Сбербанк становится «токсичным»: депутаты просят ФСБ разобраться с нерезидентами в правлении учреждения

03.07.2020

Главный банкстер страны, одиозный глава Сбербанка и неформального рейтинга «геи в элите России» Герман Греф, похоже, наконец-то становится немного токсичным для широких слоев политической элиты России. Депутат Госдумы от ЕдРа Александр Якубовский обратился в ФСБ с просьбой дать оценку, с точки зрения государственной безопасности, того факта, что некоторые топ-менеджеры ПАО «Сбербанк» являются гражданами иностранных государств. РИА Катюша публикует некоторые материалы, которые наглядно показывают, в чьих интересах работают Греф со товарищи, и, в частности, зачем они полезли со своими «реформами» в образование.

Скан своего депутатского запроса на имя главы ФСБ Александра Бортникова иркутский парламентарий опубликовал в своём telegram-канале.

ТГ-канал «Октагон» уточняет, что депутат мог иметь в виду, в первую очередь, «правую руку» Грефа — гражданина США Льва Хасиса, известного любителя скупать непрофильные активы и бизнесы, а также старшего вице-президента банка Юлию Чупину, имеющую гражданство Испании. Возможно, речь идет также об исполнительном вице-президенте Сбера Давиде Рафаловском (имеет имеет гражданство США и Израиля).

Собственные изыскания РИА Катюша показывают, что депутат Якубовский в своих подозрениях насчет того, что Сбербанк, претендующий на контроль за персональными данными десятков миллионов россиян, наводнен агентами вероятного противника, совершенно прав.

Взять, например, госпожу Чупину. Эта дама попала в Сбер из ВТБ, а до того трудилась в американской консалтинговой компании McKinsey, которую сотрудники российских разведорганов хорошо знают как поставщика особо ценных кадров «реформаторов» для банковской сферы и отдельно взятого правительства Москвы. Вот тут можно почитать о нелегком трудовом пути г-жи Чупиной из американских университетов в руководство крупнейшего банка России.

А вот еще один очень интересный персонаж — исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» ПАО Сбербанк, главный технологический директор группа Сбербанк Давид Рафаловский.

Именно он, надо полагать, заведует техническими новшествами Сбера, которые сделал своей главной «фишкой» Герман Оскарович, мечтающий превратить вверенное ему учреждение в своего рода биржу по управлению «новой нефтью» — т.е. нашими персональными данными.

Немало в руководство Сбера и других лиц с иностранными корнями — см., например, страничку в интернете правления Сбера и его наблюдательного совета.

Мы уже не раз сообщали, что наряду с оцифровкой всего и вся одним из главных предметов экспансии Грефа со товарищи является сфера образования. Герман Оскарович влез в нее благодаря мужу своей бывшей подчиненной Эльвиры Набиулиной Ярославу Кузьминову, который возглавляет один из главных рассадников либеральных идей в России — ВШЭ. Но в последнее время Герман Оскарович не довольствуется этой по-своему колоритной площадкой, все больше внимания уделяя новым форматам. Среди них — Корпоративный университет Сбербанка, где заседают те же лица, что и в самом банке, и главный генератор форсайт-проектов и цифровой трансформации России по западным лекалам — МШУ «Сколково». В попечительском совете этой конторы тоже немало знакомых лиц.

Внимание сбербанкстеров к образованию неслучайно: Сбер считается «центром компетенций», «экосистемой» и разработчиком программы «Искусственный интеллект и большие данные». Внедрение этого проекта можно без преувеличения назвать ползучим государственным переворотом — именно команда Сбера стоит за идеей передачи госфункций искусственному интеллекту (т.е., на самом деле, интеллекту американских и прочих разработчиков этих цифровых платформ), которая на уровне государства РФ называется «Государство как платформа». Согласно паспорту проекту «Цифровая экономика», уже к декабрю 2020 года большинство госуслуг должны оказываться россиянам в «проактивном» режиме, т.е. без участия людей.

Именно отсюда растут ноги у проектов по уничтожению традиционной школы с живыми учителями (которая внедряется вопреки обещаниям В. Путина), а равно сокращение госаппарата.

Примечательно, что вся эта деятельность сбербанкстеров и прочих резидентов McKinsey и подобных ему структур ведется совершенно открыто — вся опубликованная нами информация находится в открытом доступе. И ФСБ вместе с другими структурами, отвечающими за государственную безопасность, должны были бы об этом знать. И, самое главное, на это реагировать.

Может быть, хоть нынешний депутатский запрос простимулирует активность наших правоохранителей. ФСБ, ау!

Источник: http://katyusha.org/view?id=14687