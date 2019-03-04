Куда пропал золотой запас СССР?
Письмо Николаю Старикову от читателя Андрея Ердна
"… Я служил в пограничных войсках в 1989 – 1991 годах, место службы — Отдельный Отряд Пограничного Контроля "Москва" (в/ч 9939). (Расформирована в 2007 году).
Мы занимались досмотром в международном аэропорту Шереметьево.
В период между1990 г. — первая половина 1991 года (точную дату я не помню), одного из наших вызвали на досмотр грузового ИЛ-76, вылетавшего в Белфаст из грузового терминала Шереметьево-2. Он — кинолог с собакой, натренированной на поиск людей.
Обычный вызов, если бы не одно "но". Этот человек потом нам рассказывал, что самолёт был загружен золотом, а во время его работы за каждым его движением следили вооруженные люди. Он после еще хвастался, что ходил сапогами по золоту.
Возможно, золото, которое перевозил этот самолет, имеет отношение к пропавшему золотому запасу СССР. В те времена по средствам массовой информации можно было часто услышать о "бедственном положении" СССР, о необходимости брать кредиты за рубежом, кредиты брались и сумма внешнего долга увеличивалась. Мы после еще удивлялись — слышим одно, а на деле происходит обратное…"
Книга "Кризис". Хинштейн Александр Евсеевич, Мединский Владимир Ростиславович Издательство: ОлмаМедиаГрупп, 2009 г.
"Не стоит бояться кризиса, его нужно преодолевать!" — в один голос заявляют авторы этого невероятно актуального и очень своевременного труда Александр Хинштейн и Владимир Мединский".
"Бывший вице-премьер российского правительства Михаил Полторанин, детально изучавший закрытые архивы Политбюро, много лет посвятил распутыванию этого клубка. Полторанин собственными глазами видел документы, подтверждающие, что в конце 1980-х из СССР активно вывозился золотой запас.
Все эти решения Политбюро были, разумеется, не просто секретными, а носили гриф "Особой важности". Соответственно, и операции по вывозу золота также проходили в атмосфере строжайшей тайны.
Перевозили его курьеры Внешэкономбанка с удостоверениями КГБ и Международного отдела ЦК КПСС; в их числе называется, между прочим, и доверенный человек Гусинского Игорь Малашенко (впоследствии гендиректор телекомпании "НТВ").
На границе золотоносных курьеров никто не досматривал – таможенной службе было дано указание пропускать их через Шереметьево-2 беспрепятственно. По бумагам, экспорт золота оформлялся, как внешнеторговая операция, якобы оно шло на оплату импортных товаров, преимущественно продуктов питания. На самом деле это была чистой воды фикция. Взамен в страну почти ничего не возвращалось.
Полторанину удалось детально проследить судьбу одной из таких партий: 50 тонн золота высшей пробы, отправленных в 1990 году за кордон по секретному распоряжению Совмина СССР в оплату продуктов для нужд населения.
Маршрут был следующим: из Гохрана золото доставили во Внешэклономбанк, оттуда курьерами развезли по хранилищам совзагранбанков (Париж, Лондон, Женева, Сингапур), банки продали его ювелирными фирмам, а полученная валюта легла на анонимные счета таинственных людей из Москвы.
Всё. Как говорил один киногерой, картина маслом.
А что же с продуктами? – спросите вы. А вот с продуктами незадача. Не оказалось за границей продуктов, там тоже, видать, свирепствовал дефицит. Вместо них в СССР привезли туалетное мыло. Правда, несколькими мелкими партиями. Но зато, импортное.
По такой схеме из Союза с 1989 по 1991 год за рубеж перегнали более 2 тысяч 300 тонн чистого золота. (Только за 1990 год его вывезли рекордное количество: 478,1 тонны). Никакого учёта золотых траншей, как свидетельствует бывший офицер действующего резерва КГБ Виктор Меньшов (он работал под "крышей" помощника председателя правления Внешэкономбанка СССР), никто не вёл.
Золота было так много, вспоминает в свою очередь первый зампред правления того же Внешэкономбанка Томас Алибеков, что слитки грузили в самолёты прямо со взлётной полосы.
Это был далеко не единственный способ приватизации золотовалютного запаса СССР, придуманный тогдашними комбинаторами. Секретными распоряжениями Госбанка и Совмина, например, была налажена бойкая торговля валютными запасами страны.
Официально доллары продавались из расчёта 6 рублей 26 копеек; для "своих" же структур, подконтрольных управделами ЦК КПСС, был установлен специальный льготный курс – 62 копейки. Купленная валюта моментально уходила за рубеж, а в хранилища Гохрана мёртвым грузом сваливались деревянные рубли.
А как вам такая детективная история, ждущая своего Нестора-летописца?
На взлёте советской власти КГБ стало известно, что израильские спецслужбы готовят захват Ливанского народного банка, где хранились так называемые ценности Ясира Арафата общей стоимостью 5 миллиардов долларов.
Налёт на банк действительно состоялся. Только организовали его вовсе не израильтяне. Грабители преспокойно перевезли арабские сокровища по соседству, в бейрутское отделение Московского народного банка – одну из дочерних структур Внешэкономбанка СССР. А уже через сутки бейрутский филиал свернул свою работу. Дальнейшие следы палестинского золота теряются в ближневосточной духоте…
Страна катилась в пропасть, народ нищал, даже самые простые продукты – молоко, мясо, яйца – исчезли с прилавков. А тем временем небольшая кучка людей, оказавшихся в нужном месте и в нужное время, сколачивала баснословные состояния. Сопоставим всего две цифры. За три последних года перестройки из страны было вывезено, а фактически украдено, золота не менее чем на 30 миллиардов долларов.
И, аккурат, в те же самые времена – с 1989-го по 1991-й – внешний долг СССР увеличился на 44 миллиарда долларов. Когда в декабре 1991-го Горбачёв зачитывал своё последнее в жизни обращение к нации, он (в смысле долг) достиг уже 70,2 миллиарда долларов.
На десятилетия вперёд этот долг пудовыми гирями скуёт национальную экономику. При Ельцине он ещё и удвоился. (В наследство Путину достанется обязательств на 158 миллиардов).
С такими неподъёмными долгами Россия мало того, что угодила в иностранную кабалу, она ещё и потеряла возможность нормально развиваться. Угроза банкротства все эти годы неотступно витала над страной. Шаг вправо, шаг влево – и кредиторы разом натягивали поводок. Одни только ежегодные платежи по процентам составляли до 15 миллиардов долларов.
Цифры, однако, упрямая вещь. СССР совершенно не нуждался в кредитах. Если бы золотой запас не был разграблен, страна вполне могла миновать долговую яму. Правда, непонятно, на чём тогда поднялись бы новоявленные хозяева жизни?
К кому конкретно перешло золото партии, остаётся тайной и по сей день, несмотря на то, что осенью 1991-го возбуждалось даже уголовное дело о хищении валютных средств ЦК КПСС. Но и следствие официальное, и неофициальное, проведённое по заказу российского правительства детективным агенством "Кролл", остатков былой роскоши так и не обнаружило…
Свет на эту загадку могли бы наверняка пролить казначеи партии, но кто-то предпочёл, чтобы они умолкли навсегда. С провала ГКЧП не прошло и недели, как управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина выпал из окна своей квартиры.
Через полтора месяца то же случилось с его предшественником Георгием Павловым. Невзирая на престранные обстоятельства этих смертей, официально их объявили банальным самоубийством…"
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“Обычный вызов, если бы не одно “но”. Этот человек потом нам рассказывал, что самолёт был загружен золотом, а во время его работы за каждым его движением следили вооруженные люди. Он после еще хвастался, что ходил сапогами по золоту.”
Враньё, таких после операции сразу ликвидировали.
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А откуда Вы это знаете ;)?
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Такое количество золота не терпит свидетелей, тем более болтунов.
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Почему-то кажется, что партия своего золота не упустила. С ним всё в порядке.
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Золото в надёжных, любящих его руках. С ним ничего не случилось, не расстраивайтесь.
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Вот уж о чём не расстраиваюсь, так о том золоте, товарищ В…нов. Классный у Вас ник!
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Я могу для Вас сеанс эротического массажа провести для дальтоников. Совметное принятие душа, пенный массаж. Одно условие, Вы не очень страшная. А золото, ну какая разница, если женщина удовлетворена?
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Ну простите пожалуйста, мою близорукость массажем не вылечишь, даже эротическим, так что бесполезно. Сколько ни встреча ла Ваш ник, всегда эти басурманские буквы складываются именно так, ничего не могу с собой поделать. Не обижайтесь, пожалуйста. Согласитесь, звучит гораздо прикольнее, чем правильный вариант. Резче звучит, осмысленнее.
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Убрала несколько букв.
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Есть только один реальный путь сохранить золото в нашей земле, не выкапывать из земли, не менять на духи, бусы и зелёную бумагу. Это впрочем и остальных металлов касается, что подороже золота или дефицитней.