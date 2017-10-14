Новости Украины и Новороссии 14 октября 2017

Крупнейшим достижением Петра Алексеевича Порошенко в Страсбурге, где он около часа объяснял депутатам ПАСЕ ведущую роль и непреходящее значение Украины для современного мира в целом и европейской цивилизации в частности, стала резолюция Парламентской ассамблеи, фактически запрещающая продлевать на 2018 год санкции против российской парламентской делегации. Если до той поры какой-нибудь из текущих кризисов не перерастёт в серьёзную войну, то в январе 2018 года стартует процесс снятия с России европейских санкций.

До снятия экономических санкций, конечно, ещё далеко. Более того, на саммите «Восточного партнёрства» (24 ноября в Брюсселе) глобалисты попытаются перейти в контрнаступление.

Но в целом европейский политический тренд на российском направлении определился и сломать его теперь действительно может только война, в которой ЕС и Россия окажутся по разные стороны линии фронта.

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И заслуга лично Порошенко, а также всего украинского режима в этой смене европейского тренда не должна недооцениваться. Люди сделали всё, что могли.

Конечно, свою роль сыграло и европейское скупердяйство — с 2017 года Россия после двух лет угроз всё же перестала выплачивать свой взнос на содержание ПАСЕ, лишив ассамблею 10% бюджета.

Но на экономических санкциях ЕС теряет больше — общие потери перевалили уже за сотню миллиардов долларов и продолжают увеличиваться, а их пока не отменяют, хоть уже серьёзно обсуждают такую возможность.

Как видим, в некоторых случаях меркантильная Европа готова пойти на принцип и пожертвовать большими (даже для неё) деньгами, ради достижения своих политических целей (европейцы называют этот процесс «защитой идеалов»). И Европа теряла деньги, но поддерживала Украину три года. А теперь всё поменялось.

Так, как на заседании ПАСЕ европейцы издевались над Порошенко, они даже в худшие времена не вели себя по отношению к российской делегации. Петру Алексеевичу вспомнили и ущемление прав национальных меньшинств, и коррупцию, и даже невыполнение минских соглашений.

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Более того, депутаты посягнули на святое — на Крым. И поинтересовались у Порошенко готов ли он будет признать результаты повторного референдума, если он подтвердит желание Крыма оставаться российским.

Учитывая, что буквально накануне выступления Порошенко на сессии ПАСЕ президент Чехии Милош Земан предложил просто заплатить Украине за Крым относительно небольшую сумму (причём не живыми деньгами, а поставками энергоносителей), это уже второй европейский зондаж устойчивости украинской позиции по Крыму.

Такие совпадения не бывают случайными. Европе необходимо найти решение крымской проблемы, которое позволило бы ЕС признать Крым российским, сохранив при этом лицо. Вот и забрасываются идеи то выкупа, то повторного референдума (результат которого в ЕС ни у кого не вызывает сомнений).

Решится вопрос Крыма — у ЕС не будет повода сохранять санкции. «Увидеть», что именно Украина срывает минские соглашения можно в любой момент. Более того, в ЕС уже начали это замечать. Ну, а если именно Киев срывает процесс урегулирования в Донбассе, то и санкции надо вводить против него, а с России снимать.

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Таким образом, возмутившие венгров, румын, молдаван, поляков и словаков новеллы в закон об образовании, лишавшие национальные меньшинства права обучения на родном языке, послужили для ПАСЕ лишь поводом для смены курса в украинском кризисе.

Причём посвящённые Минску и Крыму вопросы свидетельствуют о том, что готовится почва для дальнейших, более радикальных, действий, ведущих к окончательному и бесповоротному пересмотру политики в отношении Украины и России.

Надо понимать, что определяющую роль в принятии Европой решения о пересмотре украинской политики стал не сам факт поддержки Радой и президентом последних законов, возмутивших часть восточноевропейских членов ЕС (Украина и раньше позволяла себе выпады против национальных меньшинств), а также ставящих под вопрос продолжение минского процесса. Главным стимулятором было осознание Европой критической слабости Украины и потери президентом рычагов влияния на ситуацию в стране.

Фактически, украинские нацисты вновь продавили законы от 23 февраля 2014 года, отменившие языковые права национальных меньшинств, но через неделю отменённые сами. Только теперь запреты проведены в гораздо более жёсткой форме и без присутствия в Раде автоматчиков, следивших за «правильностью» голосования депутатов в дни февральского переворота 2014 года. Они же продавили в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, по сути обязывающий киевскую власть отказаться от минского мира и перейти к попытке силового возвращения ДНР/ЛНР. Закон будет принят, поскольку его уже поддержало большинство Рады, а внесён он президентом.

ЕС возмутил не столько факт принятия ксенофобских и провоцирующих законов — с мелкими неприятностями такого рода европейцы часто встречались при взаимодействии с африканскими режимами из своих бывших колоний и научились преодолевать их философски.

Европейцы недовольны именно внутренней слабостью украинской власти, вынужденной плясать под дудку радикальных националистов. Причём ЕС и усиление нацистов проглотил бы (раньше проглатывал), но Европе отчётливо видно, что уступки радикалам не улучшают положение Порошенко, но ухудшают его, не стабилизируют ситуацию, но ведут к дальнейшей дестабилизации.

Какой же смысл терять деньги и рынки, если клиент, ради которого всё это делается, всё равно не жилец? Европа не видит возможности спасти Украину ни с Порошенко во главе, ни с любым его потенциальным преемником.

Европе нужны хорошие отношения с Россией в тот момент, когда украинская бомба рванёт и надо будет решать, что делать с огромной политической и экономической чёрной дырой в сердце Европы, набитой под завязку оружием, контролируемой враждующими между собой бандами и постоянно выбрасывающей в ЕС и в Россию новые миллионы экономических и политических беженцев. Судьба же самой дыры, её населения и руководителей, европейцев интересует лишь постольку, поскольку может задеть их интересы.

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Таким образом, прошедшая сессия ПАСЕ знаменовала для Украины и лично для Порошенко приход беды, грозящей перерасти в катастрофу. Вслед за США, ЕС чётко дистанцировался от Украины и отказался от поддержки Порошенко.

Причём, если США хотя бы просто забыли об Украине, сбросив всю свою украинскую политику на Волкера и Йованович, то ЕС выдвигает требования.

Требования эти для украинской власти в её нынешнем состоянии невыполнимы.

Ситуация — зеркальное отражение того, что происходило с Януковичем, когда он пытался объяснить Европе, что не отказывается от соглашения об ассоциации, а просто хочет получить деньги (15 миллиардов евро), которые должны были бы в первый год демпфировать экономические проблемы, вызванные этим соглашением и позволить Януковичу переизбраться на второй срок.

Также Янукович пытался убедить Европу, что на майдане заправляют нацисты. Европа всё это понимать и видеть не захотела. У неё тогда были иные приоритеты.

Сейчас Порошенко объясняет ЕС, что если он лишится поддержки Запада, то не усидит в президентском кресле не то что до выборов, но даже до конца года. Что его свержение будет знаменовать распад Украины — об этом только ленивый не говорит. И что в конечном итоге, по результатам этого распада, Россия вернёт себе контроль над западной частью постсоветского пространства.

Европа не желает слышать и понимать. Она всё это и так знает. У неё другие приоритеты.

Разрушить Россию не удалось. Украинское бревно не смогло сработать в качестве тарана — оказалось слишком гнилым. Сковать, растянуть и поглотить российские ресурсы Украина тоже не смогла. Россия не отвлеклась от ключевой битвы войны — в Сирии, и уже практически победила в ней.

Теперь судьба Украины ничего для ЕС не значит. Её даже обменять у России на что-то толковое невозможно, ибо слишком слаба центральная власть — не сможет обеспечить выполнение договорённостей.

Следовательно, дружить необходимо с Россией. Там деньги, рыки, экономическая и военная мощь.

А Украина? А что Украина? Загнанных лошадей пристреливают. Но ЕС и на патроны тратиться не желает. Сама помрёт, а облегчать её страдания Европе ни к чему, не заслужила.

Вот собственно и всё, что сказали Порошенко в Страсбурге на «птичьем» языке депутаты ПАСЕ. Если бы он был способен это понять, то быстро бы сдал власть (или просто бросил бы её) и попытался бы скрыться в той же Европе (предварительно выторговав для себя убежище). Но он ничего не понял и не мог понять. Он как шаман, заклинания которого перестали действовать, ждёт беды, но надеется на чудо.

Не будем ему мешать.

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Ростислав Ищенко