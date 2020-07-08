Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 июля 2020

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказался в поддержку обращения Госдумы к парламенту Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе парламентария.

«Мы не подвергаем сомнению суверенитет Турции. У нас с Турецкой Республикой развиваются торговые, экономические, культурные отношения.

Собор Святой Софии является объектом повышенного интереса у российских туристов и паломников, и мы хотели бы надеяться на то, что турецкая сторона согласится оставить собор в статусе памятника — достояния человечества.

Его должны посещать все верующие. Можно, как предложил армянский патриарх Турции, предоставить возможность служить в соборе разным конфессиям.

После решения президента Турции Ататюрка собор был расчищен, были восстановлены фрески. Мы уважаем те усилия, которые приложила Турция по восстановлению данного музея, сегодня он является одной из выдающихся жемчужин мировой культуры.

Решение судьбы собора Святой Софии в пользу сохранения музея послужит укреплению отношений между традиционными конфессиями, народами и культурами.

Провоцирование конфликта не просто осложняет наши отношения, но и служит интересам сил, далеких от интересов ислама и православия», — сказал Сергей Гаврилов.

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