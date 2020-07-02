«Северный поток – 2» отдаляет Европу от США

Трещина между Старым Светом и Новым Светом не затягивается.

4 июня в сенат США был внесён новый вариант законопроекта о расширении санкций против европейских компаний, имеющих отношение к строительству газопровода «Северный поток – 2». «Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», – заявил тогдашний американский посол в Германии Ричард Гренелл. По его словам, США намерены если не предотвратить завершение строительства, то помешать вводу газопровода в эксплуатацию.

Отличие нового варианта от предыдущего состоит в том, что если первый законопроект предполагал санкции в отношении компаний, принимающих непосредственное участие в строительстве газопровода, то теперь акцент сделан на структуры, юридически обеспечивающие строительство и страхующие его участников. В частности, законопроект предлагает вводить санкции против страховых компаний, которые работают с судами-трубоукладчиками, а также, что ещё более важно, против компаний, которые осуществляют контроль и сертификацию. Однако сертификацию и контроль могут осуществлять только уполномоченные государственные структуры Германии, поскольку газопровод проходит по её территории и её территориальным водам.

О том, что новые санкции США могут затронуть немецкие государственные службы, говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Министерства экономики ФРГ, фрагменты которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

В документе отмечается, что новый законопроект грозит «подставить под санкции административно-технические действия государственных служб на этапах завершения строительства и эксплуатации трубопровода». Подчёркивается также, что это является «совершенным новшеством». В любом случае «новые [американские] предложения о санкциях делают потенциальными мишенями значительно больше немецких и европейских компаний».

Действительно, в отношениях между атлантическими союзниками столь бесцеремонного пренебрежения «старших» (США) интересами «младших» (Германии) ещё не было. Представляется, что Вашингтон переходит черту, за которой перенос завершения строительства и начала эксплуатации на неопределённый срок станет для Берлина признанием полной зависимости от Соединённых Штатов.

Полгода назад, после принятия первых санкций против российско-германского газопровода, мы задались вопросом: «Когда лопнет терпение немцев?» Пока что немцы терпят, хотя глава МИД Германии Хайко Маас и заявил: «Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем».

В Берлине стремятся избежать публичной полемики с Вашингтоном и ведут себя в заявлениях осторожно, но уже появляются признаки того, что вербальными протестами со стороны Германии дело не ограничится. Это показал и отказ Ангелы Меркель от поездки в США на саммит G7, последовавший сразу за объявленными планами введения новых санкций.

Стоит обратить внимание на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на запрос депутата Европарламента Эмманюэля Мореля. В ответе указывается, что санкции против действий, разрешённых законодательством ЕС, «неприемлемы и нарушают международное право». Еврокомиссия «готовится принять усиленный санкционный механизм, который повысит устойчивость Европы по отношению к введённым третьими странами экстерриториальным санкциям», говорится в письме Борреля. Подробности не раскрываются.

Пока что перспектива санкционной войны между двумя главными центрами Западного мира пугает и тех и других. Тем не менее ответом Трампа на отказ Меркель приехать стало решение сократить американский воинский контингент в Германии, поскольку немцы-де мало тратят на общие военные усилия, а американцам защищать других не с руки, если эти «другие» предпочитают покупать российский, а не американский газ.

Трещина, возникшая между Старым Светом и Новым Светом, не затягивается.

Антон Каневский

Источник: http://voicesevas.ru/news/52756-severnyy-potok-2-otdalyaet-evropu-ot-ssha.html