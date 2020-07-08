Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 июля 2020
- 08:12 КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
- 07:16 Турция провела тестирование С-400.
- 03:53 Провоцируют конфликт ислама и православия: депутат предложил решение.
- 01:00 Китай и Россия заблокировали в ООН резолюцию по Сирии.
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Турция провела тестирование С-400
Турки достаточно красноречиво ответили на предложения американских сенаторов выкупить у Анкары российскую системы ПВО С-400, чтобы восстановить американо-турецкие отношения. После официальных заявлений, что это юридически невозможно, турки начали тестирование С-400.
Турция провела тестирование С-400
По сообщениям, Турция провела тестирование систем ПВО С-400 на истребителях F-16, американского производства. Согласно сообщениям, системы ПВО С-400, развернутые на авиабазе Мюртед (Mürted) около Анкары, были испытаны на американских истребителях F-16 Viper и F-4 Phantom II.
Издание Fighter Jets World отмечает, что истребители F-16 были замечены в непосредственной близости от авиабазы Мюртед. «В рамках некоторых проектов, осуществляемых в координации с Управлением оборонной промышленности (Presidency of Defense Industries), самолеты F-16 и другие самолеты ВВС Турции будут выполнять испытательные полеты на малых и больших высотах в понедельник и вторник в небе Анкары» – говорится в официальном заявлении .
Как бы там ни было, на видео, снятых в ходе испытаний, видны F-16 и F-4, пролетавшие над Муртедом, и части радиолокатора наблюдения и сбора данных 91N6E и воздушного радара поиска и сбора данных 96L6E, который явно работает ниже, он установлен на мачте 40V6M.
Монтируемая на мачте версия 96L6E также предназначена для более эффективного обнаружения низколетящих целей, которые радар, расположенный на земле, может не обнаружить из-за рельефа местности.
В сентябре 2017 года Россия объявила, что подписала с Турцией соглашение на 2,5 миллиарда долларов о поставке Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. По условиям контракта Анкара получит полковой комплект ракетных комплексов ПВО С-400 (два батальона). Сделка также предусматривает частичную передачу технологии производства турецкой стороне.
С-400 «Триумф» – самая совершенная ракетная система ПВО большой дальности, которая была поставлена на вооружение в России в 2007 году. Она предназначена для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, в том числе ракет средней дальности, а также может быть использована против наземных установок. S-400 может поражать цели на расстоянии 400 км и на высоте до 30 км.
http://perevodika.ru/articles/1209606.html – цин
С администрацией Трампа у "друга Реджепа" вряд ли получится договориться по этому вопросу, особенно учитывая позицию США по F-35, за которые Турция уже заплатила деньги и которые ей до сих пор не отдали.
От российских систем ПВО Турция сейчас врядли откажется, так как это одна из критических уязвимостей турецкой военной машины. Те же "Хоки" пока что себя никак не проявили в Ливии и сами понесли потери. С-400 еще только готовится к постановке на боевое дежурство. ЗРК "Пэтриот" США продавать отказываются. Свои разработки систем разного радиуса у турок пока что отстают от мировых лидеров, в отличие от тех же дронов, где турки добились больших успехов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Провоцируют конфликт ислама и православия: депутат предложил решение
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказался в поддержку обращения Госдумы к парламенту Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе парламентария.
«Мы не подвергаем сомнению суверенитет Турции. У нас с Турецкой Республикой развиваются торговые, экономические, культурные отношения.
Собор Святой Софии является объектом повышенного интереса у российских туристов и паломников, и мы хотели бы надеяться на то, что турецкая сторона согласится оставить собор в статусе памятника — достояния человечества.
Его должны посещать все верующие. Можно, как предложил армянский патриарх Турции, предоставить возможность служить в соборе разным конфессиям.
После решения президента Турции Ататюрка собор был расчищен, были восстановлены фрески. Мы уважаем те усилия, которые приложила Турция по восстановлению данного музея, сегодня он является одной из выдающихся жемчужин мировой культуры.
Решение судьбы собора Святой Софии в пользу сохранения музея послужит укреплению отношений между традиционными конфессиями, народами и культурами.
Провоцирование конфликта не просто осложняет наши отношения, но и служит интересам сил, далеких от интересов ислама и православия», — сказал Сергей Гаврилов.
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Китай и Россия заблокировали в ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
Остальные члены СБ проголосовали «за».
Как заявил российский постпред Василий Небензя, Россия внесет в Совбез свой проект резолюции, оставляющий один КПП для доставки помощи на границе Сирии и Турции.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.
В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах решили сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия.
В частности, согласно позиции России, необходимость в двух других пограничных переходах отпала, так как ситуация «на земле» изменилась.
По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.
Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля 2020 года. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить.
В июне Германия и Бельгия внесли новый проект резолюции, который предлагает продлить на год (до 10 июля 2021 года) работу пунктов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на границе с Турцией.
В первоначальной версии резолюции авторы предлагали с учетом пандемии COVID-19 вновь разрешить гуманитарным учреждениям ООН и их партнерам в качестве исключения использовать пограничный переход Эль-Ярубия в течение начального периода — до 10 января 2021 года. Однако затем авторы отказались от этого пункта.
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