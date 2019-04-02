Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2019
- 08:47 Определилась первая область, где обработано 100% протоколов: там Порошенко даже не на втором месте.
- 06:32 Подсчитано 97% протоколов: отрыв Зеленского от Порошенко растёт.
- 04:31 Рост дохода в 95 раз. Почему Порошенко резко разбогател на излёте президентства, но постеснялся об этом сказать.
- 01:53 С Юлией Владимировной все не так однозначно.
- Вчера 23:47 Любит ли Петр детей?.
- Вчера 23:04 ЕС сделал заявление по выборам на Украине.
Определилась первая область, где обработано 100% протоколов: там Порошенко даже не на втором месте
Полтавская область стала первой, где Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Отмечается, что в области приняли участие в голосовании 735 906 избирателей.
Больше всего голосов в Полтавской области набрал Владимир Зеленский (35.62%), на втором месте — Юлия Тимошенко (15,86%), на третьем — Петр Порошенко (10,60%).
Юрий Бойко в регионе набрал 9,49%, Игорь Смешко — 7,66%, Олег Ляшко — 7,54%; Анатолий Гриценко — 5,27%, Александр Вилкул — 2,09%, Руслан Кошулинский — 1,06%, другие кандидаты — менее 1%.
Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро доля обработанных бюллетеней составляет уже более 97%, сегодня мы услышим официальные результаты первого тура от ЦИК.
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Подсчитано 97% протоколов: отрыв Зеленского от Порошенко растёт
После обработки 97,68% протоколов ЦИК Украины сообщает, что Владимир Зеленский получает 30,26%, Порошенко — 15,92%. Они оба проходят во второй тур выборов главы государства.
«Бронзу» держит Юлия Тимошенко, получив 13,39%.
Отрыв комика и продюсера Владимира Зеленского от Петра Порошенко растёт, и становится понятно, что он набрал больше, чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые.
Как сообщала «Русская Весна», пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Кремль выскажется об украинских выборах после второго тура.
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Рост дохода в 95 раз. Почему Порошенко резко разбогател на излёте президентства, но постеснялся об этом сказать
Петр Порошенко в прошлом году разбогател почти в сто раз.
По крайней мере официально. Так совпало, что 2018 год стал преддверием президентских выборов и возможной потери президентом своей власти.
Как связаны эти явления и то, что у Порошенко стало резко много денег — разбиралось украинское издание «Страна».
Как Порошенко разбогател в 2018 году
Порошенко внес свою декларацию о доходах за прошлый год — правда, с небольшим опозданием.
Он, как заявляют СМИ, должен был сделать это до 1 апреля, но документа на сайте не было. При этом в итоге в НАПК указали, что документ создан за 11 минут до наступления дедлайна.
То есть, Петр Алексеевич стеснялся показать свои доходы до окончания голосования.
Впрочем, задержка, если и была, то объяснима — было над чем поработать.
В декларации президента на этот раз оказалось очень много денег. Доходы Порошенко выросли более чем в 95 раз в сравнении с 2017 годом и составили 1,6 миллиарда (прошлый год гарант закончил с 16 миллионами).
Главная статья дохода — это дивиденды из «слепого траста» Ротшильдов. 1,1 миллиард пришел от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).
Вторая статья прихода — 400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».
Третья — доход от облигаций. 28,8 млн — это возврат Минфином стоимости облигаций внутреннего госзайма и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.
Четвертая статья — 21 миллион гривень процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ). И дальше «по мелочи»: 0,8 млн грн дохода от отчуждения имущества и 0,4 млн президентской зарплаты.
Как менялись доходы за годы президентства
Тенденция к увеличению денежных поступлений у Порошенко сохраняется весь период его президентства. Хотя, по собственному признанию, он больше не руководит своим бизнесом, передав его в «слепой траст» Ротшильдам.
В итоге вырисовывается забавная ситуация: чем меньше президент «рулит» своей бизнес-империей, тем больше денег она ему приносит. Хотя на самом деле, вопрос, конечно не в этом (в чем истинная причина будет рассказано ниже).
В 2017 году доходы президента тоже подросли — с 12-ти миллионов годом ранее до 16 млн.
Но этот рост был восстановлением после спада. Дело в том, что в 2015 году Порошенко заработал гораздо больше: 62 миллиона. А еще годом ранее — 369 миллионов.
То есть, после 2013 года, когда Порошенко получил 51 миллион, гривневые доходы президента стали резко расти — как раз с первого года его президентства. И не до конца понятно, с чем это связано.
Поддерживающие Порошенко эксперты заявляют, что за это время упала гривня — соответственно, и доходы главы государства в этой валюте увеличились.
Однако это не объясняет «феномена 2014 года», когда гривня упала менее, чем вдвое, а доходы Порошенко-президента выросли всемеро — несмотря на Майдан, войну и присоединение Крыма к России.
Поэтому многие считают, что именно высшая должность в стране помогла гаранту стать богаче.
С 2017 года президент пошел в стабильный плюс. Если же брать первый и предпоследний годы правления Порошенко, то его доходы возросли вчетверо.
Но что столь резко изменилось в 2018 году? Почему Порошенко стал богаче не в два, пять, а почти в сто раз?
Президент на чемоданах?
Конечно, вряд ли официальные суммы в декларации отражают реальность — разбогател Порошенко или нет.
Реальный уровень дохода любых бизнесменов при власти на порядки отличается от официального. А политики уровня Порошенко обычно сидят на миллиардных потоках. И проблемы у них не с деньгами, а с их легализацией.
Впрочем, у нынешнего президента есть множество способов получить «белый» доход: это дивиденды, облигации и так далее.
Вопрос только в том, зачем Петр Порошенко начал резко «светить» много денег. Эксперты называли две возможные причины: это предвыборная кампания и «чемоданное настроение» — подготовка к выводу капитала после потери власти.
«Возможно, боится проигрыша на выборах, что после этого будут аресты счетов и не успеет забрать деньги», — допускает экс-корпоративный секретарь ПриватБанка, финансовый эксперт Виктория Страхова.
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С Юлией Владимировной все не так однозначно
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Любит ли Петр детей?
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ЕС сделал заявление по выборам на Украине
Евросоюз заявил, что первый тур президентских выборов в Украине был проведен демократично и с соблюдением международных стандартов и процедур. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.
«Согласно выводам Избирательной наблюдательной миссии OSCE/ODIHR, выборы были конкурентными, избиратели имели широкий выбор и пришли на участки в большом количестве. Фундаментальные свободы были, в целом, соблюдены. Одновременно OSCE/ODIHR были отмечены определенные недостатки, в частности, ненадлежащее использование государственных ресурсов и скупка голосов. Хотя медиа-среда и разнообразная, освещение хода кампании часто было предвзятым, не хватало также необходимых политических дебатов среди кандидатов», — говорится в сообщении.
ЕС признал, что день выборов прошел мирно, был положительно оценен в целом и проложил путь ко второму раунду. Голосование было хорошо организованным, спокойным, прозрачным и эффективным, с соблюдением общих процедур.
Исходя из этого, Европейский Союз ожидает свободный, справедливый и прозрачный второй раунд выборов 21 апреля, проведенный в соответствии с международными стандартами. При этом, как отмечается в заявлении, важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважали волю народа Украины и избегали провоцирования ненужного напряжения.
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Это шоу мне лично напоминает как мы Ельцина с 0% в президенты на второй срок выбирали! Очень и очень схожий по сути результат. Ну а во втором туре с небольшим перевесом победит Порошенко, а кто будет недоволен, тот значит маскаль и прошу в СБУ! Там очень быстро и доходчиво всё объясняют. Правда тут роль может сыграть Беня Коломойский и мировой сионизм стоящий за ним, ну и Порошенко такой же украинец как и Беня. Боюсь что вся Украина пойдёт к Бениной маме.