?

Союз Православных Братств России, Украины и Белоруссии, сопредседатель СПБ Владимир Николаевич Осипов

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Метки: главное, компиляция

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