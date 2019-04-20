В.В. Путин и стратегия М.И. Кутузова

М.И. Кутузов, как и Барклай до него – исходили из трехкратного превосходства армии Наполеона над русской армией. Их планы – унизительные для национального достоинства, даже со сдачей священой столицы – строились на необходимости воевать с заведомо более сильным противником.

В свое время М.И. Кутузов сдал Москву, но выиграл войну. Эту историю все помнят. Меньше помнят то, что в зимних лесах под Москвой замёрзли 100 тысяч мирных жителей, бежавших из брошенной Москвы от Наполеона. История щадит победителей: после грандиозной победы никто не оценивал план Кутузова как циничный и бесчеловечный. Стратегия изматывания противника, избегая генерального сражения – полностью себя оправдала. А жертвы? Войны без жертв не бывает…



Отсюда – прямая аналогия к эпохе и действиям Владимира Путина.

Когда в 1999 году В. Путин пришел к формальной власти – реальная его власть была около 0%, тогда как власть американо-израильских оккупантов в России приближалась к 100%.

У Путина не было вообще ничего – кроме шутовской картонной ельцинской короны. Олигархия, выросшая из банд и руководимая из США, владела ВСЕЙ экономикой, ВСЕМИ СМИ, ВСЕМИ регионами («избрав» там губернаторов-бандитов), всеми партиями, учреждениями, ведомствами и институтами.

Власть Ельцина не простиралась дальше Садового кольца в Москве, да и внутри этого кольца была более чем условной. В 1999, в 2003, даже в 2005 году свергнуть Путина – ЕСЛИ БЫ В США ПРИНЯЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ – было легче, чем Януковича: ничего, кроме декоративных символов власти у преемника «царя» Бориса не оставалось…

Но Путин имел свой план. Этот план опирался на неучтенные оккупантами монархические чувства русского народа и на его великое терпение.

Для элит Путин был лишь наёмным менеджером (что и сам тогда любил подчеркнуть в официальных речах) – но для простого народа чувствовался, ощущался – как монарх, как заместитель престола великих царей Третьего Рима.



За этим чувствованием не было ничего объективного, материального – и потому нюх западников его не ощущал, игнорировал. Мало ли чего тёмному мужику там пригрезится? Ведь все силы и средства в руках иудизированной «элиты», сомкнутой в железный заговор!

За множество минувших (прямо скажем – тяжёлых и постыдных) лет – пропорция власти сдвигалась. Теперь, конечно, у Путина вовсе не «около 0% власти», как в 2003 году, когда ничтожнейшая Украина безнаказанно лепила ему прилюдные пощёчины[1].

И у прозападных оккупантов уже не «около 100% власти», а существенно меньше. Многие годы подряд Путин увеличивал и наращивал свою долю власти в ущерб всевластию иудизированной олигархии.

Но даже и сейчас, в 2015 году, нельзя сказать, что власть Путина в России составляет 100%, а власть оккупантов с Запада – 0%.



Дети воровской приватизации удерживают за собой очень много ключевых позиций и пользуются огромной поддержкой, практически неограниченным кредитом с Запада.



Поэтому далеко не всё, что делается в России – делает Путин. И это нужно понимать – как бы вы к нему ни относились, просто ради объективности.

Путин, как правитель, очень долго вырастал из фигуры декоративной и ритуальной. Он насаждал вокруг себя контр-элиту по принципу личной преданности ему, сосредотачивал в своих руках денежные потоки, реальные властные полномочия.

При этом шаги вперёд чередовались с малопонятными шагами назад, отчего движение страны было лишено внятности и логичной целостности. Например – Путин отменил выборность губернаторов, дававшую власть местным кланам бандитов – но потом, словно бы в насмешку над собой – назначил губернаторами тех же самых «крестных отцов» региональных мафий – которые прежде сами себя «избирали» в регионах. И они сидели ещё много лет – зачем?!

Затем – объясняю – что за каждым ударом следовали слоновьи дозы «успокоительных» для местного криминала, а главное – для Запада.

В оценке своих сил, как малых и ненадёжных, Путин проявил огромную трезвость.

Изначально «план Путина» исходил из трезвого понимания абсолютного превосходства врага в силах и средствах.

Это обидно, неприятно, оскорбительно, но это – увы – было и остаётся суровой реальностью.

Как воевать с врагом, который абсолютно превосходит тебя в силах и средствах, и в то же время никакого мира с тобой (даже «похабного» Брестского) подписывать не намерен?

А воевать нужно, ибо цель врага – твоё полное и окончательное уничтожение, тотальный геноцид!

«План Путина» учитывал как невозможность мира (неизбежность тотального геноцида русских после их поражения), так и предельный минимум средств, который имеется на руках у русского предводителя.

Больше всего «план Путина» напоминает парадоксальный ответ красноармейца Сухова в «Белом солнце пустыни»:

- Как хочешь умереть, быстро, или помучиться? – спрашивают басмачи у пленного Сухова.

- Лучше, конечно, помучиться… – отвечает невозмутимый Сухов.

Иначе говоря, Путину нужно было выигрывать время для укрепления режима своей личной власти – и он стал это делать, в буквальном смысле слова, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

Главной задачей Путина на первом этапе была такая: не превратить долгую агонию пленной России в её моментальный расстрел.

Разными хитростями и невероятными манёврами (главной целью которых было усыпить бдительность западных хозяев) – Путин добился реальной власти взамен ельцинской, декоративной.

Из «Йагупопа 77-го» он сумел стать реальным правителем и реальным центром силы в мире.

На это ушли годы, даже десятилетия. Можно ли было сбросить иго быстрее – оставим вопрос открытым…

Безусловно, процесс далеко не завершен. Власть Путина и сегодня висит на ниточке, а если кто-то этого не видит, то только потому что обывателю трудно представить тот колоссальный силовой ресурс, которым обладают западные сатанисты.

Россия в буквальном смысле нашпигована их агентурой.

Экономика Россия порвана в клочья.

Окраины России оккупированы и терроризируются нацистскими гауляйтерами.

Власть в России, как перина клопами, набита двойными и тройными агентами. Здесь и такие «элитарии», которые притворяются друзьями Путина, а служат западной масонерии.



В пику им введены другие, которые притворяются слугами запада, а сами перебежали на сторону Путина.



Есть и такие тяжеловесы, которые ведут собственную игру, надеясь обдурить и Запад, и Путина… Есть, наверняка, коллаборанты, ориентированные на Китай и т.п.

Ни про кого из генералов ничего нельзя сказать уверенно: их по нескольку раз перекупают противоборствующие тайные кланы. Про одного думаешь, что он путинец – а он лейтенант Ротшильдов. Про другого, наоборот – что он засланец с Запада, а он – агент Путина…

План Путина, изначально исходивший из абсолютного превосходства сил врага – и сегодня сохраняет эту преамбулу. Верно это или не верно – судите сами, но Путин в это верит: в то, что Запад, консолидировавшись, уничтожит Россию в очень короткие сроки.

А потому главная задача – не дать Западу за кулисами выработать общую позицию.

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"Горячая справка" по теме: 18.08.2015: "Военные учения, которые НАТО проводит вблизи границ России, делают вероятность вооруженного конфликта между сторонами все более высокой. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра European Leadership Network.



19.08.2015: В Европе начались крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Силы НАТО приступили к крупнейшим совместным учениям войск с окончания холодной войны, сообщает The Telegraph.

НО!

14 августа 2015 года: "анонимные источники в Пентагоне рассказали американскому изданию The Daily Beast о слабой готовности к гипотетическому военному конфликту с Россией.



«Можем ли мы победить русских сегодня? Да, но для этого потребуются все наши ресурсы, — сказал один из собеседников издания. — Мы говорим о том, что мы готовы не так, как хотели бы».



Другой собеседник издания рассказал, что один из засекреченных тренингов показал, что войны в Ираке и Афганистане «истощили возможности [США] по самообеспечению».



Учения проводились Пентагоном, а также несколькими другими федеральными ведомствами. По данным The Daily Beast, в Вашингтоне нет единого мнения о том, какую опасность представляет Москва…"

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Обе противоборствующие стороны демонстрируют максимальное презрение к таким затрёпанным сакралиям, как общественное мнение народов, выборы и референдумы, внутреннее и международное право, образ в средствах массовой информации и т.п.

Ни Запад, ни Путин к народам мира не апеллируют – борьба идёт под масонским «ковром», за кулисами. И мы не можем её видеть – хотя от этой борьбы зависит сама наша жизнь. Даже простое наше биологическое существование сегодня напрямую зависит от успеха борьбы Путина, невидимой нам борьбы феодальных, по сути, кланов…

Как политику-реалисту, Путину хорошо известно истинное строение западной власти. Идиотские сказки про демократию и выборы он оставил пресс-секретарю, и правильно сделал.

Президенты и парламентарии – меняемые каждые четыре года политические проститутки, с потрохами купленные финансовой олигархией – никогда правителями не были, не будут, потому что чисто технически не могут быть правителями.

Запад в реальности – это жестокое и террористическое, пронизанное бесправием и правовым нигилизмом, переполненное (как и любая деспотия) дешевой демагогией о народовластии групповое самодержавие прибравших его к рукам богатейших семейств.

Как устроено коллективное самодержавие на Западе? Это безусловная и абсолютная власть 100 (или 300) богатейших семейств. Всё остальное существует лишь как шутовская декорация финансовой олигархии. У самодержавия группы много плюсов: оно бессмертно, лишено субъективизма царя в монархии и т.п.

Но решения западной олигархической тирании – тесно связаны с голосованием внутри группы. И тем решительнее Запад действует – чем больше олигархов проголосовали за действие.

Если все 100% олигархов проголосовали за какую-нибудь войну, то она ведётся с максимальной интенсивностью, а если 40% были против – то получается «странная война»[2] или вообще сползание к войне юзом.

Очень часто у Запада случается как бы паралич воли, он очевидным для всего мира образом «тормозит» и, подобно буриданову ослу, не может сдвинуться с места.

Глубинная причина такого ступора – разлад и острая дискуссия внутри самодержавной группы США. Когда половина «группового самодержца» за, а другая против – Америка и весь Запад начинают топтаться на месте, словно бы их разбило параличом…

Эту особенность западного группового самодержавия активно, интенсивно использует Владимир Путин в своей, теперь уже очевидной аналитикам, стратегии. Я не буду называть её хорошей или плохой, верной или ошибочной – время покажет.



Я, может быть, к числу её сторонников совсем не отношусь, но это моё дело.Моя задача – рассказать о реальности, а не лезть со своим мнением.

Правильно это или неправильно, но В.В. Путин, как стратег, исходит из абсолютного превосходства врага в силах и средствах. Если общеевропейская, общезападная армия Наполеона превосходила русскую армию в 3 раза перед началом нашествия, то сейчас пропорции державной мощи ещё хуже для нас.

Как и Наполеон, наиболее агрессивное крыло западной масонерии мечтает дать генеральное сражение, целиком и полностью разгромить сопротивляющуюся Россию и быстрой победой закончить дело.

Подобно Барклаю-де-Толли, а затем М.И.Кутузову, Путин избегает генерального сражения, в котором мог бы за один день потерять всё и сразу.

Путин избрал стратегию изматывания противника, проигнорировав то, что такая стратегия изматывает и его собственные силы (и неизвестно, кто вымотается первым – уповаем на русское долготерпение!).

Путин стремительно маневрирует, то нанося чувствительные удары Западу – то откатываясь и имитируя капитуляцию. Но Путин, как и Барклай с Кутузовым – категорически отказывается закрепиться на каких-либо позициях, где Запад мог бы нанести ему решающий удар в коротком генеральном сражении.

В этой стратегии – разгадка «непредсказуемости» Путина, который поступает ВСЕГДА не так, как от него ждут.

Подписав капитуляцию, типа ВТО, Путин не намерен выполнять условия этой капитуляции, чем вводит всех аналитиков в ступор. Все аналитики были убеждены, что Путин не рискнёт напрямую присоединять Крым к России – а Путин рискнул.

После этого все аналитики в один голос заявили, что Путину терять уже нечего, и он начнет большое наступление на Украине. И это действительно абсолютно логично после Крыма. Из этой железной логики исходили и друзья, и, что важнее – враги России. Мол, Путин пойдёт на Харьков, на Киев – и тут-то коллективный Наполеон Запада получит желанное генеральное сражение!

А Путин… просто не явился на ринг, где его ждал боксёр-тяжеловес! Непредсказуемость Путина очень напоминает непредсказуемое поведение М.И. Кутузова в1812 году, но только в новых условиях «гибридной войны».

Зачем было давать сражение под Бородино, и даже побеждать в нём – чтобы потом снова отступать?! И кто мог поверить, что Кутузов сдаст Москву?! Поверьте, что ошеломление современников сдачей Москвы было куда больше, чем ошеломление нашего поколения – при виде трагедии Донбасса…

Главная, стратегическая цель никому «в миру» не известного, но аналитически легко вычисляемого «плана Путина» – добиться раскола внутри западной правящей масонерии, спровоцировать шизофрению, раздвоение личности у коллективной личности западной финансовой олигархии.

Путину нужно, чтобы половина из 100 (или 300) семейств-упырей рвалась на войну с Россией, а другая половина – удерживала их за фалды с криком – «не лезь, они сами сдохнут!».

Если групповой самодержец, правящий Западом и почти достигший мирового господства, разделиться в себе – его парализует. Он превратиться (как уже бывало много раз) – в паралитика, который дёргается, а действовать настоящим образом не может.

Раздвоение воли у этого чудища – парализует все структуры и институты западного общества, наполненные под завязку абсолютно рабскими, лакейскими, одержимыми холопским недугом исполнителями.

Эти холуи (пересмотрите фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром) – сделают всё, что им скажут Ротшильды и Рокфеллеры ВМЕСТЕ. Но если Ротшильды скажут одно, а Рокфеллеры – другое, то у политических, судебных, военных, газетных, телевизионных и прочих холуёв произойдёт ступор сознания, и они начнут волчками кружить на месте.

Поймите, что западная элита богатейших семейств – точно такой же царь, император, самодержец, как и Павел I или Людовик XIV. Это такой же самодур и тиран, не терпящий никакого возражения своей воле, и стирающий в порошок всех, кто заикнется о несогласии[3].



ЕДИНСТВЕННОЕ отличие западной финансовой олигархии от Павла I или Тамерлана – в том, что она самодержец коллективный, групповой.

Понимаете?! Она правит как царь, люди для неё – дешевле мусора, но она внутри себя не едина.

И если в ней половина хочет войны с Россией, а другая половина – боится такой войны, то она будет, подобно сумасшедшему, вертеться в попытке укусить свой копчик…

Путин надеется истощить колоссальную мощь западной тирании, надеется на бунты и протесты у неё в тылу, на растягивание ею коммуникаций, на возникновение у неё других –

кроме русского – фронтов и очагов напряженности.

Оттого важнейшей задачей Путина стало вот что: не дать «ястребам» западного самодержавия неоспоримых аргументов против его «голубей».

Путин ведёт войну не за сердца народов, и не за картинку в прессе. Все его действия заточены под внесение раскола в узком олигархическом кругу закулисных сил. Всякому наказанному Ходорковскому противостоит «успокоительное средство» в виде ненаказанного Абрамовича, всякому удару – «успокоительные» либеральные кривляния.

Ведь это массы и толпы могут не понимать, что экономический либерализм – убийца народов, яд, впрыскиваемый в жилы национального организма. Элитарные закулисные силы прекрасно это знают. Они ничуть не сомневаются, что яд либерализма убивает Россию изнутри, убивая её экономику.

Из этого они делают логичный на 100% вывод: незачем рисковать ядерным апокалипсисом, нападая на Россию в открытую – экономический либерализм убьёт её изнутри.

Но в условиях стратегии Путина всякая очевидная логика – подводит противника. Ведь защитить Донбасс после Крыма – тоже было на 100% логично, однако…

Я не намерен восхвалять Путина или служить его апологетом. Избранная им стратегия «успокоения упырей» – страшно бьёт по народам – русскому и всем другим.

Расчет на то, что русский человек феноменально терпелив, что он вынесет все эти годы и десятилетия омерзительнейше-либеральных экономических актов, и не окочурится – это расчет доходящего до цинизма прагматика. А ну как не выдержит и окочурится – с кем останетесь, Владимир Владимирович?

Другое дело – спросить себя: а насколько у Путина, как у стратега, широк коридор возможностей? Сможет ли он сейчас начать ударными темпами сталинских пятилеток строить великую Россию – и не получить удар сплочённого противника, катастрофически превосходящего нас по силам и средствам?

Пока хотя бы часть западной масонерии уповает на самоугасание России – необходимость большой войны не очевидна для коллектива-упыря.

Добиться видимости российского самоугасания для Путина год от года всё сложнее: всё меньше упырей масонерии в это верит.

Сомнительна и сама фабула успокаивать агрессора видимостью своего угасания: сколько это может продолжаться, и чем кончится?

Но в то же время можно понять те мотивы, которыми руководствуется Путин, и которые он, по понятной причине, не может открыто и лично огласить. Ему плевать в буквальном смысле на всё – кроме раскола в сотне богатейших семейств планеты по «русскому вопросу».

Этот раскол, вызванная расколом нерешительность Запада – представляется команде Путина единственным шансом вытащить себя, Россию и человечество из «конца истории», чреватого «Списком Авагяна»[4] в точности по «уравнению Авагяна»[5]…

***

Я рассказываю вам драму истории, в которой нет пока никакого конца – ни печального, ни счастливого. Никто сегодня не может сказать – прав ли Путин, придумав ТАКОЙ план, а не другой? Никто не может определить – что будет с Путиным после первых успехов его плана, успехов, вполне, может быть, ситуационных и тактических.

Мы ещё не знаем, станет ли Путин главкомом Кутузовым – или повторит трагическую судьбу главкома Духонина. Мы не будем величать его стратегом и тактиком – потому что не знаем – применим ли кутузовский манёвр в современной гибридной войне.

Вообще – ничего ещё неизвестно и не решено. Кроме одного: победа открытых сатанистов[6] cтанет концом цивилизации, и тут не поспоришь…

Поэтому, как и в 1812, как и в 1941 – цена победы не может быть чрезмерной, что бы ни пришлось положить на её алтарь…

[1] В 2003 году кучминская Украина вторглась на российскую территорию, аннексировала ключевой для прохода в Азовское море остров Тузлу, запретила России строить дамбу в Керченском проливе. Это сделало Украину единоличным владельцем Керченского пролива, за что Украина брала плату за проход в Азовское море с российских кораблей. Несмотря на публичную демонстративность агрессии и вызывающий характер оскорбления, немалые для России убытки, закупорку для РФ Керченского пролива – Путин вынужден был стерпеть все эти действия американского вассала.

[2] «Странная война», «Сидячая война» – период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 года на Западном фронте. Название породил характер боевых действий между враждующими сторонами — почти полное их отсутствие, за исключением боевых действий на море. Враждующие стороны вели только бои локального значения на франко-немецкой границе, в основном находясь под защитой оборонительных

линий Мажино и Зигфрида. Это позволило Германии успешно реализовать Польскую кампанию, захватить Данию и Норвегию, а также подготовиться к вторжению во Францию. Главная причина «Странной войны» – раскол в стане Западной Олигархии, члены которой не могли определиться со своим отношением к Гитлеру: враг он или союзник, нужно ли его бить всеми силами – или дождаться, пока он сам свернёт голову…

[3] Вспомните целый ряд имён из-под Молоха: Бобби Фишер, Ларуш, Ассанж, Сноуден и т.п..

[4] СПИСОК АВАГЯНА, ССЫЛКА

[5] УРАВНЕНИЕ АВАГЯНА, ССЫЛКА

[6] В 2015 году в Детройте(США) открыли 2,7-метровую статую Бафомета. На мероприятии было несколько сотен человек, которые приветствовали открытие статуи криками «Слава Сатане».



Н. Выхин

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Фото: foxnews.com