Русофобия убивает Прибалтику: разрыв связей с Россией больно бьёт по Латвии (ФОТО)

Про латышскую независимость россияне уже наслышаны. Впрочем, последствия тоже известны. Разрыв связей с Россией давно аукнулся Риге. Ранее успешный Вентспилсский свободный порт оказался по уши в долгах, а кредитоваться ему практически негде.

Кабмин Латвии создал госпредприятие Ventspils osta, поставив во главе Гиртса Валдиса Кристовскиса, ставленника олигарха Рудольфа Мерони, чтобы он перенял управление портом и начал кредитоваться в Государственной кассе. Никаких частных банков! Красиво звучит, а что в реальности?



Гиртс Валдис Кристовскис

Вентспилсский свободный порт сейчас нуждается в пролонгации кредитов, причем на три года, но уже получил отказ из-за решения Кабмина. Мол, раз предприятие находится в стадии ликвидации, то какое тут перекредитование? А тем временем пора погашать четыре кредита на сумму 8,3 млн евро.



Вентспилсский свободный порт

Латвийские власти хотели захватить крупнейший в стране порт и сделали это. Что дальше?

Доходы порта резко упали, развитие портовой инфраструктуры под вопросом, с терминалами тоже одни проблемы.

И незачем ссылаться на санкции Американского бюро по контролю зарубежных активов, из-за которых якобы Риге пришлось национализировать порт. Точнее, осуществить его рейдерский захват. Всем известно, что сделано это в интересах НАТО.

Политика русофобии перекрыла доводы рассудка. Именно связи с Россией позволяли порту занимать столь важное положение на Балтике, а вот после открытия морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области ситуация изменилась.

Устранение Айварса Лембергса, к слову, поставило жирную точку в этом деле. Мэр Вентспилса оказался слишком уж «пророссийским» для Альянса и Риги. Мало того, он даже критиковал НАТО!

Теперь его убрали, порт национализировали и получили массу проблем. Надежды на то, что в 2020 году грузооборот порта составит 20 млн тонн, не оправдались, а кредиты отдавать все равно надо. Государство должно поддержать порт в кризисной ситуации.

И вот решение найдено! Началась оптимизация человеческих ресурсов — людей стали увольнять.

Профсоюз молчит. Уволенные встают перед выбором: или искать низкооплачиваемую работу в городе не по специальности, или уезжать.

Порту хана! Если его руководство наберет кредиты в Госкассе, чтобы отдать имеющиеся долги, а потом не сможет вернуть их той же Госкассе, то все портовое имущество перейдет ей в руки.

Полагаете, чиновники в Госкассе станут управлять портом? Начнется тотальная распродажа, причем за бесценок, если захотят американские и натовские «партнеры» Риги. Почему бы правящей власти не поделить чужие ресурсы? Все, что смогли, они давно уже «распилили». А Вентспилсский порт — лакомый кусочек.

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»