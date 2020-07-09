Один против шести вражеских танков…

Крестьянина Романа Смищука призвали на фронт только в 1944 году – из-за возраста. Ему как раз исполнилось 44 года, и на войну он уже успел отправить взрослого сына. Но в первом же бою Смищук показал, как воюют отцы – в одиночку он уничтожил 6 танков!



Немцы начали штурм возвышенности Оллариор, на которой стояла рота советских солдат. Рядовой Смищук вдруг почувствовал такую ярость, что просто не смог устоять на месте. Первого «тигра» подпустил почти вплотную к себе, затем бросил гранату под ходовую часть, а когда танк встал, швырнул в него бутылку с зажигательной смесью. Танк горел. А воодушевленный Смищук уже расправлялся со второй машиной.

Когда враг его заметил и выпустил по нему пулемётную очередь, Смищук театрально рухнул на дно траншеи, и танк прошел над ним, засыпав его землей.

Но боец был невредим – он вскочил на ноги и бросил вдогонку танку гранату и бутылку с зажигательной смесью.

На этот подвиг у героя ушло несколько минут. Как поджёг четвертый и пятый танк, боец ещё помнил, а после шестого силы его покинули.

Обомлевшие однополчане сначала молча смотрели на одиночную атаку Смищука, потом бросились ему на помощь и прорвали окружение.

В тот же день командир полка написал представление на присвоение Роману Смищуку звания Героя Советского Союза. На награждении солдат, будто бы оправдываясь, сказал, что не ожидал от себя такой реакции, ведь всегда был тихим человеком.

Смищук нашёл на фронте своего сына Григория, и они воевали вместе до самой Победы. Григорий также был награжден орденом Славы III степени.

Отец и сын вернулись в родное село героями. Роман дожил до 68 лет, а сын написал про него повесть «Отцовская слава»

Эта история скоро появится на Карте героев. А ещё проект «Подвиги» просит вас вспомнить истории своих предков, воевавших и трудившихся в тылу, отдавших жизнь и здоровье за мир. Добавить историю своего солдата можете и вы, если тоже считаете, что подвиги нельзя забывать.