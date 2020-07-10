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Иезуитский прoeкт в Рoccии. Александр Пыжиков

23:23. 10 июля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 7

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в седьмом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том влиянии, которое оказывал орден иезуитов на представителей самой именитой аристократии Российской империи.

Почему именно при восшествии Романовых на престол произошло первое, по настоящему серьезное, проникновение иезуитов на территорию Московского царства? Что послужило причиной первого изгнания представителей ордена в царствование Петра I? Как запрещение ордена иезуитов римским папой Климентом XIV в 1773 году повлияло на его распространение в Восточной Европе и Российской империи? Почему именно представителям иезуитов Екатерина II доверила формирование российской системы образования? 

Какую роль играл колледж аббата Николя в образовании представителей высшей российской аристократии? Что послужило причиной официального изгнания ордена иезуитов в царствование Александра I? Какое влияние оказали иезуиты на организаторов восстания декабристов?

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/iezuitskiy-proekt-v-roccii-aleksandr-pyzhikov

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