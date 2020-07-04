Тихо и без лишнего шума в России возрождается промышленность. Но кому это интересно?!?

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Станкостроение, капониры и Су-35 с. подробнее плиз. или там про цементные заводы?
Запчасти к танкерам, нефтепроводам, товарным вагонам…
Можно подумать, что сейчас мы изнемогаем от западных поставок-как в войну?
Всё в пределах нормы.
Сейчас многие могут выбрать свободу.
Свободу смотреть на реальность, под своим ракурсом.
“Свободу смотреть на реальность, под своим ракурсом” – ага. Вот именно эта “свобода”, свобода на “свое мнение” и мешает ибо, как правило, “свое мнение” не основанное на опыте и должных знаниях в корне не верно и дает не верное представление о действительности. А прикасаться к действительности боятся – а в друг так и есть и тогда я дурак, а не хочется…;))
Тебе опять нужен генерал-посвящённый в волхвы?(это я про петрова)
Про действие генералов, есть пословица:
Хорошо было на бумаге, да забыли про овраги..
Решения надо принимать от состояния, все знания-от лукавого!
Мудрец часто сомневается, а вот глупец всё знает!
“Решения надо принимать от состояния” – а если знаний не достаточно как правильное решение принять?
“Мудрец часто сомневается, а вот глупец всё знает!” – ну да, только глупцы долго не живут…;))
https://www.youtube.com/watch?v=KDjLP5rAuvU
А разве того, кто учил Зобара можно назвать дураком или глупцом?
Ведь по его словам Зобару он и есть мудрец.
Как то не складывается…;))
Мысль простая – глупец не обременен знаниями и потому счастлив.
Жизнь его учитель!
И да, она порой, бывает дурной!
Пока пирамида чиновников сидит на шее страны любое здоровое начинание лишь фундамент пирамиды.