Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июля 2020
- 11:42 ЧВКшники в Сокне.
- 08:08 Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР.
- 04:45 Зачем переходить красную черту?! — в России зреет протест против действий Турции.
ЧВКшники в Сокне
ЧВКшники в ливийской Сокне (фото сделаны в поселке к северу от Сокны), где на днях турки бомбили позицию "Панциря" в отместку за уничтоженные "Хоки" на авиабазе Аль-Ватия.
Как и раньше, ЧВКшники попадают в объективы когда ходят по продуктовым магазинам.
По заявлениям ПНС Ливии, на стороне Хафтара воюет до 3000 ЧВКшников из разных стран, в том числе и из России.
Москва не отрицает наличие ЧВК в Ливии, но уточняет, что они действуют там автономно от линии правительства, намекая, что это частный контракт оплаченный другой страной.
В указанном районе ЧВК обеспечивают прикрытие подступов к стратегической авиабазе Аль-Джуфра, которую очень хочет заполучить Эрдоган.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Зачем переходить красную черту?! — в России зреет протест против действий Турции
В редакцию «Русской Весны» поступило заявление Союза Православных Братств России, Украины и Белоруссии по поводу намерений властей Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть.
29 мая 2020 г., в 567-ю годовщину захвата Константинополя войсками турецкого султана Мехмеда Второго Завоевателя (Фатиха), в Стамбуле в Храме Святой Софии был торжественно прочитан Коран в честь гибели величайшей православной цивилизации — Византии.
А в ночь на 29 мая 1453 г. последний византийский Император Константин Одиннадцатый молился в Соборе Святой Софии, чтобы утром героически пасть за Веру и Родину. Случился грандиозный политический переворот: погибло самое культурное государство 15 века. Рухнул Второй Рим.
Величайшее чудо на земле — Собор Святой Софии — Премудрости Божьей, а это одно из имен Иисуса Христа, был возведен Императором Юстинианом (крестьянином по происхождению) в 532-537 гг. На строительство Храма ушло 130 тонн золота или три бюджета страны. В Соборе в 957 году крестилась великая русская княгиня Ольга, канонизированная Церковью.
Завоеватели османы, оккупировавшие Византию, переделали христианский собор в мечеть, но в 1935 году республиканское правительство Ататюрка присвоило храму Святой Софии статус музея, который он сохраняет по сей день и находится под бдительным надзором ЮНЕСКО. И вдруг 2 июля 2020 г. Государственный совет Турции в течение 17 минут обсуждает вопрос об отмене решения Президента Ататюрка и превращении христианской святыни в мечеть, хотя Стамбул отнюдь не чувствует недостатка в мечетях. Как сообщает печать, роковое решение будет озвучено через 15 дней.
Союз Православных Братств России, Украины и Белоруссии выражает недоумение и протест против умышленного унижения православных христиан. Мы уважаем чувства всех инаковерующих, включая и последователей Магомета. Но зачем же третировать и оскорблять нас?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы успешно сотрудничает и дружит с Россией. Мы симпатизируем его усилиям в укреплении суверенитета своей страны.
Но зачем вдруг переходить красную черту в налаженных весьма лояльных отношениях между нашими странами? Зачем превращать в яблоко раздора нашу уникальную святыню — Собор Святой Софии, Собор Христа Спасителя?
Союз Православных Братств России, Украины и Белоруссии, сопредседатель СПБ Владимир Николаевич Осипов
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