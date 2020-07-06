Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 июля 2020

Армянские саперы в Алеппо

Свежее видео от Anna News из Алеппо.Показана работа армянских саперов занимающихся разминированием города.Плюс свежие фото Сухейла, который инспектирует свои войска. Как обычно в сопровождении российских ССОшников.

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Российский Су-57 устроил в Сирии охоту и погоню за F-35?

Российский истребитель пятого поколения Су-57 успешно прошёл испытании в Сирии против «стелс»-истребителей пятого поколения F-35. По ряду данных, российский боевой самолёт был поднят с российской авиабазы «Хмеймим» во время очередных ударов по позициям иранских военных в провинции Дейр-эз-Зор и успел приблизиться к американскому самолёту на расстояние в 120 километров, успешно отработав захват цели для ракет дальнего радиуса действия до того, как американский самолёт смог успешно скрыться в воздушном пространстве соседнего Ирака, пройдя тем самым одно из важнейших испытаний.

Загадочные воздушные удары по иранским военным объектам на территории Сирии действительно наносились «стелс»-истребителями, однако, на данный момент остаётся неизвестным тот факт, идёт ли речь об американских боевых самолётах или же об израильских «стелсах», поскольку и одна и вторая сторона не терпят нахождение Ирана в САР и имеют на своём вооружении эти боевые машины.

Ряд мониторинговых ресурсов косвенно подтверждают, что незадолго до момента ударов по иранским военным объектам в центральной и восточной части Сирии с российской авиабазы «Хмеймим» действительно в небо поднимались боевые самолёты. Учитывая тот факт, что истребители Су-57 неоднократно принимали участие в испытаниях на территории арабской республики, специалисты полагают, что российские военные не упустили бы столь уникальную возможность и практически наверняка бы отработали погоню за F-35.

Следует уточнить, что в последнее время над Сирией всё чаще стали появляться американские беспилотники, что, очевидно, связано с опасениями ВВС США, что рано или поздно Россия и вовсе может поднять в небо свои истребители и принудительно посадить американский истребитель пятого поколения прямо на одной из сирийских военных баз – риск этого очень большой.

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Патриарх Кирилл сделал заявление о планах Эрдогана превратить Святую Софию в мечеть

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии. Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала о твёрдых планах президента Турции Реджепа Эрдогана превратить собор из музея в действующую мечеть. «Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию. Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся. И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ прочно вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси. В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению. Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе. Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в заявлении предстоятеля Русской Православной церкви. Читайте также: Россия сильно ответила американским содомитам за флаг ЛГБТ в Москве (ВИДЕО)

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