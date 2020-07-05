Куда пропали советские люди
А это он и был, советский народ, 26 миллионов. Война всегда забирает лучших. Из погибших в боях, в тылу, в оккупации, многие были теми самыми «новыми людьми», советскими людьми: коммунистами, комсомольцами, активистами, комиссарами. Самые верные погибали первыми. У тех, кто к советской власти относился прохладно, было больше шансов выжить, отсидеться в тылу или в неприметном коллаборационизме.
В 1945-м году мы победили, но страна стала другой и советский народ был обескровлен. Именно советский. Тот, что взрастал на алой ниве революции и Гражданской войны, новые легионы «красной империи», преданные, сознательные, люди будущего. Те, кто должны были построить светлое завтра. Они бы и построили. Если бы их не убили.
После войны мы очень старались и многого достигли: атомная энергетика, космос, реальный социализм. Но победить во второй войне, холодной как нож бандита, нападающего исподтишка в подворотне, мы не смогли. Не потому что не хватило «нефтедолларов» или чего-то ещё. Доллары только бумага, как и любые другие деньги. Главная сила страны всегда в людях. Людей нам не хватило.
Банально не хватило количества людей, чтобы держать огромные пространства, чтобы развивать индустрию, строить города, железной пятой вставать в окрестных бантустанах, не хватило тех 50 миллионов, которые у нас были бы, не потеряй мы 26 миллионов в войне. Добавьте СССР 50 миллионов и мы посмотрели бы, кто выиграет в мировой гонке.
Но ещё важнее, не хватило качества людей. Советских людей. Потому что именно советские люди были убиты целыми семьями и традиция прервалась. Советский народ понёс невосполнимые демографические потери в войне, после которых так и не успел восстановиться.
Немножечко другие люди стали к концу ХХ века большинством. Уже не такие верные, не такие страстные. В них постепенно угасало пламя, породившее советский народ. Хотя и они были ещё советскими, которых смогли покорить только обманом. Но сила иссякла, кровь вытекла из большой и, как оказалось, смертельной раны.
Поэтому: был ли советский народ? Да, был. Куда же подевался? Погиб, защищая Родину.
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Источник.
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Верно.
Но качество дело наживное.
Потому и не даёт покоя власти имущим и попам страх о возрождении “качественных” людей,потому и делают всё для того,что бы этого не случилось.
Не потеряли, их намеренно убили.
Не хватило народа из-за определённых мер советской власти после которых в семье стало по 1-2 ребёнка, а именно: из-за разрушения патриархальной семьи. То что сейчас называем семьёй это некрепкое сожительство во главе с женщиной и её мамой, не способное обеспечить воспроизводство населения. Хотя название осталось по традиции тем же. Раньше браки были пожизненными, во главе с мужчиной, который вкладывался в семью и своих детей, у него было чувство хозяина своей собственности и ответственность за семью, работали от зари ло зари. Моя мама была первым из семи детей в семье. Состояние мужчины главы семьи можно долго описывать, но нам сейчас этого не понять, опрашивайте стариков как было, хотя совместное обучение ввели ещё одним из первых декретов большевики и успело вырасти целое поколение до ВОВ со сниженными мужскими качествами. Уничтожение патриархальной семьи это мировой ароцесс избранных по уничтожению мужского начала подвластных народов и приведение их мужчин в рабское подкаблучное состояние, а женщин в воинствующих шл@х, в принципе не способных уважать мужчину. И женщины и мужчины стали другими, название народа осталось.
Также смысл пожизненного брака в том что девушка выходила замуж девственницей и для неё это была первая и единственная любовь. Только первая любовь женщины чиста восторжена и жертвенна, вторая и последующие это “любовь с интересом”. Единственная возможность такой пожизненной любви это пожизненный брак.
Национальность “советский народ” придумали иудобольшевики для того, чтобы переименовать русскую нацию в советский народ. Таким образом враги России убивали русское самосознание. Шла дискриминация русских по этническому признаку.Которая не заставила себя долго ждать. После развала СССР русских стали убивать во всех республиках. Убийство русского населения запланировано и на Украине. Их пока сдерживает большая численность русского населения Украины. О геноциде русских левые не говорят, о защите русского духа тоже не говорят. Вот почему их митинги малочисленны.