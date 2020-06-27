Будут ли чехи постоянно провоцировать Россию?

Доктор права, председатель Международной неправительственной организации «Всеславянский комитет» из Чехии Зденек Опатршил прокомментировал ситуацию вокруг сноса памятника маршала И.Коневу:

Целью постсоциалистической внешней политики Чехии, вероятно, является эскалация провокаций против России.

Все началось сразу после падения социалистического режима в 1989 году. Станция метро «Московская» в Праге, оформленная русским мрамором, была переименована в «Андел». Мраморная мозаика в вестибюле с изображением достопримечательностей Москвы была убрана и исчезла. Писать о демонтаже памятников Ленина бессмысленно. Национальным памятником культуры был советский танк № 23, IS-2m, который с 29 июля 1945 года стал символом освобождения Праги Красной Армией и был подарен столице Чехословакии генералом армии Дмитрием Даниловичем Лелюшенко. (Настоящий танк № 23, въехавший 9 мая 1945 г. первым на Староместскую прощадь в Праге, был уничтожен немцами. Его командиром был гвардии лейтенант Иван Григорьевич Гончаренко, который погиб и похоронен в Праге на Ольшанском кладбище.) Этот танк был покрашен в розовый цвет в 1991 году и впоследствии убран. Площадь советских танкистов в Праге 5 на Смихове, где он стоял, была переименована. Обелиск на улице Европейской (раньше — ул. Ленина), напоминающий о месте, куда Советская армия прибыла в Прагу 9 мая 1945 года, был осквернен после 1989 года, и надписи были с него удалены. Многие улицы, напоминавшие Россию, были переименованы. Дом советской науки и культуры в центре Праги в Рытиржской улице был скандальным образом закрыт сразу после 1989 года.

Нынешний мэр Праги Зденек Гржиб несет полную ответственность за удаление в 2019 году мемориальной доски со Староместской ратуши, на которой стояла надпись, напоминающая о роли Красной Армии в освобождении Праги от немецких захватчиков в 1945 году.

«Заслуга» демонтажа памятника маршала И.С. Конева накануне 75-й годовщины Победы над немецким фашизмом принадлежит старосте Праги 6 Ондржею Коларжу.

Староста Праги 5 — Ржепорые Павел Новотны, в свою очередь, инициировал установку памятной доски Российской освободительной армии ген. Власова с искажающим действительность содержанием. Доска была открыта 30 апреля 2020 года.

Об этих трех пражских муниципальных политиках будет речь дальше. Все эти годы россияне вели себя корректно.

Станция метро «Пражская» в Москве так и осталась «Пражской», никто не переименовывал улицы Я. Гашка, К. Чапека, Ю.Фучика, Зд. Неедлы и другие. Остались и рестораны «У Швейка». Русские только поражались чешской мелочности и несолидности и смогли стать выше этого и не проявлять своего негодования.

Есть много простых россиян, чье отношение к чехам осталось дружескими и теплыми, как и должно было быть у славян. Только после удаления памятника С. И. Конева часть российской гражданской общественности вызвала эмоциональную инициативу переименовать станцию ​​метро «Пражская» на «Маршала Конева». Несомненно, правильная реакция, но мэрия Москвы, а также МИД России, пока воздерживаются от этого.

Российская осмотрительность и сдержанность являются доказательством мудрости российских государственных и муниципальных политиков, но чехи восприняли это как их слабость, и решили продолжить свои провокации.

В июне 2020 года городской район Праги 3 — Жижков выступил с предложением переименовать улицу Конева. Это предложение вызывает в чешских политических кругах некоторое смущение, потому что так называемая кауза «Рицин» довела чешские провокации до кульминации. Есть опасения, что переименование улицы станет ещё одной провокацией, которая всерьез ухудшит и так уже далеко не дружеские отношения с Россией, вина за которые лежит на Чехии.

Чешский еженедельник правого толка «Respekt» опубликовал вымышленный репортаж о том, что российский дипломат и шпион Андрей Владимирович привез в марте в Прагу яд рицин, предназначенный для отравления трех пражских муниципальных политиков: Зденека Гржиба, Ондржея Коларжа и Павла Новотного. Эта статья была быстро подкреплена спекулятивными материалами других хорошо оплачиваемых дезинформаторов чешских мафиозных СМИ, с целью изменить отношение к России даже у пророссийски настроенных, или у тех, кто просто не ориентируется в текущей политике.

Так родилась кауза «Рицин».

Лидеры чешского правительства о ней ничего не знали, так же, как российский посол в Праге. Поэтому медиальная мафия опубликовала полное имя Андрея Владимировича Кончакова, представителя Россотрудничества в Праге, ВРИО директора Российского центра науки и культуры, которого она также назвала шпионом, получившим задание отравить трех мелких местных политиков.

Именуемые лица струсили, попрятались в неизвестных местах и получили полицейскую охрану. А.В. Кончаков стал объектом угроз, и посол Российской Федерации обратился к министру внутренних дел ЧР Яну Гамачеку за защитой его полицией. Министр долго колебался. Почему? Министерство внутренних дел обязано охранять не только здания, но и сотрудников дипломатических представительств других государств. Но шпиона, работающего в интересах своей страны и против государства, в котором он оказался, должно защитить государство, давшее ему это задание. Нелепо думать, что государство защитит человека, который шпионит и враждебно настроен против него. Но это именно это и случилось — «шпион» Андрей Кончаков получил охрану чешской полиции. Это ошибка министра внутренних дел? Нет. По результатам расследования министр Хамачек узнал, что Андрей Кончаков существует, но он не шпион. Кроме того, ни он, ни кто другой в Чешскую Республику рицина не привозил.

Министр иностранных дел Чехии Ян Хамачек

Но как теперь из этого выбраться? Чешские граждане смаковали факт, что Чешская Республика защищает шпионов, которые работают против нее. Абсурд, которого история не знает. Кроме того, люди спрашивали, как можно было узнать, что именно дипломат везет в страну в своем портфеле, который, как правило, у дипломатов не проверяется?

Тут быстро на сцену вышла BIS, т.е. Служба информационной безопасности (прим., — как ФСБ в РФ). В мае директор BIS заявил, что рицин был реальным, агент ФСБ России с портфелем под дипломатическим прикрытием был реальным, информация была точная, но что она была получена от анонима. Никто в обществе этому не поверил, потому что это заявление тут же поставило под сомнение качество чешской разведывательной службы, анализирующей не факты, а анонимные письма.

BIS поняла, что совершила ошибку. Поэтому предъявила вторую версию. Чтобы сохранить лицо, руководство BIS придумало невероятную историю о том, как анонимный источник, который сообщил BIS об агенте с рицином, внезапно стал дипломатом Посольства РФ в Праге, поссорившимся со своим коллегой, другим дипломатом. И в качестве мести подсунул чешской BIS ложную информацию о предполагаемом рицине в портфеле коллеги. Можно ли поверить в то, что в порыве гнева один дипломат напишет в разведку принимающей страны и обвинит своего коллегу-дипломата в подготовке террористического акта на территории принимающей страны против муниципальных политиков? Если это правда, оба дипломата, вероятно, ждет смертная казнь за измену России. Одного — за этот вымысел, а другого за то, что он не помешал ему передать информацию BIS. Чешская BIS, таким образом, пытается поставить под сомнение контрразведки ФСБ России о надежности обоих дипломатов. Виновником всей испорченной закулисьной игры чешской BIS против России должна была стать сама Россия, то есть её дипломаты в Праге.

Оказалось, что вторым неназванным российским дипломатом является Игорь Рыбаков — сотрудник вовсе даже и не Посольства РФ, а Россотрудничества, приехавший недавно в Прагу в качестве заместителя А.В. Кончакова.

Согласно чешской BIS, Кончаков якобы привез рицин из Москвы в Прагу в середине марта для физической ликвидации трех чешских муниципальных политиков. Но эта надуманная информация настолько глупа, что верить не хочется, что представитель BIS может такое сказать.

Прежде всего, это означало бы, что Кончаков должен был знать в марте, что Ондржей Коларж 3 апреля демонтирует памятник маршала Конева, а Павел Новотны 30 апреля установит памятник РОА. И поэтому он привез яд заранее. В этом случае Кончаков был бы гадалкой и действительно отличным шпионом. Но никто больше не поверит этой сказке, потому что российский дипломат, который отправил ложное сообщение в BIS, в тот момент становился живым трупом, потому что Москва обвинила бы его в заговоре против Российской Федерации и измене родины из-за попытки причинить вред и ложно обвинить другого российского дипломата в Праге.

Дипломат, информирующий секретную службу принимающей страны о враждебном плане спецслужб его страны в отношении принимающей страны, в конечном итоге становится предателем, и вся его семья исчезает вместе с ним.

На пресс-конференции министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек попытался объяснить, что он, якобы, хотел дипломатично и спокойно договориться с русскими о том, чтобы оба дипломата были отозваны Москвой из Праги, чтобы Праге не пришлось выдворять их. Но с русскими не договорились. И МИДу ЧР пришлось выдворить 7 июня 2020 г. обоих дипломатов. Это невероятно. Почему Москва должна была отзывать своих дипломатов, которые ничего плохого не сделали? Если бы Посольство РФ в Праге удовлетворило желание чешского МИДа, то оба дипломата были бы обвинены в государственной измене. Или мы должны полагать, что российские дипломаты с самыми серьезными проверками, проводимыми ФСБ и ГРУ, являются полными идиотами?

Сотрудники чешской BIS наверняка не смогли придумать эти сказки. Несомненно, ЦРУ поспешило им на помощь так, чтобы вина за этот прокол была брошена на головы двух российских дипломатов и вызвала хаос в Посольстве РФ в Праге. Фикция, что российский дипломат в гневе на коллегу рискует получить пулю в лоб из Москвы за измену, может прийти в голову только полному идиоту и группе чешских журналистов — дезинформаторов мафиозных СМИ.

Москва, конечно, не была готова к этому обвинению, потому что никто не может воспринимать всерьез такой маразм. Однако Кремлю придется этим делом заняться, чтобы защитить доброе имя своих дипломатов. Может случиться так, что рассказы о диких российских дипломатах, которые сообщают о своих коллегах иностранным спецслужбам, дойдут до других российских посольств по всему миру, и любая секретная служба страны пребывания придумает, что «тот или иной российский дипломат послал нам это ложное письмо, и он попытался спровоцировать кризис, и поэтому наша страна должна его выдворить».

В Москве вероятно, уже понимают, что вся чешская внешняя политика ведется дилетантом под управлением чешских спецслужб, которые организовали провалившееся дело с рицином. По мнению Компартии Чехии и Моравии, неудавшаяся игра против России должна привести к отставке министра иностранных дел Чехии и главы BIS, поскольку это явный прокол, не имеющий аналогов.

Немыслимо, чтобы Чешскую контрразведку возглавлял Михал Коуделка, которому на закрытой и секретной церемонии в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли была вручена директором Джиной Хаспель медаль ЦРУ — премия Тенета «за сотрудничество».

Если никаких изменений не последует и провокации против России будут продолжаться и если министр иностранных дел Томаш Петршичек не будет отстранен, Компартия пригрозила, что она перестанет поддерживать правительство премьер-министра Бабиша и его законопроекты в Нижней палате Парламента ЧР. Если это произойдет, то Чехии грозят досрочные парламентские выборы.

Зденек Опатршил

С использованием информации AE News