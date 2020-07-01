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Опубликованы первые результаты голосования по поправкам к Конституции

15:22. 1 июля 2020 151 просмотр 9 коммент. Опубликовал:

Фото: РИА Новости

«За» принятие поправок к Конституции России проголосовали 72,92%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает RT.

Как отмечается, было обработано 0,79% протоколов. 

Кроме того, по итогам обработки 5,45% протоколов на Чукотке «за» поправки проголосовали 83,09% избирателей.

1 июля — основной день голосования по Конституции. Участие в голосовании приняли российский президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. 

Согласно последней информации, явка превысила 60%. 

На Чукотке и Камчатке участки уже закрылись.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/52749-opublikovany-pervye-rezultaty-golosovaniya-po-popravkam-k-konstitucii.html

Метки: Россия

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