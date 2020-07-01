Опубликованы первые результаты голосования по поправкам к Конституции
Фото: РИА Новости
«За» принятие поправок к Конституции России проголосовали 72,92%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает RT.
Как отмечается, было обработано 0,79% протоколов.
Кроме того, по итогам обработки 5,45% протоколов на Чукотке «за» поправки проголосовали 83,09% избирателей.
1 июля — основной день голосования по Конституции. Участие в голосовании приняли российский президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно последней информации, явка превысила 60%.
На Чукотке и Камчатке участки уже закрылись.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/52749-opublikovany-pervye-rezultaty-golosovaniya-po-popravkam-k-konstitucii.html
Будет всё, как ты захочешь…(песня)
Все будет хорошо, я узнавал…
Путин фор эвэр?
Форевер пишется слитно. А так – да. Я и не против, я только – за. Стабильность правления – залог возможности прогнозировать свое будущее.
И прогноз этот выглядит как вечная ( ! )
Ну, ну, ничто не вечно под Луной..
Ботоксированный муляж путина может быть и под луной вечным.
Брехня!
Главное чукчи “за”.
Интересно что будут говорить те кто “за” через год.