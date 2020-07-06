Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 июля 2020

23:52. 6 июля 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Армянские саперы в Алеппо



Свежее видео от Anna News из Алеппо.
Показана работа армянских саперов занимающихся разминированием города.



Плюс свежие фото Сухейла, который инспектирует свои войска. Как обычно в сопровождении российских ССОшников.













 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Российский Су-57 устроил в Сирии охоту и погоню за F-35?

Российский истребитель пятого поколения Су-57 успешно прошёл испытании в Сирии против «стелс»-истребителей пятого поколения F-35. По ряду данных, российский боевой самолёт был поднят с российской авиабазы «Хмеймим» во время очередных ударов по позициям иранских военных в провинции Дейр-эз-Зор и успел приблизиться к американскому самолёту на расстояние в 120 километров, успешно отработав захват цели для ракет дальнего радиуса действия до того, как американский самолёт смог успешно скрыться в воздушном пространстве соседнего Ирака, пройдя тем самым одно из важнейших испытаний.

Загадочные воздушные удары по иранским военным объектам на территории Сирии действительно наносились «стелс»-истребителями, однако, на данный момент остаётся неизвестным тот факт, идёт ли речь об американских боевых самолётах или же об израильских «стелсах», поскольку и одна и вторая сторона не терпят нахождение Ирана в САР и имеют на своём вооружении эти боевые машины.

Ряд мониторинговых ресурсов косвенно подтверждают, что незадолго до момента ударов по иранским военным объектам в центральной и восточной части Сирии с российской авиабазы «Хмеймим» действительно в небо поднимались боевые самолёты. Учитывая тот факт, что истребители Су-57 неоднократно принимали участие в испытаниях на территории арабской республики, специалисты полагают, что российские военные не упустили бы столь уникальную возможность и практически наверняка бы отработали погоню за F-35.

Следует уточнить, что в последнее время над Сирией всё чаще стали появляться американские беспилотники, что, очевидно, связано с опасениями ВВС США, что рано или поздно Россия и вовсе может поднять в небо свои истребители и принудительно посадить американский истребитель пятого поколения прямо на одной из сирийских военных баз – риск этого очень большой.

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Патриарх Кирилл сделал заявление о планах Эрдогана превратить Святую Софию в мечеть

Патриарх Кирилл сделал заявление о планах Эрдогана превратить Святую Софию в мечеть | Русская весна

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии.

Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала о твёрдых планах президента Турции Реджепа Эрдогана превратить собор из музея в действующую мечеть.

«Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры.

Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог.

Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию.

Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся.

И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ прочно вошел в нашу культуру и историю.

Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси.

В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием.

Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня.

Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению.

Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе.

Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции.

Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в заявлении предстоятеля Русской Православной церкви.

Читайте также: Россия сильно ответила американским содомитам за флаг ЛГБТ в Москве (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июня 2020
...фактически корпункты «Аль-Кудса» на Ближнем Востоке). Последние регулярно устраивали ракетные обстрелы американцев... важным форпостом, как и Сирия. AFP приводит характеристики знающих ... "ответственным подходом к выпуску новостей".Вброс очевидно был нацелен на...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
...последние годы работал с ним бок о бок на Ближнем Востоке.... ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО) Новость ...отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью...большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
... за последние годы бывало в Ираке и Сирии.Вокруг... на улицы (ВИДЕО) Новость обновляется Тело генерала Касема...США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным ...Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)