Президент РФ жёстко раскритиковал политиков коллективного Запада за упрямые попытки исковеркать историю Второй мировой войны и объяснил, почему для США и Европы это так важно.

Выступая перед Общественной палатой РФ, глава государства подчеркнул, что историки Запада прекрасно знают, что это именно Гитлер напал на СССР, но никак не наоборот. На Западе знают, кто освобождал Европу и добивал фашистов в их столице.

Но в учебных пособиях эту информацию осознанно опускают, а в СМИ проталкивают совершенно иной взгляд на события тех далёких дней.

Также японцам известно, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Но в школьных учебниках пишут, что ядерные удары наносили «союзники», намеренно опуская тот факт, что на тот момент атомные бомбы были только у Соединённых Штатов. Именно так из мировой истории и подчищаются все невыгодные западным политикам подробности.

Владимир Путин напомнил, что многие западные эксперты ещё в 1938 году давали вполне адекватную оценку Мюнхенскому сговору.

Они прямо заявляли, что тайные договорённости между Берлином, Лондоном и Парижем станут искрой, способной разжечь пожар глобальной войны.

Однако сейчас эта информация тщательно затирается. Западные политики намеренно коверкают историю, желая выстраивать международные отношения только по своим правилам и защищая только свои интересы.

К сожалению, история так ничему и не научила коллективный Запада. Поэтому политическая элита США и Европы отвергает систему безопасности, выстроенную с учётом общих интересов.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня Россия должна отстаивать правду о Второй мировой войне, дабы проводить политику в первую очередь в государственных интересах. Русский народ внёс решающий вклад в победу над фашизмом, выстояв под неимоверным бременем разрушительной войны. И никто не смеет марать память героев.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»