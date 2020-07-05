Куда пропали советские люди

Нас часто спрашивают: куда девался «советский народ», почему не защитил в 1991-м «красную империю»? Выходит, что никакого «советского народа» и не было, одна фикция?

А это он и был, советский народ, 26 миллионов. Война всегда забирает лучших. Из погибших в боях, в тылу, в оккупации, многие были теми самыми «новыми людьми», советскими людьми: коммунистами, комсомольцами, активистами, комиссарами. Самые верные погибали первыми. У тех, кто к советской власти относился прохладно, было больше шансов выжить, отсидеться в тылу или в неприметном коллаборационизме.

В 1945-м году мы победили, но страна стала другой и советский народ был обескровлен. Именно советский. Тот, что взрастал на алой ниве революции и Гражданской войны, новые легионы «красной империи», преданные, сознательные, люди будущего. Те, кто должны были построить светлое завтра. Они бы и построили. Если бы их не убили.

После войны мы очень старались и многого достигли: атомная энергетика, космос, реальный социализм. Но победить во второй войне, холодной как нож бандита, нападающего исподтишка в подворотне, мы не смогли. Не потому что не хватило «нефтедолларов» или чего-то ещё. Доллары только бумага, как и любые другие деньги. Главная сила страны всегда в людях. Людей нам не хватило.

