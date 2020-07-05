О сути конституционных изменений

По примерным подсчётам, если обратиться к законодательству субъектов, нужно уточнить, скорректировать не менее 650 уставов субъектов Российской Федерации, 557 законов. Самое очевидное направление актуализации – это те законы субъектов, которые касаются темы социальной занятости, оказания медицинской помощи, молодёжной политики, сельского хозяйства, местного самоуправления.

Есть ещё блок подзаконных актов, его пока не упомянули. Например, то, что касается постановлений Правительства Российской Федерации, – не менее 150 постановлений. Я в этом разделяю мнение своих коллег, что рабочая группа могла бы сохранить статус канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы. Потому что это могло бы дать нам возможность иметь объективную информацию, то есть получать из первых рук её, чтобы материализация конституционных новелл для граждан не носила формальный характер, а новые стандарты социального комфорта для людей вошли бы в повседневную практику органов власти и стали частью новой управленческой культуры. Кстати, по сути дела, Вы вчера об этом и говорили.

Есть и другое очень важное, мне кажется, обстоятельство, которое непременно нужно упомянуть, имея в виду и будущее, которое нас ожидает. Владимир Владимирович, в России появился Основной закон нового типа – социально-ценностная Конституция. Она защищает не только человека, но и идеалы российского народа.



Это значит, что мы получаем нерушимые основания для уверенности в будущем, потому что в мире нарастает, причём это так заметно, буквально ежедневно духовно-нравственная и мировоззренческая дезориентация. К тому же мы стали свидетелями и участниками создания нового эталона модернизации конституционного уклада, потому что главный участник – это российский народ…”