Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступило заявление Союза Православных Братств России, Украины и Белоруссии по поводу намерений властей Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть.

29 мая 2020 г., в 567-ю годовщину захвата Константинополя войсками турецкого султана Мехмеда Второго Завоевателя (Фатиха), в Стамбуле в Храме Святой Софии был торжественно прочитан Коран в честь гибели величайшей православной цивилизации — Византии.

А в ночь на 29 мая 1453 г. последний византийский Император Константин Одиннадцатый молился в Соборе Святой Софии, чтобы утром героически пасть за Веру и Родину. Случился грандиозный политический переворот: погибло самое культурное государство 15 века. Рухнул Второй Рим.

Величайшее чудо на земле — Собор Святой Софии — Премудрости Божьей, а это одно из имен Иисуса Христа, был возведен Императором Юстинианом (крестьянином по происхождению) в 532-537 гг. На строительство Храма ушло 130 тонн золота или три бюджета страны. В Соборе в 957 году крестилась великая русская княгиня Ольга, канонизированная Церковью.

Завоеватели османы, оккупировавшие Византию, переделали христианский собор в мечеть, но в 1935 году республиканское правительство Ататюрка присвоило храму Святой Софии статус музея, который он сохраняет по сей день и находится под бдительным надзором ЮНЕСКО. И вдруг 2 июля 2020 г. Государственный совет Турции в течение 17 минут обсуждает вопрос об отмене решения Президента Ататюрка и превращении христианской святыни в мечеть, хотя Стамбул отнюдь не чувствует недостатка в мечетях. Как сообщает печать, роковое решение будет озвучено через 15 дней.

Союз Православных Братств России, Украины и Белоруссии выражает недоумение и протест против умышленного унижения православных христиан. Мы уважаем чувства всех инаковерующих, включая и последователей Магомета. Но зачем же третировать и оскорблять нас?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы успешно сотрудничает и дружит с Россией. Мы симпатизируем его усилиям в укреплении суверенитета своей страны.

Но зачем вдруг переходить красную черту в налаженных весьма лояльных отношениях между нашими странами? Зачем превращать в яблоко раздора нашу уникальную святыню — Собор Святой Софии, Собор Христа Спасителя?

Союз Православных Братств России, Украины и Белоруссии, сопредседатель СПБ Владимир Николаевич Осипов

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