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Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2019

09:30. 2 апреля 2019 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал:

Определилась первая область, где обработано 100% протоколов: там Порошенко даже не на втором месте

Определилась первая область, где обработано 100% протоколов: там Порошенко даже не на втором месте | Русская весна

Полтавская область стала первой, где Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Отмечается, что в области приняли участие в голосовании 735 906 избирателей.

Больше всего голосов в Полтавской области набрал Владимир Зеленский (35.62%), на втором месте — Юлия Тимошенко (15,86%), на третьем — Петр Порошенко (10,60%).

Юрий Бойко в регионе набрал 9,49%, Игорь Смешко — 7,66%, Олег Ляшко — 7,54%; Анатолий Гриценко — 5,27%, Александр Вилкул — 2,09%, Руслан Кошулинский — 1,06%, другие кандидаты — менее 1%.

Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро доля обработанных бюллетеней составляет уже более 97%, сегодня мы услышим официальные результаты первого тура от ЦИК.

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Подсчитано 97% протоколов: отрыв Зеленского от Порошенко растёт

Подсчитано 97% протоколов: отрыв Зеленского от Порошенко растёт | Русская весна

После обработки 97,68% протоколов ЦИК Украины сообщает, что Владимир Зеленский получает 30,26%, Порошенко — 15,92%. Они оба проходят во второй тур выборов главы государства.

«Бронзу» держит Юлия Тимошенко, получив 13,39%.

Отрыв комика и продюсера Владимира Зеленского от Петра Порошенко растёт, и становится понятно, что он набрал больше, чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые.

Как сообщала «Русская Весна», пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Кремль выскажется об украинских выборах после второго тура.

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Рост дохода в 95 раз. Почему Порошенко резко разбогател на излёте президентства, но постеснялся об этом сказать

Рост дохода в 95 раз. Почему Порошенко резко разбогател на излёте президентства, но постеснялся об этом сказать | Русская весна

Петр Порошенко в прошлом году разбогател почти в сто раз.

По крайней мере официально. Так совпало, что 2018 год стал преддверием президентских выборов и возможной потери президентом своей власти.

Как связаны эти явления и то, что у Порошенко стало резко много денег — разбиралось украинское издание «Страна».

Как Порошенко разбогател в 2018 году

Порошенко внес свою декларацию о доходах за прошлый год — правда, с небольшим опозданием.

Он, как заявляют СМИ, должен был сделать это до 1 апреля, но документа на сайте не было. При этом в итоге в НАПК указали, что документ создан за 11 минут до наступления дедлайна.

То есть, Петр Алексеевич стеснялся показать свои доходы до окончания голосования.

Впрочем, задержка, если и была, то объяснима — было над чем поработать.

В декларации президента на этот раз оказалось очень много денег. Доходы Порошенко выросли более чем в 95 раз в сравнении с 2017 годом и составили 1,6 миллиарда (прошлый год гарант закончил с 16 миллионами).

Главная статья дохода — это дивиденды из «слепого траста» Ротшильдов. 1,1 миллиард пришел от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).

Вторая статья прихода — 400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».

Третья — доход от облигаций. 28,8 млн — это возврат Минфином стоимости облигаций внутреннего госзайма и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

Четвертая статья — 21 миллион гривень процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ). И дальше «по мелочи»: 0,8 млн грн дохода от отчуждения имущества и 0,4 млн президентской зарплаты.

Как менялись доходы за годы президентства

Тенденция к увеличению денежных поступлений у Порошенко сохраняется весь период его президентства. Хотя, по собственному признанию, он больше не руководит своим бизнесом, передав его в «слепой траст» Ротшильдам.

В итоге вырисовывается забавная ситуация: чем меньше президент «рулит» своей бизнес-империей, тем больше денег она ему приносит. Хотя на самом деле, вопрос, конечно не в этом (в чем истинная причина будет рассказано ниже).

В 2017 году доходы президента тоже подросли — с 12-ти миллионов годом ранее до 16 млн.

Но этот рост был восстановлением после спада. Дело в том, что в 2015 году Порошенко заработал гораздо больше: 62 миллиона. А еще годом ранее — 369 миллионов.

То есть, после 2013 года, когда Порошенко получил 51 миллион, гривневые доходы президента стали резко расти — как раз с первого года его президентства. И не до конца понятно, с чем это связано.

Поддерживающие Порошенко эксперты заявляют, что за это время упала гривня — соответственно, и доходы главы государства в этой валюте увеличились.

Однако это не объясняет «феномена 2014 года», когда гривня упала менее, чем вдвое, а доходы Порошенко-президента выросли всемеро — несмотря на Майдан, войну и присоединение Крыма к России.

Поэтому многие считают, что именно высшая должность в стране помогла гаранту стать богаче.

С 2017 года президент пошел в стабильный плюс. Если же брать первый и предпоследний годы правления Порошенко, то его доходы возросли вчетверо.

Но что столь резко изменилось в 2018 году? Почему Порошенко стал богаче не в два, пять, а почти в сто раз?

Президент на чемоданах?

Конечно, вряд ли официальные суммы в декларации отражают реальность — разбогател Порошенко или нет.

Реальный уровень дохода любых бизнесменов при власти на порядки отличается от официального. А политики уровня Порошенко обычно сидят на миллиардных потоках. И проблемы у них не с деньгами, а с их легализацией.

Впрочем, у нынешнего президента есть множество способов получить «белый» доход: это дивиденды, облигации и так далее.

Вопрос только в том, зачем Петр Порошенко начал резко «светить» много денег. Эксперты называли две возможные причины: это предвыборная кампания и «чемоданное настроение» — подготовка к выводу капитала после потери власти.

«Возможно, боится проигрыша на выборах, что после этого будут аресты счетов и не успеет забрать деньги», — допускает экс-корпоративный секретарь ПриватБанка, финансовый эксперт Виктория Страхова.

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С Юлией Владимировной все не так однозначно

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Любит ли Петр детей?

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ЕС сделал заявление по выборам на Украине

ЕС сделал заявление по выборам на Украине | Русская весна

Евросоюз заявил, что первый тур президентских выборов в Украине был проведен демократично и с соблюдением международных стандартов и процедур. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.

«Согласно выводам Избирательной наблюдательной миссии OSCE/ODIHR, выборы были конкурентными, избиратели имели широкий выбор и пришли на участки в большом количестве. Фундаментальные свободы были, в целом, соблюдены. Одновременно OSCE/ODIHR были отмечены определенные недостатки, в частности, ненадлежащее использование государственных ресурсов и скупка голосов. Хотя медиа-среда и разнообразная, освещение хода кампании часто было предвзятым, не хватало также необходимых политических дебатов среди кандидатов», — говорится в сообщении.

ЕС признал, что день выборов прошел мирно, был положительно оценен в целом и проложил путь ко второму раунду. Голосование было хорошо организованным, спокойным, прозрачным и эффективным, с соблюдением общих процедур.

Исходя из этого, Европейский Союз ожидает свободный, справедливый и прозрачный второй раунд выборов 21 апреля, проведенный в соответствии с международными стандартами. При этом, как отмечается в заявлении, важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважали волю народа Украины и избегали провоцирования ненужного напряжения.

Читайте также: Украина: Посчитаны 90% протоколов, у Порошенко уже меньше 16%

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Метки: важное, компиляция

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Один комментарий»

  • 12362 10608
    Ирбис 2 апреля 2019 в 9:40 Ссылка
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    Это шоу мне лично напоминает как мы Ельцина с 0% в президенты на второй срок выбирали! Очень и очень схожий по сути результат. Ну а во втором туре с небольшим перевесом победит Порошенко, а кто будет недоволен, тот значит маскаль и прошу в СБУ! Там очень быстро и доходчиво всё объясняют. Правда тут роль может сыграть Беня Коломойский и мировой сионизм стоящий за ним, ну и Порошенко такой же украинец как и Беня. Боюсь что вся Украина пойдёт к Бениной маме.

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