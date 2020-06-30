Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Обзор поправок в Конституцию. Что задумал Путин? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

11:33. 30 июня 2020 114 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4aLiDpheQug

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 03 марта 2016
...Райс. Он добавил, что для завершения второго обзора программы помощи Украине ... принятия Верховной радой Украины поправок в конституцию, предоставления Особого статуса Донбассу... видом земельной реформы украинский Кабмин задумал «аферу века», — Медведчук ...
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей ...После «грязной бомбы» Турчинов задумался об «украинском ракетном щите»....о внесении изменений в Конституцию. Хочу напомнить господам ...Политик подчеркнул, что работу по согласованию поправок в Конституцию «необходимо развернуть...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
Обзор ключевых событий………Ю....США собственной конституции, в частности четвертой и пятой поправок, а также... стать только после изменения Конституции. Для этого нужен Всенародный...Теперь стоит задуматься, как общество защищено от того, что его права ...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)