Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2019

Итак, в 8:00 открылись избирательные участки, в дальнем зарубежье украинцы уже голосуют вовсю.

Ну, а «Русская Весна» начинает текстовую трансляцию второго тура президентских выборов на Украине и, как и в день первого тура, будет показывать самое интересное с избирательных участков: фото, видео, курьёзные случаи.

Напомним, нарушать пан Порошенко начал ещё вчера, прибыв в родную Винницу и призвав избирателей завтра проголосовать за него.

«Единственное исключение: кто сначала идет на службу в церковь — идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину. Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед.

Я ни за кого не агитирую. Знаете, почему? Вы и так все знаете», — заявил Порошенко со сцены. А после этого появилась надпись «Выбираем достоинство». Транслировал эту прелесть, конечно, телеканал «Прямой». И, пожалуй, это всё, что нужно знать о «дне тишины».

Порохоботы уже готовятся проигрывать, хоть и хорохорятся, показывая боевой настрой. Так, политолог Виктор Уколов сообщает нам, что съел на завтрак «четыре ложки горячего лечо со свежей петрушкой и целых два бутерброда с авокадо. Что-то сегодня с самого утра тянет рвать зубами различную зелень».

Если проиграем, то сформируем такую зубастую оппозицию, что «никому не удастся отклонить наш курс», обещает он.

Есть мнение, что к моменту закрытия избирательных участков очень многие начнут чистить аккаунты в соцсетях от постов в поддержку Порошенко, а не «формировать зубастую оппозицию».

9:20 Член команды Зеленского, педиатр Евгений Комаровский, заявил, что не планирует быть министром здравоохранения после победы Зе на выборах.

«Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский, с которым у нас 10 лет добрых дружеских отношений, попросил меня быть его советником в области медицины. Я согласился.

В связи с этим на многих моих ресурсах и в личной почте очередная атака ботов и поток оскорблений.

Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом», — написал Комаровский в Facebook.

По данным Госпогранслужбы Украины, в сторону Украины на всех КПВВ в Донбассе собралось в общей сложности 110 машин. Это порядка 400 человек.

В любой другой день количество пересекающих линию соприкосновения исчисляется тысячами на каждом из пунктов пропуска.

Глава Горловки Иван Приходько с утра сообщил о 138 автомобилях, 27 автобусах на блокпосту Горловки. В пешей очереди, по его словам, около 400 человек.





Молния: Петр Порошенко и Святослав Вакарчук придут голосовать в вышиванках: об этом они оба написали в социальных сетях. Изменит ли это ход выборов — узнаем в 20:00.

В сельской местности современной территории Украины в 19 веке тоже было принято идти на важные дела с амулетом.

Вот такую очередь зафиксировали в Праге за полчаса до открытия избирательного участка.

«Ну что, идем? Надо сказать кровавому мародеру „остаточне прощавай“. А может еще и покрепче.

В первом туре результат дала именно явка юго-востока. Надо закончить работу!» — пишет журналист Алексей Романов.

Ну надо же! А как же «спсибо жителям Донбасса за президента п***»? Неужели больше неактуально?

Читайте также: «Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени (ВИДЕО)