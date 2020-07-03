Прогрессивное налоговыведение: щедрый подарок офшорному бизнесу

Вместе с повышением НДФЛ для людей с доходами от 5 млн руб. в год анонсирована реформа налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Как отмечает издание Finanz.ru, налоговые новации от президента Владимира Путина, о которых он сообщил в обращении к россиянам 23 июня, содержат на самом деле также и своего рода "компенсацию" за это решение для самой обеспеченной прослойки россиян, привыкшей парковать прибыль в офшорах.

Реформа налогообложения КИК была краеугольным камнем программы деофшоризации, провозглашенной после введения санкций Запада. С 2017 года люди, владеющие более 25% КИК, чья нераспределенная прибыль превышает 10 млн руб. в год, платят с нее налог в 13%. Теперь Путин предложил заменить его фиксированным налогом в размере 5 млн руб. без дополнительной отчетности.

Получается двоякая ситуация. С одной стороны, для богатых увеличили НДФЛ с 13 до 15%. С другой, новый подход для тех, кто работает с офшорами, а это, как мы понимаем, делают многие крупные бизнесмены, поможет им существенно сэкономить, на это указывает в беседе с "Ведомостями" директор департамента налогового и юридического консультирования KPMG Александр Токарев. Вариант с фиксированным платежом в 5 млн руб. становится выгодным, если прибыль КИК превышает 38 млн руб., т. е. около 500 тысяч долларов.

Таким образом, владельцы крупных бизнесов могут и не заметить ужесточение налогового бремени в виде дополнительных 2% НДФЛ, а то и вовсе с лихвой перекрыть за счет "офшорных отступных", сделанных властью? К тому же сейчас правила КИК делают более привлекательным вывод средств за рубеж.

Прогрессивная шкала НДФЛ – давно ожидавшаяся мера, поданная чуть ли не как торжество социальной справедливости. Почему же параллельно вводятся особые правила для контролируемых иностранных компаний?

– То, что повысили на два процента НФДЛ — это копейки и, более того, есть опасения, что власти не смогут его собрать. Отчисления с зарплаты можно легко проконтролировать, а доход крупнейших бизнесменов разбросан, кроме зарплат, и в акциях, и в дивидендах, и в долях. Часть доходов уходит и в офшоры. У нас такая диковинная структура экономики, что собрать налоги со всех и всего не представляется возможным. За счет же повышения НДФЛ для богатых хотят собрать средства на особо тяжелые заболевания детей. Но у нас консолидированный бюджет здравоохранения 6 трлн руб. В них 60 млрд – это на самом деле копейки. – А что же с КИК, неужели это малый бизнес, нуждающийся в послаблениях? – Эти контролируемые организации достаточно дорогие. Почему-то написано, что потолком выручки считается 40 млн, но у них и 400 млрд руб. бывает, а 13% с 400 млрд – это намного больше 5 млн разовой оплаты. Это на самом деле крупные компании с большим оборотом, и 5 млн в год по сегодняшним деньгам – это для них не налог и не деньги. Поэтому, вы правы, офшорные олигархи скорее обрадуются этому прогрессивному подоходному налогу, чем огорчатся, потому что эти дополнительные 2% с них собрать, скорее всего, не смогут, а 5 млн взамен многомиллиардных платежей — это, конечно, большой подарок Путина офшорной олигархии. – А что ждет бюджет? Много ли инициаторы реформы рассчитывают собрать за счет таких мер? – Они не представили финансовое обоснование. Нас убеждают в том, что у контролируемых компаний доход небольшой и к ним можно применить единый налог на вмененный доход. Но такой налог принимается к микро- и малым предприятиям, у которых оборот 20 млн руб. Только название "единый налог на вмененный доход" заменили на "разовые выплаты", а обоснования не представили. Скорее всего даже не считали, потому что нет постоянного контроля за каждым предприятием. У нас сегодня 3,5 млн юридических лиц — это вместе с однодневками и с кем угодно. – Выходит, иностранные компании получают преимущество перед отечественными. И нашим крупным налогоплательщикам выгоднее регистрироваться там же? – Да, конечно. С офшорами, как и с коррупцией — на словах боремся, а на деле только плодим. Победить офшоры достаточно просто — достаточно внести в Бюджетный кодекс поправку о том, что уплачивать налоги нужно по месту нахождения предприятия, а не по месту его регистрации. И все, никакой регистрации за рубежом уже не будет. Но власти не хотят такую поправку вводить.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116191