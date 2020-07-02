Главная » История, Творчество

Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

14:12. 2 июля 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Советский снайпер Роза Шанина.

Как и обещал, выкладываю 3-ю часть подборки работ бразильского фотографа-колориста Марины Амарал из ее цикла "Цвет времени".
Первую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html
Вторую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html

Поехали дальше:


Британская футбольная команда на Западном фронте. 1916-й.


Лейтенант Ханс Винд. ВВС Финляндии, 1943-й год.


Франц Фердинанд с супругой незадолго до…


Французская партизанка.


Перевозка канадских раненых. Битва при Аррасе. Апрель 1917-го.


Диана Спенсер в возрасте 3х лет.


Гитлер.


Джон Кеннеди в Овальном кабинете.


Американский пехотинец в разрушенной церкви. Италия, сентябрь 1943-го года.


Инженер Густав Эйфель.


Эрвин Роммель. 1917-й год.

Амелия Экхарт.


Японские солдаты в Токио. Август 1945-й.


Десантники из 101-й воздушно-десантной дивизии отыдахют в резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" в Альпах.


Никола Тесла. 1899-й.


Фридрих Эберт. Первый президент Германии после свержения Кайзера Вильгельма.


Кенийская женщина. Момбаса. 1909-й.


Медсестра и ребенок. 1850-й год.


Красная Армия на улицах Берлина. Май 1945-го.


Король Георг V и принцесса Елизавета.


Капитан Клаус фон Штауфенберг.


Артур Шопенгауэр. 1859-й


8-й президент США Мартин ван Бюррен.


Полярный исследователь Роберт Скотт.


Принцесса Ивонн и принц Александр. Майорка. 1955-й год


Марш за избирательные права женщин. Гетеборг, 2 июня 1918-го года.


Чарли Чаплин. 1916-й.


Эмигрантка из Словакии на острове Эллис. Начало XX века.


Арест Эммелин Панкхерст во время попытки подать петицию королю об избирательных правах женщин. Май 1914-го.


Королева Виктория за работой.


Черчилль. 1895-й.


Безработный лесоруб в Орегоне. 1939-й год.


Жизнь в Калифорнии. 1936-й.


Альфред Хичкок


Верхний Египет. Начало XX века.


Игра в бейсбол. 1909-й.


Генри Форд. 1921-й.


Актриса Дебби Рейнольдс


Канадские солдаты после боя у Вильми. 1917-й.


Студенты Принстонского университета. 1893 год.


Женский экипаж B-17. 1944-й год.


Немецкий летчик-истребитель Эрих Хартманн.


Победитель Наполеона при Ватерлоо, герцог Веллингтон. 1844-й.


Госпиталь для индийских солдат. Первая мировая война.


Эдгар Аллан По.


Лоуренс Аравийский.


Катарина и Чеслава Ковка. Обе погибли в Освенциме в 1943-м году.


Сенатор Роберт Кеннеди после покушения в отеле "Амбассадор".


Ветеран гражданской войны в Пенсильвании. 1935-й год.


Маргарет Тэтчер. 1951-й год.


Антарктическая экспедиция Шеклтона. 1909-й.


Манфред фон Рихтгофен.


Йозеф Геббельс.


Погибший на острове Пелилиу. 1944-й.


Индейский вождь. 1906-й.


Океанский лайнер "Мавритания". 1909-й.


Король Георг VI с дочерьми.


Форт Пуласки после штурма. Гражданская война в США. 1862-й год.


Немецкие пехотинцы с траншейными дубинками. Первая мировая война.


Заготовка крыс.


Французская пехота проходит мимо отдыхающих англичан. 29 мая 1918-го года.


Кайзершлахт. Последнее крупное немецкое наступление на Западном фронте. Март 1918-го года.


Соломон Хониг. Убит в Освенциме в 1942-м году.


Несовершеннолетний пехотинец. 1917-й год.


Альберт Эйнштейн. 1905-й.


Юрий Гагарин


Рабы в Бразилии. 1885-й год.


Элла Фицджеральд


Погибший при Геттисберге. Само фото постановочное – труп солдата переместили, чтобы создать более впечатляющий кадр.


Бразильский изобретатель Сантос Дюмон.


Ли Харви Освальд


Полярный исследователь Роберт Пири.


Юзеф Патер. Убит нацистами в Освенциме в 1942-м году.


Галлиполи. 1915-й.


Изготовление Статуи Свободы.


Британцы перед битвой на Сомме.


Вагон маршала Фоша.


Британский солдат после ранения. Декабрь 1916


Король Испании Альфонсо XIII.


Убитые немецкие солдаты. 1916-й.


Царевич Николай, будущий царь Николай II


Николай II и Георг V в немецкой военной форме. Берлин, 1913-й.


Солдат армии Севера с семьей.


Дуглас Макартур. 1930-й.


Элизабет Тейлор.


Королева Виктория с родственниками.


Теодор Рузвельт


Морской пехотинец и японский мальчик. Остров Тиниан.


Королева Виктория.


Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф.


Работница оборонного завода.


Арета Франклин.


Флоренс Найтингейл.


Император Хирохито. 1924-й.


Пленный солдат вермахта. 1 декабря 1944-го года.


Британский снайпер.


Британский король Эдуард VII. 1902-й.


Его жена, королева Александра. 1902-й.


Бонни Паркер.


Неизвестный австралийский солдат. Первая мировая война.


Магазин в Техасе. 1939-й.


Бандит Фрэнк Джеймс ураганивший на Диком Западе в 60-80х годах XIX века, совершавший целый ряд успешных ограблений, с убийствами полицейских и шерифов, а также гражданских.


Принцессы Татьяна и Ольга Романовы.


Мальме. 1910-й.


Катание на коньках в Нью-Йорке. 1904-й.


Летчик-истребитель Майкл МакФарлин.


Париж. 25 августа 1944-го года.


Поэтесса, писательница и активистка Джулия Уорд Хоу. 1909-й.


Дети спасшиеся с "Титаника". 1912-й. Их родители утонули вместе с лайнером.


Уолт Дисней.


Эцргерцог Франц-Фердинанд. 1899-й.


Рыбный рынок Балтимора. 1938-й.


На перевязочном пункте.


Крестная дочь королевы Виктории Сара Форбс Бонетта. Происходила из туземной королевской семьи, была взята в рабство, но потом освобождена по распоряжению Виктории.


Президент Теодор Рузвельт и натуралист Джон Мьюр в парке Йосемити. 1906-й.


Аль-Капоне. 1930-й.


Гессенская династия. 1876-й.


Композитор Франц Лист.


Гран-При Голландии. 1965-й.


Алан Тьюринг


Шарль де Голль.


Грета Гарбо.


Генерал Улисс Грант.


Культурист Джин Янсен с женой и сыной. 1947-й.


Композитор Густав Малер.


Керенский в войсках. Лето 1917-го года.


Отправка посыльного голубя.


Николай II закапывает царевича Алексея. 1916-й.


Генерал Грант пишет свои мемуары. 1885-й.


Генрих Гиммлер после самоубийства. 1945-й.


Последствия боев в Москве. 1917-й.


Элвис Пресли.


Уилсон Дуглас Уотсон. На Иводзиме убил 90 японских солдат.


Герой битвы за Гуадалканал Джон Базилон. Погибнет в боях за Иводзиму.


Ящики с награбленным нацистами. Бавария, 1946-й.


Шотландская пехота. Крымская война. 1853-1856-й.


Клод Монэ.


Мартин Лютер Кинг.


Александр Милн, Кристофер Робин и Винни-Пух. 1926-й.

Если интерес все еще есть, на следующей неделе могу еще одну сделать, там их еще на 2-3 подборки хватит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5992931.html

Метки: xix век, XX Век, история, колоризация, марина амарал, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Раскрашенная история Марины Амарал
... колоризации выполненной фотографом Мариной Амарал.Раскрашенная история Марины АмаралПрофессиональный стрелок Фиби Энн...
Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2
....htmlПоехали дальше по волнам цветной истории.Освобождение Парижа.Солдаты 9-й...
Раскрашенные снимки бала 1903 года в Зимнем дворце
... Ольга Ширнина во Flickr опубликовала раскрашенные снимки бала 1903 года в...
Продолжаем исследование подделок летописей русской истории
.... Часть иллюстраций осталась не раскрашенной, отсутствует киноварь на красных ...смоленские святые, свидетели далекой истории.Интересное возникает обобщение со святыми...Земли русской Сергий Радонежский. История Смоленска отмечена установлением своего Собора...
ПАСХА. ИСТОРИЯ И КОРНИ ПРАЗДНИКА
... не против. Но, честно говоря, история эта напоминает достаточно неудачную, в...» ритуалом, придумали эту достаточно неправдоподобную историю о яйце, которое Мария преподнесла..., вместе с разливом Нила, обменивались раскрашенными яйцами, подвешивали их в своих...
Другая история Земли. Часть 3г.
... по астрономии, так и по истории. В частности, на данную карту..., как чёрно-белых, так и раскрашенных. Видимо сохранилось несколько экземпляров данной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)