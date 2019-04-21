Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2019
- 11:30 Борьба и переубеждение.
- 10:59 ВАЖНО: Авиация приведена в готовность и может быть задействована при необходимости, — МВД.
- 10:30 О планах превращения Украины в парламентскую республику.
- 08:27 Второй тур: самое интересное с участков (ФОТО).
- 08:17 Поехали! На Украине начался второй тур выборов президента.
- 08:00 Будет ли Зеленский заложником Коломойского? (ВИДЕО).
- 07:00 «Хотите войны — будет!» — клирик «ПЦУ» угрожает православным (ВИДЕО).
- 04:31 К власти на Украине придёт Вован Лексусов: главарь косовских боевиков опозорился, обратившись к Порошенко.
- 02:11 Пpoводим eгo нeпpиличным пpoцeнтoм.
- 01:32 Стартовал второй тур выборов президента Украины.
- 01:03 СРОЧНО: Суд вынес решение по делу о снятии Зеленского с выборов.
- 00:28 Киевский суд принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского.
- Вчера 23:26 Агония: Порошенко в день тишины заявил о своей победе.
- Вчера 22:55 Суд о снятии Зеленского с выборов.
Борьба и переубеждение
Человек похожий на покойного журналиста вслед за Антоном Геращенко https://colonelcassad.livejournal.com/4936012.html готовится к жизни после
Вот глупенькие.
Перспективы проехаться на "Абрамсе" в Химках покрылись туманом, а вот перспективы в очередной раз менять страну пребывания, вырисовываются все более явственно. Россия, Чехия, Украина…
Поэтому пока не поздно, надо откреститься от лузера и сделать вид, что был над схваткой.
Пока некоторые дурачки еще "борются и переубеждают", более хитрые крысы уже вовсю ломятся к спасательным шлюпкам, ибо вода уже заливает машинные отделения шоколадного "Титаника".
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ВАЖНО: Авиация приведена в готовность и может быть задействована при необходимости, — МВД
Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае осложнения ситуации в ходе второго тура президентских выборов на Украине, подчеркивают в МВД.
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства, если ситуация будет осложняться», — сообщил первый замминистра Сергей Яровой в воскресенье на брифинге в Киеве.
По словам Ярового, всего к обеспечению правопорядка на Украине в ходе второго тура голосования привлечены 133 тыс. 259 правоохранителей.
Он напомнил, что работает межведомственный штаб МВД, который анализирует информацию о нарушениях, координирует действия всех подразделений МВД.
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О планах превращения Украины в парламентскую республику
Письмо Регионального директора по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен Специальному представителю Государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру:
Уважаемый г-н Волкер,
Пишу Вам, чтобы выразить признательность за всестороннюю поддержку Украины в ее борьбе за торжество демократии. Нынешние выборы оправдали все наши ожидания. Судя по результатам социологических исследований электоральных предпочтений, по итогам второго тура господин Зеленский займет пост президента Украины. В этом случае будет реально провести в жизнь план по изменению государственного устройства в стране, поменяв его на парламентскую республику. Насколько нам известно, господин Зеленский согласен на данную реформу. В этой связи я сообщаю Вам, что достигнутые ранее договоренности с министром внутренних дел Украины господином Аваковым о его выдвижении на пост премьер-министра Украины, остаются в силе. Для достижения обозначенной цели прошу Вашего содействия в поддержке господина Авакова. Совершенно очевидно, что в случае реализации данного плана мы будем иметь как хорошего союзника для решения проблем в демократическом поле Украины, так и стабильного экономического партнёра для гарантированного возврата выделенных международными структурами средств.
Кроме того, как нам стало известно, на пост премьер-министра Украины также претендует госпожа Тимошенко. У нас нет договоренностей с ней, а потому, во избежание негативных последствий самостоятельных действий госпожи Тимошенко, просим Вас свести к минимуму вероятность её участия в формировании правительства Украины.
https://beforeitsnews.com/v3/politics/2019/3085083.html – цинк
http://perevodika.ru/articles/1205524.html – перевод
Волкер и Зеленский.
Встреча с представителями Всемирного банка. Кахконен стоит рядом с Зеленским.
Сату Кахконен и Тимошенко.
А так конечно – свободные и демократические выборы, без иностранного вмешательства. Аха-ха.
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Второй тур: самое интересное с участков (ФОТО)
Итак, в 8:00 открылись избирательные участки, в дальнем зарубежье украинцы уже голосуют вовсю.
Ну, а «Русская Весна» начинает текстовую трансляцию второго тура президентских выборов на Украине и, как и в день первого тура, будет показывать самое интересное с избирательных участков: фото, видео, курьёзные случаи.
Напомним, нарушать пан Порошенко начал ещё вчера, прибыв в родную Винницу и призвав избирателей завтра проголосовать за него.
«Единственное исключение: кто сначала идет на службу в церковь — идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину. Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед.
Я ни за кого не агитирую. Знаете, почему? Вы и так все знаете», — заявил Порошенко со сцены. А после этого появилась надпись «Выбираем достоинство». Транслировал эту прелесть, конечно, телеканал «Прямой». И, пожалуй, это всё, что нужно знать о «дне тишины».
Порохоботы уже готовятся проигрывать, хоть и хорохорятся, показывая боевой настрой. Так, политолог Виктор Уколов сообщает нам, что съел на завтрак «четыре ложки горячего лечо со свежей петрушкой и целых два бутерброда с авокадо. Что-то сегодня с самого утра тянет рвать зубами различную зелень».
Если проиграем, то сформируем такую зубастую оппозицию, что «никому не удастся отклонить наш курс», обещает он.
Есть мнение, что к моменту закрытия избирательных участков очень многие начнут чистить аккаунты в соцсетях от постов в поддержку Порошенко, а не «формировать зубастую оппозицию».
9:20 Член команды Зеленского, педиатр Евгений Комаровский, заявил, что не планирует быть министром здравоохранения после победы Зе на выборах.
«Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский, с которым у нас 10 лет добрых дружеских отношений, попросил меня быть его советником в области медицины. Я согласился.
В связи с этим на многих моих ресурсах и в личной почте очередная атака ботов и поток оскорблений.
Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом», — написал Комаровский в Facebook.
По данным Госпогранслужбы Украины, в сторону Украины на всех КПВВ в Донбассе собралось в общей сложности 110 машин. Это порядка 400 человек.
В любой другой день количество пересекающих линию соприкосновения исчисляется тысячами на каждом из пунктов пропуска.
Глава Горловки Иван Приходько с утра сообщил о 138 автомобилях, 27 автобусах на блокпосту Горловки. В пешей очереди, по его словам, около 400 человек.
Молния: Петр Порошенко и Святослав Вакарчук придут голосовать в вышиванках: об этом они оба написали в социальных сетях. Изменит ли это ход выборов — узнаем в 20:00.
В сельской местности современной территории Украины в 19 веке тоже было принято идти на важные дела с амулетом.
Вот такую очередь зафиксировали в Праге за полчаса до открытия избирательного участка.
«Ну что, идем? Надо сказать кровавому мародеру „остаточне прощавай“. А может еще и покрепче.
В первом туре результат дала именно явка юго-востока. Надо закончить работу!» — пишет журналист Алексей Романов.
Ну надо же! А как же «спсибо жителям Донбасса за президента п***»? Неужели больше неактуально?
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Поехали! На Украине начался второй тур выборов президента
Итак, свою работу начали все избирательные участки на Украине. С 8:00 до 20:00 каждый желающий сможет сделать свой выбор.
Первым же открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии — ещё в субботу в 23:00 по киевскому времени. Он закроется первым — в 11:00 по киевскому времени 21 апреля.
Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.
Как сообщала «Русская Весна», шестой апелляционный суд Киева отклонил иск адвоката Хилько о снятии Владимира Зеленского с выборов.
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Будет ли Зеленский заложником Коломойского? (ВИДЕО)
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Владимир Зеленский «никогда не будет заложником Коломойского».
«Зеленский — умный человек. Даже, если их связывает не только конкретные отношения на телеканале, он никогда не будет заложником Коломойского. Так бы поступил любой умный человек», — сказал он.
«Тем более, еврей», — подчеркнул Червоненко.
Также он рассказал о «перебежчиках» к Зеленскому.
«Это ужас. Точно так же, как в свое время осаждали офис Юлии Тимошенко на Туровской, так сейчас штурмуют штаб Владимира Зеленского. Потом они быстро перестроились. У серьезных людей это вызывает токсикоз. Неприлично так бежать», — отметил экс-министр.
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«Хотите войны — будет!» — клирик «ПЦУ» угрожает православным (ВИДЕО)
Сторонники ПЦУ во главе со своим «священником» Назарием Гагалюком потребовали беспрепятственного доступа к храму УПЦ в Задубровке, а после объявили верующим «войну», сообщает Союз православных журналистов Украины.
17 апреля 2019 года представители ПЦУ пришли в управление Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, требуя передать им церковное движимое и недвижимое имущество в селе Задубровка Заставновского района Черновицкой области, либо же установить поочередное богослужение в храме в честь Собора Архистратига Михаила.
Не получив желаемого, радикалы стали угрожать «войной» и «кардинальными силовыми действиями», направленными на захват церковных помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
Религиозная община УПЦ села уже на протяжении двух месяцев терпит оскорбления и всяческие провокации со стороны приверженцев новой церковной структуры, поэтому в минувшее воскресенье, 14 апреля, не согласились пустить на прицерковную территорию сторонников ПЦУ, которые хотели отслужить там свой «молебен». С жалобой на это члены ПЦУ и обратились в епархиальное управление УПЦ.
К диалогу, в котором приняли участие секретарь Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Никита, руководитель задубровского объединения ветеранов «АТО» Анатолий Лещук и «священнослужитель» ПЦУ Назарий, присоединился и настоятель храма в Задубровке протоиерей Леонид Деликатный.
На требования со стороны представителей ПЦУ обеспечить им свободный доступ на территорию храма, отец Леонид поинтересовался, что приверженцы новой Церкви предлагают со своей стороны.
«Батюшка надеялся, что представители ПЦУ заверят его, что будут сдерживать оскорбления и провокации от своих сторонников, что ему предложат во время следующей встречи у храма попросить друг у друга прощения ради примирения людей в селе.
К сожалению, служитель Назарий Гагалюк и Лещук Анатолий, кроме требований, ничего не предлагали и не обещали, тогда архимандрит Никита и отец Леонид отказали в удовлетворении их требований.
Реакция на отказ служителя Назария была такая: „Хотите войны?! Будет вам война!” Жаль слышать такие слова из уст человека, который называет себя священнослужителем Божиим…» — отметили в епархиальной пресс-службе.
18 апреля 2019 года отец Леонид написал заявление в Черновицкую ОГА и правоохранительные органы, в котором попросил предпринять все возможные меры, чтобы не допустить кровопролития и незаконного захвата храма.
В своем заявлении священнослужитель сообщил, что на встрече в консистории сторонники ПЦУ «в угрожающей форме предупредили о том, что начиная с 20.04.2019 года будут применять к членам религиозной общины УПЦ кардинальные силовые методы, направленные на захват зданий церкви, угрожали применением физической силы, вплоть до угроз убийством в случае сопротивления, неоднократно подчеркивая, что не дадут возможности религиозной общине УПЦ села совершить богослужение в предстоящие Пасхальные праздники».
«Принимая во внимание то, что эти угрозы происходили под руководством председателя Задубровского сельского совета — руководителя органа местного самоуправления, а также попытки захватить храм длительное время, более 60 суток, эти угрозы мы воспринимаем более чем реально», — написал отец Леонид, призывая власти и правоохранительные органы предпринять меры по обеспечению общественного правопорядка в Задубровке как 20 апреля, так и в дальнейшем.
Напомним, 10 февраля 2019 года в селе Задубровка Заставновского района Черновицкой области активисты ПЦУ, организованные главой сельсовета Виталием Гончаруком и властями из района, не пустили верующих в собственную церковь. Сторонники ПЦУ в Задубровке обвиняют священнослужителей УПЦ в манипуляциях, «чтобы удержать верующих в российской неволе», и зовут на «божественную литургию» на территории храма УПЦ.
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К власти на Украине придёт Вован Лексусов: главарь косовских боевиков опозорился, обратившись к Порошенко
Как сообщала «Русская Весна», в конце марта скандально известный главарь косовских боевиков, а по совместительству «премьер-министр» оккупированного албанскими исламистами сербского края Косово Рамуш Харадинай, неожиданно обратился к Порошенко, пожелав ему удачи на выборах.
Вечером в субботу эта странная история получила неожиданное продолжение:
«Желаю моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову всего наилучшего и победы, чтобы направить Украину по пути евроатлантической интеграции. Косово и Украина плечом к плечу — как народы свободы и процветания», — опубликовал новый твит Рамуш Харадинай.
«Кажется, премьер-министр Косово получил звонок от кремлевских пранкеров Вована и Лексуса. Как политики все ещё покупаются на это?!» — отреагировал на сообщение обозреватель The Guardian Шон Волкер.
В общем теперь можно не сомневаться, что российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузенцов (Вован) месяц разыгрывали главаря косовских боевиков.
«Вот я ещё тогда подумал, что странно это всё. Чего вдруг Харадинай воспылал любовью к Украине? Тем более, что Киев независимость Косово не признал. А тут оно вот что. Оказывается дело в Воване Лексусове.
Ишь, будущий премьер-министр. Серьезная заявка», — прокомментировал историю журналист ВГТРК Андрей Медведев.
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Пpoводим eгo нeпpиличным пpoцeнтoм
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Стартовал второй тур выборов президента Украины
В субботу 20 апреля в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.
Первыми свои голоса за будущего президента начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).
В первом туре здесь проголосовало 125 избирателей. Отметим, что 69 из них отдали голоса за пока еще действующего президента Петра Порошенко, 14 проголосовали за Владимира Зеленского. Такая невысокая активность избирателей связана с тем, что большинство украинцев Австралии проживают не в столице. В частности, большая община есть в Сиднее, где отсутствует украинское диппредставительство.
Посольство уже призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах президента.
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СРОЧНО: Суд вынес решение по делу о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный суд Киева постановил, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе не подпадают под определение «подкуп избирателей». Об этом говорится в судебном решении.
Также суд отказал в удовлетворении иска об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины в полном объеме.
Основные положения постановления киевского суда по иску о снятии Зеленского с выборов:
— личность не осуществляла призыв голосовать за того или иного кандидата, а лишь распространяла билеты, необходимые, чтобы попасть на публичные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского;
— коллегия судей не установила нарушения кандидатом Владимиром Зеленским по иску, которые подал Андрей Хилько;
— снятие кандидата в президенты с выборов возможно лишь за 30 дней до дня голосования;
— суду не хватило доказательств в иске со стороны Андрея Хилько.
Суд постановил ОТКАЗАТЬ Андрею Хилько в иске о снятии Зеленского с выборов и наложил судебный сбор в размер 1536, 80 гривен.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киевский суд принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Печерский райсуд Киева признал недействительным договор о личном поручительстве олигарха Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
Сообщается, что НБУ обжалует решение в апелляционной инстанции.
«Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами Приватбанка», — заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
Отмечается, что в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем Приватбанка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных за период 2008–2014 годы. Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.
В сентябре 2017 года, уже после национализации Приватбанка, Коломойский обратился в суд с требованием разорвать договоры поручительства, и Печерский суд удовлетворил иск.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Агония: Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Выступление транслировал канал «Прямой».
«Единственное исключение: кто сначала идет на службу (в церковь, — прим. ред.) — идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину», — заявил Порошенко.
Во время выступления он также признался в любви своей жене и заявил о предстоящей победе.
«Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед», — сказал он.
Порошенко отметил, что в день тишины политическая агитация запрещена.
«Я ни за кого не агитирую. Знаете, почему? Вы и так все знаете», — сказал он со сцены.
После его выступления на экранах сцены появилась надпись «Выбираем достоинство».
Второй тур президентских выборов на Украине, в котором участвуют Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, пройдет 21 апреля.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Суд о снятии Зеленского с выборов
Онлайн трансляция заседания суда по поводу иска с требованием снять Зеленского с выборов.
UPD: Суд отклонил иск и оставил Зеленского кандидатом в президенты.
107к онлайна. Автор иска знатно хайпанул.
Штаб Зеленского публикует СМС с угрозами членам избирательной комиссии в Луганской области от фашиков из С-14.
Плюс видео дегенератов из "Хвили".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Шоу типа “дебаты”, анализы и наркоман, публикация жены на сайте миротворец, Эти угрозы по ютубу.
Все это как то очень дешево и не понятно для какого уровня разыграно. Беседовал я с полубеженцем
из Украины неукраинской национальности, и узнал их мысли в виде их же фантазий.
- “рано или поздно придут русские войска, пробивать сухопутный коридор в Крым, и наведут здесь порядок”
Фантазии неплохие для неукраинской национальности, которые одурачили, и ограбили украинцев.
Но ни каких порядков там Россия наводить не будет. Придется выбирать друг друга, и жить так,
какую жизнь сделали сами своими руками. Ни какого диктата москалей