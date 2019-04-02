Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2019

Петр Порошенко в прошлом году разбогател почти в сто раз.

По крайней мере официально. Так совпало, что 2018 год стал преддверием президентских выборов и возможной потери президентом своей власти.

Как связаны эти явления и то, что у Порошенко стало резко много денег — разбиралось украинское издание «Страна».

Как Порошенко разбогател в 2018 году

Порошенко внес свою декларацию о доходах за прошлый год — правда, с небольшим опозданием.

Он, как заявляют СМИ, должен был сделать это до 1 апреля, но документа на сайте не было. При этом в итоге в НАПК указали, что документ создан за 11 минут до наступления дедлайна.

То есть, Петр Алексеевич стеснялся показать свои доходы до окончания голосования.

Впрочем, задержка, если и была, то объяснима — было над чем поработать.

В декларации президента на этот раз оказалось очень много денег. Доходы Порошенко выросли более чем в 95 раз в сравнении с 2017 годом и составили 1,6 миллиарда (прошлый год гарант закончил с 16 миллионами).

Главная статья дохода — это дивиденды из «слепого траста» Ротшильдов. 1,1 миллиард пришел от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).

Вторая статья прихода — 400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».

Третья — доход от облигаций. 28,8 млн — это возврат Минфином стоимости облигаций внутреннего госзайма и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

Четвертая статья — 21 миллион гривень процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ). И дальше «по мелочи»: 0,8 млн грн дохода от отчуждения имущества и 0,4 млн президентской зарплаты.

Как менялись доходы за годы президентства

Тенденция к увеличению денежных поступлений у Порошенко сохраняется весь период его президентства. Хотя, по собственному признанию, он больше не руководит своим бизнесом, передав его в «слепой траст» Ротшильдам.

В итоге вырисовывается забавная ситуация: чем меньше президент «рулит» своей бизнес-империей, тем больше денег она ему приносит. Хотя на самом деле, вопрос, конечно не в этом (в чем истинная причина будет рассказано ниже).

В 2017 году доходы президента тоже подросли — с 12-ти миллионов годом ранее до 16 млн.

Но этот рост был восстановлением после спада. Дело в том, что в 2015 году Порошенко заработал гораздо больше: 62 миллиона. А еще годом ранее — 369 миллионов.

То есть, после 2013 года, когда Порошенко получил 51 миллион, гривневые доходы президента стали резко расти — как раз с первого года его президентства. И не до конца понятно, с чем это связано.

Поддерживающие Порошенко эксперты заявляют, что за это время упала гривня — соответственно, и доходы главы государства в этой валюте увеличились.

Однако это не объясняет «феномена 2014 года», когда гривня упала менее, чем вдвое, а доходы Порошенко-президента выросли всемеро — несмотря на Майдан, войну и присоединение Крыма к России.

Поэтому многие считают, что именно высшая должность в стране помогла гаранту стать богаче.

С 2017 года президент пошел в стабильный плюс. Если же брать первый и предпоследний годы правления Порошенко, то его доходы возросли вчетверо.

Но что столь резко изменилось в 2018 году? Почему Порошенко стал богаче не в два, пять, а почти в сто раз?

Президент на чемоданах?

Конечно, вряд ли официальные суммы в декларации отражают реальность — разбогател Порошенко или нет.

Реальный уровень дохода любых бизнесменов при власти на порядки отличается от официального. А политики уровня Порошенко обычно сидят на миллиардных потоках. И проблемы у них не с деньгами, а с их легализацией.

Впрочем, у нынешнего президента есть множество способов получить «белый» доход: это дивиденды, облигации и так далее.

Вопрос только в том, зачем Петр Порошенко начал резко «светить» много денег. Эксперты называли две возможные причины: это предвыборная кампания и «чемоданное настроение» — подготовка к выводу капитала после потери власти.

«Возможно, боится проигрыша на выборах, что после этого будут аресты счетов и не успеет забрать деньги», — допускает экс-корпоративный секретарь ПриватБанка, финансовый эксперт Виктория Страхова.

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