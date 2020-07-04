Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 июля 2020

Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям восстанавливающейся от страшных последствий гражданской войны Сирии.

Об этом в новом фото- и видеорепортаже «Русской Весны» из САР.

Так, недавно в населенном пункте Кафр-Биссин провинции Алеппо российские военные и фонд имени Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающимся было выдано более 250 продуктовых наборов, 1 тонна хлеба, летние вещи.

Также была организована выдача гуманитарной помощи школьникам, сдающим государственные экзамены, в районе Ханнану самого города Алеппо. Дети получили 250 продовольственных наборов и более 1 тонны хлеба — таким образом были обеспечены завтраки в школах, где проходят экзамены.

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