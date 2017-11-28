В Госдуму внесен законопроект о Конституционном Собрании РФ

В нашем мире не бывает ничего полностью совершенного, не имеющего каких-либо недостатков. Такова и наша Конституция.

Будучи детищем рук человеческих, создаваемая в сложной внутриполитической обстановке, сразу после расстрела «Белого дома» в октябре 1993 года, она не лишена целого ряда недостатков. А посему Конституция нуждается в доработке и исправлениях. Основной проблемной зоной сегодняшнего Основного закона является наличие в нем упоминания о специальном органе власти (Конституционное собрание) при отсутствии возможности его собрать. Почему Конституционное собрание сегодня собрать не возможно? Потому что с 1993 года Госдума так и не приняла закон о порядке его созыва.

Между тем, Конституционное собрание и его созыв являются важной составляющей законодательного поля России. О необходимости принятия данного закона мы писали и говорили неоднократно.

«Вопрос с необходимым изменением Конституции, тоже куда как непрост: Статья №6 Конституции, регулирующая вопросы гражданства, входит в Главу 1 Конституции, определяющую «Основы конституционного строя». Все статьи, входящие в Главу 1, не могут быть изменены ни Госдумой, ни Советом Федерации, ни Президентом. Право вносить изменения в Главу 1 Конституции имеет только Конституционное Собрание РФ. Теперь вы понимаете, насколько важным является для нас этот орган власти? Насколько серьёзными полномочиями он наделён? Так, где же оно, Конституционное Собрание? Что ещё о нём говорит Основной Закон – Конституция?

Конституция РФ довольно чётко определяет права и полномочия Президента, Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы. Но насчёт Конституционного Собрания говорит очень лаконично: «Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание» (Глава 9, Статья 135, п.2 Конституции).

По сути, получается, что Конституцией предусмотрен некий орган, имеющий больше полномочий, чем Президент, парламент и Правительство вместе взятые. Но кто входит в этот орган власти, как он созывается, каков регламент его работы – ни слова. Упоминается лишь некий федеральный конституционный закон, которого попросту нет. Как же такое могло произойти?

Любой человек, более или менее сведущий в юриспруденции, знает простую вещь: если в каком-либо документе вводится норма, которая не имеет чёткого определения, это делается лишь с одной целью – эта норма не должна работать. В случае с нашей Конституцией неопределённость с Конституционным Собранием означает, что её авторы, писавшие Основной Закон под грохот танковых орудий, Стрелявших по Белому дому в октябрьской Москве, предусмотрели невозможность изменения тех положений, которые фиксируют сложившийся на 1993 год статус-кво. Например, Конституция РФ лишает наше государство, а значит и нас с вами, права иметь государственную идеологию. При этом все неизменяемые статьи Конституции по своей сути уже навязывают нам идеологию – идеологию либерализма. В число неизменяемых положений Конституции входит и статус Центробанка. Формально Центробанк объявлен независимым, по факту же делает его инструментом в руках международной финансовой системы и, таким образом, лишает нашу страну части суверенитета. Ни в одной Конституции «развитых стран» ЦБ в основной закон не вписан, но для нас авторы проекта 1993 года решили подстраховаться и втащили Центральный Банк в Конституцию.

Наверное, следует задаться вопросом – а почему бы не принять, наконец, этот самый федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании? Иначе, даже как-то неудобно получается – главный закон страны, Конституция, в самом важном вопросе говорит о пустом месте, о несуществующем документе! Если покопаться в этом вопросе, выясняется, что за 23 года с момента принятия Конституции, было сделано пять (!) попыток внести такой законопроект.

— 1997 год. Законопроект № 97018921-2, внесли Депутаты Государственной Думы Г.А.Зюганов, Н.М.Харитонов, Н.И.Рыжков, А.И.Лукьянов, Н.И. Шаклеин, В.А.Калягин, Ю.П.Иванов. Законопроект не рассматривался и был отозван самими инициаторами законопроекта.

— 1998 год. Законопроект № 98052983-2. Внесён депутатом Государственной Думы В.П. Зволинским. Законопроект также не рассматривался и отозван самим депутатом.

В 2000 году было подготовлено сразу два законопроекта:

— Законопроект № 90056938-3, внесён депутатами Государственной Думы Б.Б. Надеждиным, А.И. Лукьяновым, В.В.Володиным, В.А.Крюковым. Законопроект футболился в Госдуме несколько лет и в итоге был отклонён аж в 2012 году.

— Законопроект № 4800-3, внесён депутатом Государственной Думы С.А.Ковалевым. Судьба схожа с предыдущим законопроектом – годы рассмотрения и в итоге – отклонение в том же 2012 году.

— Законопроект № 488365-4, внесён Депутатами Государственной Думы В.И. Алкснисом, С.Н. Бабуриным, И.К. Викторовым, И.В. Савельевой. В рекордные сроки (13 дней) было принято решение вернуть законопроект инициаторам без рассмотрения.

Только через процедуру созыва Конституционного собрания возможно изменения важнейших статей Конституции. Нет возможности созвать КС – не возможно ничего изменить.

В январе 2017 года депутат Государственной Думы В.В. Бортко выступил за принятие закона о созыве Конституционного собрания. Приятно видеть, что слова известного режиссера и депутата не расходятся с делами. 16 ноября 2017 года В.В. Бортко внес законопроект о Конституционном Собрании Российской Федерации. В своем законопроекте он использовал лучшее из того, что было предложено в пяти предыдущих законопроектах.

Считая принятие данного законопроекта крайне важным, мы поддерживаем инициативу Владимира Владимировича Бортко и готовы оказывать в этом вопросе максимальное содействие как в рамках Проекта НАРОДНЫЙЗАКОН.РФ (https://narodzakon.ru), так и в качестве политической и общественной силы.

Предлагаем Вашему вниманию интервью В.В.Бортко, которое он дал сразу после внесения своего законопроекта.

Источник: izborsk-club.ru Владимир Бортко внес в Госдуму РФ законопроект, который в случае одобрения запускает процедуру создания новой Конституции. Действующий главный закон страны, принятый в декабре 1993 года, даёт такую возможность президенту, Совету Федерации, Государственной думе, правительству страны и региональным парламентам. Правда, если это не касается статей, где прописаны основы конституционного строя. Об этом гласит статья 134. Но и основы можно поменять. Для этого есть 135-я статья, которая предусматривает создание специального органа – Конституционного собрания. И для легализации этого органа нужно согласие трёх пятых от общего числа членов Госдумы и Совета Федерации. Именно это предлагает депутат Бортко. Несмотря на многочисленные реплики наблюдателей, экспертов и правозащитников о том, что кинорежиссёра и депутата «кто-то сверху» попросил внести столь серьёзный документ, сам он категорически настаивает на отсутствии стимуляторов извне и единоличном авторстве своей инициативы. После разговора с народным артистом России и Украины «Фонтанка» убедилась, что представитель Петербурга в Госдуме Владимир Бортко настроен серьезно. Правда, по данным «Фонтанки», его не поддержат не то что в Думе, но даже в собственной фракции. — Почему идея поменять Конституцию появилась сейчас, в ноябре 2017 года? – Не сейчас, она появилась почти год назад. В январе этого года я произнёс пламенную речь по этому поводу с трибуны Государственной думы. Это было 18 января. Причин для этого выступления у меня было несколько. Первая и самая элементарная: по нынешней Конституции международные законы превалируют над внутренними законами государства. Они важнее. О чём это говорит? О том, что наша Конституция вторична в принципе. Важнее законы, которые принимаются за пределами нашей страны. Но это не главная причина. Любая Конституция определяет цели, задачи решения проблем страны. В данном случае нет ни целей, ни задач. Нет ничего. Но есть странное упоминание о том, что мы руководствуемся общепринятыми принципами. Эта фраза повторяется только в двух Конституциях мира. Австрии и Германии. Они эти Конституции получили после Второй мировой войны. Это Конституции проигравших государств. Там не сказано ни о целях, ни о задачах, ни о том, что предполагается делать с гражданами – ни слова об их защите. Только «общечеловеческие ценности». И результаты этого – то, что называется, просто налицо. Если бы там было написано, что Россия защищает своих граждан, тогда нет проблем. Но этой мысли там нет. Вообще нет! Идём дальше. Есть такой народ – русский. Знаете? Я к нему принадлежу. Но его нет в Конституции. Вообще нет. Ни разу! Получается, что этого народа нет. А все остальные есть. Татары, чеченцы, якуты и все остальные существуют. Это обозначено в Конституции. А русских нет. Это как? И так далее вот так страниц на 40. — Страниц на 40 того, что нужно переделать? – Да. Того, что нужно переделать. — В тексте вашего законопроекта постоянно фигурируют три статьи, которые предлагается поменять: 1, 2 и 9. Давайте разберём каждую. Что не так с 1 статьёй? Она гласит: Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. Впредь у нас что предполагается установить? Как вы видите новую редакцию этой статьи? – Тот законопроект, который мы обсуждаем, – это запуск процедуры. А мои пожелания по новой Конституции – это уже следующий документ. И что выйдет в результате, я не знаю. Вы понимаете, что не я один буду подавать свои предложения. Что есть у меня? Первый пункт: «Мы, русский народ, и народы Российской Федерации объединены общей судьбой на своей земле». Сейчас там «многонациональный народ». Дальше у меня идёт почти без изменений по нынешнему тексту. А дальше то, чего нет в действующей Конституции напрочь: «Высшая цель государства – защита личности гражданина, сохранение и умножение численности граждан всех наций и народностей страны». Хорошая идея или нет? Что в ней плохого? Ничего! Но эта мысль сейчас в Конституции отсутствует! — Статья 2 сейчас гласит: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Отменяем для государства это обременение – права и свободы гражданина? – Слушайте: «Отечество, Родина – как содружество народов и равноправных, свободных граждан, осуществляющих свои обязанности по отношению к другим и свою общую ответственность, – являются высшей ценностью Российской Федерации. Признание и соблюдение прав и свобод гражданина – обязанность государства». — То есть мы ставим нечто выше прав и свобод гражданина? – Ох… Какие же у нас либералы недалёкие. Читаю ещё раз: «Отечество, Родина – как содружество народов, равноправных свободных граждан, осознающих свои обязанности по отношению к другим и свою общую ответственность, – являются высшей ценностью Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина (без «человека») – обязанность государства». — Ну и 9-я статья, которая гласит: земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории… – Природные ресурсы принадлежат народу. Точка. Нет ни одной Конституции, где природные богатства принадлежат кому-то конкретно. Только народу. Так у всех, кроме нас. — Быть может, в новом законе стоит прописать, что на самом деле народ не имеет никакого отношения к природным ресурсам? – Как не имеет?! — По факту. Разве сегодня не так? Мы с вами что-то можем получить? Нет. На этом сидят окологосударственные компании. – Во всех остальных странах получают. — И у нас будут? – И у нас будут! Никогда и нигде природные ресурсы не принадлежат частным лицам. — В той же статье сказано про разные виды собственности: земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. – Это всё сохраняется в новой Конституции на 100%. Конечно. Все виды собственности. — В тексте вашего законопроекта сказано, что Конституционное собрание, которое будет заниматься работой по созданию новой Конституции, будет легитимно полгода с момента создания. У нас выборы президента в марте… – Необязательно, чтобы этот процесс стартовал уже завтра. Механизм работы Конституционного собрания писал не я. Это делали люди высочайшей квалификации, юристы-государственники. Я это взял из предыдущих аналогичных законопроектов, которые не были рассмотрены. Я же писал о том, что мне казалось нужным прописать. — И всё же про полгода для Конституционного собрания. Сначала перевыборы Путина или сначала Конституцию поменяем? – Понятия не имею. Никаким боком мой законопроект не касается выборов президента. Я пишу о том, что нужно сделать. Дальше этот вопрос к тем, кто и когда это будет делать. — Вы долго работали над этим документом? – Да. Первый раз мне пришло это в голову примерно год назад. Потом было моё выступление в Госдуме в январе этого года. — Это только ваша инициатива? Чисто коммунистическая? – Только моя. Only! Кроме меня за ней не стоит никто, и ничто кроме моей совести и размышлений о том, как сделать так, чтобы русскому народу было лучше жить. — А как можно вносить документ, не будучи уверенным, что его поддержат коллеги? – Вот так! Я – субъект законодательной инициативы. Этой инициативы. Я и никто другой. Поймите. Я почувствовал необходимость изменения существующей Конституции. Поверьте, я к себе очень хорошо отношусь. — То есть с коллегами в Думе не обсуждали? А с сенаторами? – Не обсуждал ни с кем. — Про вашу инициативу стало известно в минувший четверг. Администрация президента с тех пор не выразила никак своего отношения к столь серьёзному предложению? – Понятия не имею. Мне никто не звонил. — Многие свято верят, что вас попросили. Конспирология? – У нашего народа это уже тысячу лет продолжается. Что бы ни случилось, все неспроста и не к добру. Всё эти бояре проклятые мутят воду. Нет. Это абсолютно не от администрации президента. Более того, для неё это сейчас будет скорее неприятным сюрпризом. У них проблем хватает и без этого. Мне уже 71 год. Столько не живут. Завтра меня может и не быть. Я долго сомневался, но решил, что дальше ждать нельзя. Честное слово, собственная инициатива. Даже с КПРФ не согласовал. — В тексте сказано, что будут некие «три представителя», которые будут представлять предложения по новой Конституции. Очевидно, что вы один из них. А кто второй и третий? Можете назвать имена? – Я – это точно. А дальше уже не знаю. — Вы пишете, что решения Конституционного собрания должны поддержать 3/5 сенаторов Совета Федерации. Не маловато, учитывая серьёзность документа? Почему не единогласно? – 3/5 – в самый раз. Почему? Мне так кажется. Кажется, и всё. — Сказано, что главой Конституционного собрания будет глава Конституционного суда. Валерий Зорькин всё ещё выполняет эту функцию. Вам известно его отношение к этому вопросу? Мы помним принципиальность Зорькина в вопросах законности упразднения в 1993 году Верховного совета, накануне принятия новой Конституции. – Понятия не имею. Дело в должности. Неважно, кто там будет – Зорькин, Тюрькин, Пупкин или кто-то ещё. Это не имеет значения. Значение имеет должность. То, что я предлагаю, – это не игрушки. Не детские сказки. Это серьёзнейшая вещь, поэтому я и предлагаю функцию, а не личность. Главой Конституционного собрания должен быть председатель Конституционного суда. Всё. — Авторы Конституции 1993 года будут допущены к работе над новым главным законом страны? – Да, конечно. В тексте про характеристики юристов очень подробно написано. Если эксперт подходит по прописанным параметрам, то почему его нельзя допускать к работе над Конституцией? Вы что предлагаете делать с вами, либералами? На Марс вас всех, что ли, отправить? Нет, конечно. — Ну да, на Марс не получится. Слишком много людей нужно будет отправлять. Не поместятся в космолёт. Да и не был там ещё никто. – Не был, да. Ну, вас не так много. Либералы внутри Садового кольца, а дальше эта идея не очень сильна. Я просто хочу сделать по-честному. Больше я ничего не хочу. — У вас там написано, что обычных граждан будут привлекать дважды. Поправки и предложения после первоначальной редакции от Конституционного собрания, и потом в конце референдум… – Как вы хорошо изучили документ! — Мы иначе не работаем. Я хотел спросить про агитаторов против принятия новой Конституции. Они, скорее всего, будут, учитывая уровень доверия к власти. Противников пересмотра главного закона экстремистами не назовут со всеми вытекающими последствиями? – Стоп. Это всё уже другие этапы. Я про них не знаю и никак про них не думаю. Сейчас я внёс закон. И, скорее всего, он не пройдёт. Либералы во власти его категорически не пропустят. Ваши друзья либералы. Поэтому рассуждать о том, что будет, когда начнётся работа, это всё равно, что гадать на кофейной гуще. Давайте подождём несколько дней и увидим реакцию на этот законопроект. Думаю, что его судьба скоро определится. — Нынешнее обострение взаимоотношений российской власти с Советом Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ насколько ускорило появление вашего документа? – У меня здесь очень простой ответ. Мне эта история до лампочки! Меня это мало волнует. Я уже сказал в начале разговора, что является причиной появления законопроекта. Что меня волнует. — То есть попытки нынешнего руководства страны выскочить из-под обязательств перед Советом Европы вас не подстёгивали? – Никаким боком! — Ваши предложения очевидно ближе к Конституции СССР. – Я предлагаю то, что я предлагаю, – Конституционное собрание. Совершенно конкретный проект закона. Что предусмотрено 134-ой и 135-ой статьями действующей Конституции. Будет ли это поддержано наверху, в администрации президента, я не имею понятия. Мне самому интересно. Скоро узнаем. Очень надеюсь, что на этой неделе. Но когда подаёшь подобного рода законопроекты, их судьба – это совершенно неизвестная вещь. Да, конечно, есть процедурные моменты. Сначала это всё идёт к председателю Володину (Вячеслав Володин – бывший первый замглавы администрации президента в 2011-2016 годах, депутат Госдумы IV, V и VII созывов, председатель ГД с 2016 года, соавтор одного из ранее отвергнутых законопроектов о созыве Конституционного собрания. – Прим. ред.), он перенаправляет в комитеты, комитеты свои заключения – в правительство и т.д. На любом из этапов возможно проволочки вплоть до 10 лет.

Источник: nstarikov.ru