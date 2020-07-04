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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 июля 2020

21:16. 4 июля 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)

Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям восстанавливающейся от страшных последствий гражданской войны Сирии.

Об этом в новом фото- и видеорепортаже «Русской Весны» из САР. 

Так, недавно в населенном пункте Кафр-Биссин провинции Алеппо российские военные и фонд имени Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающимся было выдано более 250 продуктовых наборов, 1 тонна хлеба, летние вещи.

Также была организована выдача гуманитарной помощи школьникам, сдающим государственные экзамены, в районе Ханнану самого города Алеппо. Дети получили 250 продовольственных наборов и более 1 тонны хлеба — таким образом были  обеспечены завтраки в школах, где проходят экзамены.

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Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Миссия армии России в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пополнение экспозиции парка “Патриот”



Пополнение для сирийской коллекции в парке "Патриот".
Захваченный сирийской армии остов турецкого БТР АСV-15, которыми турецкая армия щедро вооружает боевиков СНА и других группировок как в Сирии, так и в Ливии. Также состоит на вооружении боевиков "Хайят Тахрир-аш-Шам" и "Хорас-ад-Дин".
Данная машина, как предполагают в комментариях к фотографиям, была уничтожена в боях за Мизназ.




Вот она же на кадрах видео от военкоров Anna-News. Экипажу понятное дело не очень повезло.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Собирая по кусочкам



Сборка фрагментов американского разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk сбитого силами ПВО Корпуса Стражей Исламского Революции в июне 2019-го года.
Вполне логично, что Иран использует успех с уничтожением этого БПЛА не только для пропагандистских акций, но и для попыток извлечь из обломков полезную информацию, которую он сможет использовать в своей программе развития современных БПЛА, которая уже позволила Ирана войти в топ-10 стран разработчиков и производителей ударных и разведывательных БПЛА.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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