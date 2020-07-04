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Тихо и без лишнего шума в России возрождается промышленность. Но кому это интересно?!?

14:01. 4 июля 2020 284 просмотра 10 коммент. Опубликовал:
Отрадно.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5098970.html

Метки: развитие, Россия, технологии

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Тихо и без лишнего шума в России возрождается промышленность. Но кому это интересно?!?
Отрадно.***

10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24206 16205
    Ликвидатор 4 июля 2020 в 14:59

    Станкостроение, капониры и Су-35 с. подробнее плиз. или там про цементные заводы?

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  • 4350 2672
    Михан 4 июля 2020 в 15:46

    Можно подумать, что сейчас мы изнемогаем от западных поставок-как в войну?
    Всё в пределах нормы.
    Сейчас многие могут выбрать свободу.
    Свободу смотреть на реальность, под своим ракурсом.

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    • 8855 2937
      krikunolegМихан 4 июля 2020 в 15:56

      “Свободу смотреть на реальность, под своим ракурсом” – ага. Вот именно эта “свобода”, свобода на “свое мнение” и мешает ибо, как правило, “свое мнение” не основанное на опыте и должных знаниях в корне не верно и дает не верное представление о действительности. А прикасаться к действительности боятся – а в друг так и есть и тогда я дурак, а не хочется…;))

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      1
  • 2993 2243
    Игорь 4 июля 2020 в 17:15

    Пока пирамида чиновников сидит на шее страны любое здоровое начинание лишь фундамент пирамиды.

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