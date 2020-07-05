О сути конституционных изменений
Коллега, будучи безусловно талантливым в языкознании (см., например, его замечательную статью „Греческий язык – от Омеги до Альфы”), в политике следует, уж осознанно или нет – тут сложно сказать – линии Навального и иже с ним. И приходится сожалеть, что действительно никто не может объять необъятное – быть одинаково талантливым в различных областях жизни и знаний.
Однако вызов придётся принять, хотя высказываться о прошедшем голосовании желания нет: сегодня эта тема в тренде и материал по ней можно отыскать практически на любой известной интернет-площадке. Тем более, что перед голосованием я действительно публиковал материалы, побуждающие голосовать за поправки, т.е. моя позиция однозначна и озвучена.
Предлагаю по поводу прошедшего голосования небольшую статистику вместе с ценностным и смысловым резюме произошедшего.
Ниже – цитата из выступления акад. РАН, инициатора движения за юридическое обоснование присутствия России в Арктике Т.Я. Хабриевой на встреча Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Прошедшей уже после голосования. (Обработка текста моя.)
„…Но я хочу обратить внимание на то, что изменениям должно подвергнуться не только федеральное законодательство. Потому что, справедливо было сказано Павлом Владимировичем [Крашенинников], должна перенастроиться вся система, вся правовая система, поскольку поправки затрагивают все уровни организации и функционирования публичной власти.
А коль скоро главным критерием её эффективности теперь становится социальное благополучие граждан, то это означает, поскольку гарантии его обеспечения находятся в компетенции и федеральных, и региональных, и муниципальных органов, то, соответственно, эти уровни тоже должны поменять свои акты.
По примерным подсчётам, если обратиться к законодательству субъектов, нужно уточнить, скорректировать не менее 650 уставов субъектов Российской Федерации, 557 законов. Самое очевидное направление актуализации – это те законы субъектов, которые касаются темы социальной занятости, оказания медицинской помощи, молодёжной политики, сельского хозяйства, местного самоуправления.
Есть ещё блок подзаконных актов, его пока не упомянули. Например, то, что касается постановлений Правительства Российской Федерации, – не менее 150 постановлений. Я в этом разделяю мнение своих коллег, что рабочая группа могла бы сохранить статус канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы. Потому что это могло бы дать нам возможность иметь объективную информацию, то есть получать из первых рук её, чтобы материализация конституционных новелл для граждан не носила формальный характер, а новые стандарты социального комфорта для людей вошли бы в повседневную практику органов власти и стали частью новой управленческой культуры. Кстати, по сути дела, Вы вчера об этом и говорили.
Есть и другое очень важное, мне кажется, обстоятельство, которое непременно нужно упомянуть, имея в виду и будущее, которое нас ожидает. Владимир Владимирович, в России появился Основной закон нового типа – социально-ценностная Конституция. Она защищает не только человека, но и идеалы российского народа.
Это значит, что мы получаем нерушимые основания для уверенности в будущем, потому что в мире нарастает, причём это так заметно, буквально ежедневно духовно-нравственная и мировоззренческая дезориентация. К тому же мы стали свидетелями и участниками создания нового эталона модернизации конституционного уклада, потому что главный участник – это российский народ…”
Юрист совершенно верно подметила возникновение нового духа Конституции: социально-ценностной. Т.е. на конституционном уровне отрицается педерастия, ювеналка, уничтожение семьи и т.п.
Немаловажно и отмеченная вынужденность для чиновников вырабатывать навыки „новой упрвленческой культуры”. Как и верное замечание о том, что Россия создаёт „новый эталон модернизации конституционного уклада” при прямом участии народа.
Нечто подобное мы видим в Швейцарии, где референдумы – местные или национальные – уже стали нормой. Однако там конституционные изменения на голосование не ставятся.
К тому же Швейцария с её 8-ю миллионами жителей – просто полигон для отработки подобных механизмов. Т.е. отрабатывается и то, что оглашается – сам механизм многочисленных референдумов по вопросам самой разной значимости, так и то, что не оглашается: как можно подготавливать толпу к тому, чтобы результат голосования был уверенно предсказуем.
Россия – не Швейцария, Россия – цивилизация. Численность населения, размеры страны, её история, нравственность народа – всё это со страной ростовщиков и часовщиков не сравнимо. И голосование, проведённое в нашей стране – это отработка метода прямой народной демократии, причём этот метод – глобального уровня значимости.
Обратите внимание и на объём работы, который появился у законодателей и чиновников: изменить в соответствии с поправками более тысячи законов и уставов!
Теперь пару слов о „поправках на царство”. Алекс, вы своего повара или жену каждые четыре года выбираете? А если глава вашего региона на протяжении многих лет делом доказывает, что дела региона и его жителей в целом улучшаются из года в год – вы будете голосовать против продолжения его мандата? На основании сказанного КЕМ-ТО, будто более двух сроков управлять ничем нельзя? Будете требовать смены булочника, где вы покупаете хлеб?
Для вас этот КТО-ТО – высший судья? Его мнение у вас в крови, вы не можете поступиться принципами и подумать самостоятельно, а надо ли менять профессионала-управленца, коли он достойно справляется со своими обязанностями?
Ещё вопрос: вы видите фигуру, как минимум равную Путину как по личным качествам, так и по управленческим талантам? Назовите, пожалуйста, ваших кандидатов – кто знает, может вы и правы?!!
Я уже не говорю о том, что личность хотя и решает много, однако следует не упускать из виду ни клан, её поддерживающую, ни состояние Среды, в которой работает тот или иной политик. Так что ждём ваши кандидатуры с учётом и этого замечания.
Голосование, завершившееся 1 июля – знаковое для страны и сохранности планеты.
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Лично я СВОИМИ ГЛАЗАМИ видел только ОДНОГО человека, поставившего “НЕТ” в бюллетене голосования!