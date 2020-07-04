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Тут помню, тут непомню

17:27. 4 июля 2020 270 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП в центре Москвы «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».
Адвокат: Ефремов ничего не помнит после ДТП
«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — рассказал Пашаев, отвечая на вопрос, был ли в машине актёра в момент ДТП кто-то ещё.
При этом он отметил, что «есть многие моменты», которые комментировать «преждевременно».
«Всё, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем всё», — сказал адвокат.
Также он опроверг предположения СМИ о том, что защита Ефремова будет строиться на версиях о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у актёра.
«Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться… Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший», — сказал он.

https://russian.rt.com/russia/news/761338-advokat-efremov-dtp – цинк

Ничего не помнит. А ролик с извинениями и об осознании содеянного он видимо записал не приходя в сознание, потому что был сильно пьян.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5997957.html

Метки: Ефремов, идиоты, право, творцы, юмор

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3002 2252
    Игорь 4 июля 2020 в 19:04

    Если есть у кого эпилепсия и амнезия так это у нашей судебной системы которая умудряется по делам такого рода парится по два года.

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    4
  • 31255 27149
    Вячеслав 4 июля 2020 в 20:28

    Зря они затеяли этот “спектакль” – общество и так наэлектризовано долгим сидением в четырёх стенах… Что теперь Гармаш скажет об этих вывертах своего коллеги?

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    2
  • 60 52
    Володя Колымволк 4 июля 2020 в 21:18

    Пьющего Высоцкого народ прощал и боготворил.Пьющего Ефремова проклинает и презирает. Мир актёров измельчал пропорционально общему падению нравов общества,бросившегося в капитализм, как самоубийца с утёса.Кумиры теперь оказались ничтожнее толпы, возносившей их на пьедестал. (А.Халдей). 100% за!

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    5
  • 16663 12689
    Ъ 4 июля 2020 в 21:56

    Извини,Жора…Не качественный текст получился.Стер….Позднее донесу….Взял забанил,ганд..он.Ладно я,сам нарываюсь…Воспитывает пенсионеров жопа эзотерическая….Это же как-то не по супермаркетовски:).Гребанный кассир.https://youtu.be/U1FgauwrXDc

    Ответить
    1
  • 4491 3563
    Sergey64 4 июля 2020 в 22:02

    Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа.

    — Мы еще не приехали! — кричал он.— Помогите! Меня похищают! Желаю ехать дальше!

    Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.

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