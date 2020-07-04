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Сбербанк становится «токсичным»: депутаты просят ФСБ разобраться с нерезидентами в правлении учреждения

11:44. 4 июля 2020 508 просмотров 22 коммент. Опубликовал:

 

03.07.2020
Главный банкстер страны, одиозный глава Сбербанка и неформального рейтинга «геи в элите России» Герман Греф, похоже, наконец-то становится немного токсичным для широких слоев политической элиты России. Депутат Госдумы от ЕдРа Александр Якубовский обратился в ФСБ с просьбой дать оценку, с точки зрения государственной безопасности, того факта, что некоторые топ-менеджеры ПАО «Сбербанк» являются гражданами иностранных государств. РИА Катюша публикует некоторые материалы, которые наглядно показывают, в чьих интересах работают Греф со товарищи, и, в частности, зачем они полезли со своими «реформами» в образование.

Скан своего депутатского запроса на имя главы ФСБ Александра Бортникова иркутский парламентарий опубликовал в своём telegram-канале.

сбербанк иностранный агент фсб

сбербанк иностранный агент фсб

сбербанк иностранный агент фсб

сбербанк иностранный агент фсб

ТГ-канал «Октагон» уточняет, что депутат мог иметь в виду, в первую очередь, «правую руку» Грефа — гражданина США Льва Хасиса, известного любителя скупать непрофильные активы и бизнесы, а также старшего вице-президента банка Юлию Чупину, имеющую гражданство Испании. Возможно, речь идет также об исполнительном вице-президенте Сбера Давиде Рафаловском (имеет имеет гражданство США и Израиля). 

Собственные изыскания РИА Катюша показывают, что депутат Якубовский в своих подозрениях насчет того, что Сбербанк, претендующий на контроль за персональными данными десятков миллионов россиян, наводнен агентами вероятного противника, совершенно прав. 

Взять, например, госпожу Чупину. Эта дама попала в Сбер из ВТБ, а до того трудилась в американской консалтинговой компании McKinsey, которую сотрудники российских разведорганов хорошо знают как поставщика особо ценных кадров «реформаторов» для банковской сферы и отдельно взятого правительства Москвы. Вот тут можно почитать о нелегком трудовом пути г-жи Чупиной из американских университетов в руководство крупнейшего банка России. 

А вот еще один очень интересный персонаж — исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» ПАО Сбербанк, главный технологический директор группа Сбербанк Давид Рафаловский.  

Именно он, надо полагать, заведует техническими новшествами Сбера, которые сделал своей главной «фишкой» Герман Оскарович, мечтающий превратить вверенное ему учреждение в своего рода биржу по управлению «новой нефтью» — т.е. нашими персональными данными. 

Немало в руководство Сбера и других лиц с иностранными корнями — см., например, страничку в интернете правления Сбера  и его наблюдательного совета. 

Мы уже не раз сообщали, что наряду с оцифровкой всего и вся одним из главных предметов экспансии Грефа со товарищи является сфера образования. Герман Оскарович влез в нее благодаря мужу своей бывшей подчиненной Эльвиры Набиулиной Ярославу Кузьминову, который возглавляет один из главных рассадников либеральных идей в России — ВШЭ. Но в последнее время Герман Оскарович не довольствуется этой по-своему колоритной площадкой, все больше внимания уделяя новым форматам. Среди них — Корпоративный университет Сбербанка, где заседают те же лица, что и в самом банке, и главный генератор форсайт-проектов и цифровой трансформации России по западным лекалам — МШУ «Сколково». В попечительском совете этой конторы тоже немало знакомых лиц. 

Внимание сбербанкстеров к образованию неслучайно: Сбер считается «центром компетенций», «экосистемой» и разработчиком программы «Искусственный интеллект и большие данные». Внедрение этого проекта можно без преувеличения назвать ползучим государственным переворотом — именно команда Сбера стоит за идеей передачи госфункций искусственному интеллекту (т.е., на самом деле, интеллекту американских и прочих разработчиков этих цифровых платформ), которая на уровне государства РФ называется «Государство как платформа». Согласно паспорту проекту «Цифровая экономика», уже к декабрю 2020 года большинство госуслуг должны оказываться россиянам в «проактивном» режиме, т.е. без участия людей. 

Именно отсюда растут ноги у проектов по уничтожению традиционной школы с живыми учителями (которая внедряется вопреки обещаниям В. Путина), а равно сокращение госаппарата. 

Примечательно, что вся эта деятельность сбербанкстеров и прочих резидентов McKinsey и подобных ему структур ведется совершенно открыто — вся опубликованная нами информация находится в открытом доступе. И ФСБ вместе с другими структурами, отвечающими за государственную безопасность, должны были бы об этом знать. И, самое главное, на это реагировать.

Может быть, хоть нынешний депутатский запрос простимулирует активность наших правоохранителей. ФСБ, ау!

Источник: http://katyusha.org/view?id=14687

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 14040 8630
    Maleos 4 июля 2020 в 11:57

    Ну шо за чудеса! Куда ни плюнь – ну обязательно в жыда попадёшь! И шо ни предатель – так опять он, избганный! И где столько ссаных тряпок набрать, шобы выгнать всех?!..

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    7
    • 13160 12194
      жора шаповMaleos 4 июля 2020 в 12:02

      Так кто хозяин России ?

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      3
      • 14040 8630
        Maleosжора шапов 4 июля 2020 в 12:16

        жоржик, не прикидывайся идиотом: до 01.07.2020 были твои арендодатели https://ic.pics.livejournal.com/alekseevich56/76058552/141302/141302_2000.jpg

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        1
        • 13160 12194
          жора шаповMaleos 4 июля 2020 в 12:28

          Так кто хозяева России , а , Малеос ? )

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          2
        • 15835 11181
          ВладимирMaleos 4 июля 2020 в 15:20

          Что можете ответить по служащему оккупационной администрации коллаборационисту депутату госдумы,главе НОД Евгению Федорову?Что можете сказать по поводу его заявления,что будучи депутатом гос. думы он принимал законы рекомендованные гражданами США,т.е. открыто признался в преступлении? Вы являетесь его подельником,что можете пояснить по этому поводу?

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      • 20124 2006
        Русофилжора шапов 4 июля 2020 в 12:31

        Да полно хозяев.
        Кто-то квартиры хозяин кто-то машины кто-то завода.
        Перед неграми не надо на коленях ползать и свистеть в их кожаную флейту.
        Не печалься у нас всё хорошо.
        Свисти дальше

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        0
        • 14040 8630
          MaleosРусофил 4 июля 2020 в 12:39

          :))

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          1
          • 13160 12194
            жора шаповMaleos 4 июля 2020 в 14:31

            Конечно хозяева, как бы. А ребятки из Сбера так не думают.

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          • 4431 3047
            малышжора шапов 4 июля 2020 в 14:38

            https://www.youtube.com/watch?v=K7A48_AJn3o

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          • 13160 12194
            жора шаповмалыш 4 июля 2020 в 14:42

            ) . Сани не хватает . С номером на бис. Подождём )

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          • 16654 12680
            Ъжора шапов 4 июля 2020 в 14:44

            Вот не нужно панибратствовать…Это уже не Саня.Это Сан.Растет на глазах,теряя буквы…материться учится…Прогресс на лицо,как говорится.

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            1
          • 15835 11181
            Владимиржора шапов 4 июля 2020 в 15:17

            Бесполезно малесос это бот от НОД он не может отвечать на вопросы,кроме словосочетания “русские дебилы” в него ничего не загружено.
            Мне очень хотелось бы услышать от него ответы на следующие вопросы;
            “Что можете ответить по служащему оккупационной администрации коллаборационисту депутату госдумы,главе НОД Евгению Федорову?
            Что можете сказать по поводу его заявления,что будучи депутатом гос. думы он принимал законы рекомендованные гражданами США,т.е. открыто признался в преступлении?
            Вы являетесь его подельником,что можете пояснить по этому поводу?”
            Но он молчит в тряпочку или в маску-намордник.

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          • 16654 12680
            ЪВладимир 4 июля 2020 в 16:57

            А вы что…типа удивлены этим что-ли….Владимир.Давайте уже в себя приходите.Вам никто не будет отвечать на ваши вопросы,никто не будет с вами дискутировать…Целевая аудитория абсолютно другая.Это не вы…Вас будут жечь и убивать.ЯП просто тихий сайт,на который напалм не тратится…Вы просто не “вкурили” ситуэйшн.Давайте с другой стороны…У вас в городе….как во всех городах России? У вас есть куча объявлений на остановках о желании помочь бездомным и наркоманам…По-любому так и есть…Вот посетители ЯП,это…просто социальные люди.Не опустившиеся.Люди-новая нефть..Вы же слышали такое выражение…Секты используют это очень давно…Я доходчиво донес смысл или нет?

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    • 31230 27124
      ВячеславMaleos 4 июля 2020 в 13:51

      Это они для простых людей пишут свои законы, а сами на них хрен положили… И пuдоры для них – друзья до гроба…

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      1
  • 20124 2006
    Русофил 4 июля 2020 в 12:34

    Шапе Жорову надо написать письмецо что Овечкин играет за ЦСК.
    Да и сама Шапа служит Путину.

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  • 4431 3047
    малыш 4 июля 2020 в 13:42

    ФСБ просит депутатов НЕ ВОЗНИКАТЬ.

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    1
    • 13160 12194
      жора шаповмалыш 4 июля 2020 в 14:35

      А Вы, “чужой”, чего переобулись ? Кака-то эпидемия на ЯПе . Жизень по новому ? Или “беллочка” с “совой” двойняшки ?)

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      2
      • 15835 11181
        Владимиржора шапов 4 июля 2020 в 15:25

        Да уж, какие то дешевые приемы в духе филеров прошлого века.Может они из одной палаты в псишке?

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        • 13160 12194
          жора шаповВладимир 4 июля 2020 в 15:33

          Не , там , намедни , Малеос предложил вступать в сообщество дятлов , которое должно собирать компромат с сайта на тех, кто не любит Путина. IP – адреса , высказывания , и всё , что удастся.) Поэтому , вероятно , косметику применили.)

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          • 9533 3614
            nikolayжора шапов 4 июля 2020 в 16:03

            В РФ не резиденты государства работают под ширмой инвесторов. Точно так же работают кремлёвские евреи на территории США. Даже СМИ перешли в их владение. Так владельцем телеканала RTVi является гражданин США еврей-хабадник. Но российским евреи в США не являются владельцами телеканалов.

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            1
          • 15835 11181
            Владимиржора шапов 4 июля 2020 в 16:09

            Он похоже такой же дебил как и их пахан,будут или нет у правохранитей вопросы например ко мне это большой вопрос ,скорее всего что нет.
            А к этим дебилам вопрос будет точно:
            - от кого получили такое идиотское задание и с какой целью?
            - не является ли это попыткой компрометации ФСБ?
            - кто санкционировал незаконное создание соответствующих баз данных,с какой целью и кому в дальнейшем они должны были передаваться?
            - кто и каким образом обеспечивал финансирование этого дебилизма?

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            2

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