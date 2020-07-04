Тут помню, тут непомню
17:27. 4 июля 2020 270 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП в центре Москвы «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».
Адвокат: Ефремов ничего не помнит после ДТП
«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — рассказал Пашаев, отвечая на вопрос, был ли в машине актёра в момент ДТП кто-то ещё.
При этом он отметил, что «есть многие моменты», которые комментировать «преждевременно».
«Всё, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем всё», — сказал адвокат.
Также он опроверг предположения СМИ о том, что защита Ефремова будет строиться на версиях о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у актёра.
«Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться… Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший», — сказал он.
https://russian.rt.com/russia/news/761338-advokat-efremov-dtp – цинк
Ничего не помнит. А ролик с извинениями и об осознании содеянного он видимо записал не приходя в сознание, потому что был сильно пьян.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5997957.html
Если есть у кого эпилепсия и амнезия так это у нашей судебной системы которая умудряется по делам такого рода парится по два года.
Солдат спит-служба идёт.
Зря они затеяли этот “спектакль” – общество и так наэлектризовано долгим сидением в четырёх стенах… Что теперь Гармаш скажет об этих вывертах своего коллеги?
Пьющего Высоцкого народ прощал и боготворил.Пьющего Ефремова проклинает и презирает. Мир актёров измельчал пропорционально общему падению нравов общества,бросившегося в капитализм, как самоубийца с утёса.Кумиры теперь оказались ничтожнее толпы, возносившей их на пьедестал. (А.Халдей). 100% за!
Извини,Жора…Не качественный текст получился.Стер….Позднее донесу….Взял забанил,ганд..он.Ладно я,сам нарываюсь…Воспитывает пенсионеров жопа эзотерическая….Это же как-то не по супермаркетовски:).Гребанный кассир.https://youtu.be/U1FgauwrXDc
Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа.
— Мы еще не приехали! — кричал он.— Помогите! Меня похищают! Желаю ехать дальше!
Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.
При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика.
— Вы меня разорвете, господа!
Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете.
— Вы меня хотите надуть,— заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику,— мы шли пешком.
И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелек:
— Возьми все! Я в состоянии заплатить! Для меня лишний крейцер ничего не значит!
Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значат тридцать шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах.
— Ну, ударь! — посоветовал фельдкурат.— Думаешь, не выдержу? Пяток оплеух выдержу.
В жилете у фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка.