Новости Украины и Новороссии 14 октября 2017
- 09:35 На Украине открывают уголовное дело против главы Нацбанка.
- 06:00 Украина: загнанных лошадей пристреливают, — Р. Ищенко.
- 01:00 «Это еще не ад, Петр Алексеевич, это только самое начало».
- Вчера 22:54 Европа не позволит Украине возобновить войну в Донбассе – Дейнего.
- Вчера 22:40 Это не обсер, а победа.
- Вчера 22:22 К Ковтуну из Украины едет новая жена.
- Вчера 22:14 Тимошенко: Я буду баллотироваться в президенты Украины (ВИДЕО).
- Вчера 21:50 В ПАСЕ назвали «фантазией» требование Киева подать в суд на Россию.
- Вчера 21:24 Украина со временем признает российский Крым и наши отношения наладятся, — Кремль.
- Вчера 21:02 Генпрокуратура Украины нашла золотую лопату (ФОТО).
На Украине открывают уголовное дело против главы Нацбанка
Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины и владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго.
Согласно документу, некое физическое лицо подало иск с жалобой на бездеятельность НАБУ. В частности, истец сообщил суду, что в конце августа отправил в НАБУ письмо, в котором заявлял о совершении уголовных правонарушений указанными лицами в процессе выведения банка «Финансы и кредит» с рынка.
Однако, утверждает истец, уголовное дело до сих пор не открыто. Рассмотрев аргументы истца, суд постановил жалобу удовлетворить и обязать НАБУ начать уголовное производство.
«Согласно ч. 4 ст. 214 УПК Украины следователь, прокурор, другое должностное лицо, уполномоченное на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, обязаны принять и зарегистрировать такое заявление или сообщение. Отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается», — говорится в постановлении суда.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении.
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Украина: загнанных лошадей пристреливают, — Р. Ищенко
Крупнейшим достижением Петра Алексеевича Порошенко в Страсбурге, где он около часа объяснял депутатам ПАСЕ ведущую роль и непреходящее значение Украины для современного мира в целом и европейской цивилизации в частности, стала резолюция Парламентской ассамблеи, фактически запрещающая продлевать на 2018 год санкции против российской парламентской делегации. Если до той поры какой-нибудь из текущих кризисов не перерастёт в серьёзную войну, то в январе 2018 года стартует процесс снятия с России европейских санкций.
До снятия экономических санкций, конечно, ещё далеко. Более того, на саммите «Восточного партнёрства» (24 ноября в Брюсселе) глобалисты попытаются перейти в контрнаступление.
Но в целом европейский политический тренд на российском направлении определился и сломать его теперь действительно может только война, в которой ЕС и Россия окажутся по разные стороны линии фронта.
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И заслуга лично Порошенко, а также всего украинского режима в этой смене европейского тренда не должна недооцениваться. Люди сделали всё, что могли.
Конечно, свою роль сыграло и европейское скупердяйство — с 2017 года Россия после двух лет угроз всё же перестала выплачивать свой взнос на содержание ПАСЕ, лишив ассамблею 10% бюджета.
Но на экономических санкциях ЕС теряет больше — общие потери перевалили уже за сотню миллиардов долларов и продолжают увеличиваться, а их пока не отменяют, хоть уже серьёзно обсуждают такую возможность.
Как видим, в некоторых случаях меркантильная Европа готова пойти на принцип и пожертвовать большими (даже для неё) деньгами, ради достижения своих политических целей (европейцы называют этот процесс «защитой идеалов»). И Европа теряла деньги, но поддерживала Украину три года. А теперь всё поменялось.
Так, как на заседании ПАСЕ европейцы издевались над Порошенко, они даже в худшие времена не вели себя по отношению к российской делегации. Петру Алексеевичу вспомнили и ущемление прав национальных меньшинств, и коррупцию, и даже невыполнение минских соглашений.
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Более того, депутаты посягнули на святое — на Крым. И поинтересовались у Порошенко готов ли он будет признать результаты повторного референдума, если он подтвердит желание Крыма оставаться российским.
Учитывая, что буквально накануне выступления Порошенко на сессии ПАСЕ президент Чехии Милош Земан предложил просто заплатить Украине за Крым относительно небольшую сумму (причём не живыми деньгами, а поставками энергоносителей), это уже второй европейский зондаж устойчивости украинской позиции по Крыму.
Такие совпадения не бывают случайными. Европе необходимо найти решение крымской проблемы, которое позволило бы ЕС признать Крым российским, сохранив при этом лицо. Вот и забрасываются идеи то выкупа, то повторного референдума (результат которого в ЕС ни у кого не вызывает сомнений).
Решится вопрос Крыма — у ЕС не будет повода сохранять санкции. «Увидеть», что именно Украина срывает минские соглашения можно в любой момент. Более того, в ЕС уже начали это замечать. Ну, а если именно Киев срывает процесс урегулирования в Донбассе, то и санкции надо вводить против него, а с России снимать.
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Таким образом, возмутившие венгров, румын, молдаван, поляков и словаков новеллы в закон об образовании, лишавшие национальные меньшинства права обучения на родном языке, послужили для ПАСЕ лишь поводом для смены курса в украинском кризисе.
Причём посвящённые Минску и Крыму вопросы свидетельствуют о том, что готовится почва для дальнейших, более радикальных, действий, ведущих к окончательному и бесповоротному пересмотру политики в отношении Украины и России.
Надо понимать, что определяющую роль в принятии Европой решения о пересмотре украинской политики стал не сам факт поддержки Радой и президентом последних законов, возмутивших часть восточноевропейских членов ЕС (Украина и раньше позволяла себе выпады против национальных меньшинств), а также ставящих под вопрос продолжение минского процесса. Главным стимулятором было осознание Европой критической слабости Украины и потери президентом рычагов влияния на ситуацию в стране.
Фактически, украинские нацисты вновь продавили законы от 23 февраля 2014 года, отменившие языковые права национальных меньшинств, но через неделю отменённые сами. Только теперь запреты проведены в гораздо более жёсткой форме и без присутствия в Раде автоматчиков, следивших за «правильностью» голосования депутатов в дни февральского переворота 2014 года. Они же продавили в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, по сути обязывающий киевскую власть отказаться от минского мира и перейти к попытке силового возвращения ДНР/ЛНР. Закон будет принят, поскольку его уже поддержало большинство Рады, а внесён он президентом.
ЕС возмутил не столько факт принятия ксенофобских и провоцирующих законов — с мелкими неприятностями такого рода европейцы часто встречались при взаимодействии с африканскими режимами из своих бывших колоний и научились преодолевать их философски.
Европейцы недовольны именно внутренней слабостью украинской власти, вынужденной плясать под дудку радикальных националистов. Причём ЕС и усиление нацистов проглотил бы (раньше проглатывал), но Европе отчётливо видно, что уступки радикалам не улучшают положение Порошенко, но ухудшают его, не стабилизируют ситуацию, но ведут к дальнейшей дестабилизации.
Какой же смысл терять деньги и рынки, если клиент, ради которого всё это делается, всё равно не жилец? Европа не видит возможности спасти Украину ни с Порошенко во главе, ни с любым его потенциальным преемником.
Европе нужны хорошие отношения с Россией в тот момент, когда украинская бомба рванёт и надо будет решать, что делать с огромной политической и экономической чёрной дырой в сердце Европы, набитой под завязку оружием, контролируемой враждующими между собой бандами и постоянно выбрасывающей в ЕС и в Россию новые миллионы экономических и политических беженцев. Судьба же самой дыры, её населения и руководителей, европейцев интересует лишь постольку, поскольку может задеть их интересы.
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Таким образом, прошедшая сессия ПАСЕ знаменовала для Украины и лично для Порошенко приход беды, грозящей перерасти в катастрофу. Вслед за США, ЕС чётко дистанцировался от Украины и отказался от поддержки Порошенко.
Причём, если США хотя бы просто забыли об Украине, сбросив всю свою украинскую политику на Волкера и Йованович, то ЕС выдвигает требования.
Требования эти для украинской власти в её нынешнем состоянии невыполнимы.
Ситуация — зеркальное отражение того, что происходило с Януковичем, когда он пытался объяснить Европе, что не отказывается от соглашения об ассоциации, а просто хочет получить деньги (15 миллиардов евро), которые должны были бы в первый год демпфировать экономические проблемы, вызванные этим соглашением и позволить Януковичу переизбраться на второй срок.
Также Янукович пытался убедить Европу, что на майдане заправляют нацисты. Европа всё это понимать и видеть не захотела. У неё тогда были иные приоритеты.
Сейчас Порошенко объясняет ЕС, что если он лишится поддержки Запада, то не усидит в президентском кресле не то что до выборов, но даже до конца года. Что его свержение будет знаменовать распад Украины — об этом только ленивый не говорит. И что в конечном итоге, по результатам этого распада, Россия вернёт себе контроль над западной частью постсоветского пространства.
Европа не желает слышать и понимать. Она всё это и так знает. У неё другие приоритеты.
Разрушить Россию не удалось. Украинское бревно не смогло сработать в качестве тарана — оказалось слишком гнилым. Сковать, растянуть и поглотить российские ресурсы Украина тоже не смогла. Россия не отвлеклась от ключевой битвы войны — в Сирии, и уже практически победила в ней.
Теперь судьба Украины ничего для ЕС не значит. Её даже обменять у России на что-то толковое невозможно, ибо слишком слаба центральная власть — не сможет обеспечить выполнение договорённостей.
Следовательно, дружить необходимо с Россией. Там деньги, рыки, экономическая и военная мощь.
А Украина? А что Украина? Загнанных лошадей пристреливают. Но ЕС и на патроны тратиться не желает. Сама помрёт, а облегчать её страдания Европе ни к чему, не заслужила.
Вот собственно и всё, что сказали Порошенко в Страсбурге на «птичьем» языке депутаты ПАСЕ. Если бы он был способен это понять, то быстро бы сдал власть (или просто бросил бы её) и попытался бы скрыться в той же Европе (предварительно выторговав для себя убежище). Но он ничего не понял и не мог понять. Он как шаман, заклинания которого перестали действовать, ждёт беды, но надеется на чудо.
Не будем ему мешать.
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Ростислав Ищенко
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«Это еще не ад, Петр Алексеевич, это только самое начало»
Горит под ногами родная земля. И это еще не ад, Петр Алексеевич. Это ещё только самое его преддверие. Самое начало. Все ещё впереди. И 14-е октября, и 17-е, и следующие дни и ночи. Все еще впереди.
Как ты там говорил? Наши дети будут сидеть в подвалах, а твои дети будут сникерсы трескать? Ну-ну.
Думаешь в Марбелью сбежать? Или думаешь, что ты будешь вместе с Яценюком в красных труселях по Вашингтону бегать?
Не, Петр Алексеевич, у тебя не получится. У тебя хода назад нету. Ты Сальвадор Альенде, только наоборот. И судьба твоя, ой, незавидная. От нее, Петр Алексеевич, не сбежишь. Такие вот дела.
Венгры против тебя, румыны против тебя, поляки, болгары, чехи, Аваков, Коломойсчкий, Саак-ашвили… Ой-йой-йой! И Юлька! И Юлька против тебя, Петр Лексеич. Молись. Ты умеешь? Хоть на идиш, хоть на украинском, хоть на старославянском, время такое пришло.
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Недолго музыка играла. За все платить надо. И уж тем более за кровь братскую. Каин убил Авеля, и Господь проклял его. С тех самых пор, от первых еще человеков, братоубийство — самый что ни на есть смертный грех. А ты ведь многих заставил стрелять в братьев, и многих братьев погубил.
И ненависть между братьями посеял, и кровью эту ненависть напоил, и нелюдей вырастил. Ты ведь даже за них, за нелюдей, ответить должен, Петр Алексеевич, за то, что многие, упившись кровью, в чертей превратились, людьми быть перестали. И все это на тебе.
Ты хоть можешь себе представить всю глубину пропасти и нечистот, в которых ты не только свою душу утопил, в которую ты погрузил целую страну?! Можешь?
Думаю, если бы ты мог это понять и представить, то уже давно бы пошел последним путем Иуды. Знаешь, как он кончил? Прочти. В Библии есть инструкция.
И вот что еще хочу сказать, Петр Алексеевич. Не жалко мне тебя. И пусть простит меня Господь, но не жалко совершенно, то есть нисколечко. Миллионы судеб ты поломал, миллионы людей из-за тебя по чужбинам копейку зарабатывают, миллионы семей живут без отцов.
Это ведь ты разрушил процветающий еще совсем недавно край. Ты убил десятки тысяч людей. Ты, Петр Алексеевич.
И не жалко мне тебя. И миллионам людей тебя не жалко. И желают они тебе сегодня испить ту чашу, которую ты преподнес нашему народу, до самого донышка.
Чтобы ты и сам из нее хлебанул. Миллионы хотят, чтобы и дети твои, и жена твоя попробовали того счастья, которым сегодня живут три миллиона беженцев, пять миллионов безработных и пятнадцать миллионов пенсионеров.
Так что приготовься, Петр Алексеевич. И пока еще есть время исповедайся и причастись. Оно ведь никогда лишним не будет.
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Василий Волга
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Европа не позволит Украине возобновить войну в Донбассе – Дейнего
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Это не обсер, а победа
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К Ковтуну из Украины едет новая жена
Об этом рассказал известный журналист и политиэмигрант, постоянный участник российских телеэфиров, Александр Чаленко.
«Разговариваю сегодня с нашей суперзвездой.
Говорю: ты ж пострадал. Говорят, развелся. Это, наверное, из-за того, что с понедельника по пятницу на российском ТВ трудишься — в Киеве, дома, мало бывал? Вот супруга и обиделась.
Ковтун расплывается в улыбке: Не волнуйся. У меня всё хорошо. Скоро новая ко мне приедет.
Уточняю: с Украины?
Ковтун довольно кивает головой.
Ну вы поняли, она к нему, в Москву, приедет.
Ковтун же у нас теперь москвич», – иронизирует над комичной ситуацией Чаленко.
По информации «Русской Весны», Ковтун весьма неплохо пристроился в проклинаемой им России — у него заключен долгосрочный контракт на телевидении, позволивший ему приобрести шикарную квартиру в Москве и ни в чем себя не ограничивать.
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Тимошенко: Я буду баллотироваться в президенты Украины (ВИДЕО)
Мастодонт украинской политики, «дама с косой», глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о своих президентских амбициях.
Она намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах, которые состоятся в «незалежной» 31 марта 2019 года.
«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — заявила Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.
Она напомнила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьера, но ни к чему хорошему это не привело.
«Я больше никому не доверю это дело», — заявила Тимошенко, видимо, имея в виду под словом «дело» вожделенную власть.
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В ПАСЕ назвали «фантазией» требование Киева подать в суд на Россию
Глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс опроверг заявление главы украинской делегации о требовании подать в суд на Россию из-за невыплат в бюджет организации.
Речь идет о следующем эпизоде: в пятницу в ПАСЕ состоялось заседание уставного органа ПАСЕ — Бюро. Комментируя заседание, глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Киев потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию.
Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.
Отвечая на вопрос РИА Новости, Тини Кокс заявил, что это не так. «Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!» — сказал он.
«У Российской Федерации есть временно приостановленная часть своего платежа, она не прекращает свое юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад», — указал Кокс.
«Кроме того, он вновь подтвердил право и обязательство России участвовать в уставных органах СЕ: Комитете министров и Парламентской ассамблее, поскольку мы не знаем получленов», — добавил собеседник агентства.
«Я полностью согласен с господином Ягландом, и я с нетерпением жду возвращения России в Ассамблею», — заключил он.
С 2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.
Летом Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом Москва продолжает выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета. В ПАСЕ решение России назвали «беспрецедентной проблемой».
Как заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, в январе у Совета Европы может быть последняя возможность вернуть голос российской делегации в ПАСЕ.
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Украина со временем признает российский Крым и наши отношения наладятся, — Кремль
Москва исходит из того, что в будущем должна произойти нормализация российско-украинских отношений.
Такое заявление, немало озадачившее «украинских экспертов», сделали сегодня в Кремле.
«Мы надеемся, что со временем это признание (признание Киевом воссоединения Крыма с Россией — прим. РВ) наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова.
И также впоследствии мы рассчитываем, надеемся, что будет, возможно, нормализация российско-украинских отношений», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько важно для России признание Украиной факта вхождения Крыма в состав РФ.
Теперь «украинские патриоты» активно ищут «зраду» в заявлении Кремля и подозревают Москву в подготовке «страшных провокаций».
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Генпрокуратура Украины нашла золотую лопату (ФОТО)
Генпрокуратура Украины показала журналистам золотую лопату, изъятую на обыске у отца подозреваемого в захвате земли под Киевом экс-замгенпрокурора страны времен Виктора Януковича.
Фото лопаты опубликовала на своей странице в соцсети пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.
По ее словам, лопата была найдена во время обыска в декабре прошлого года.
«Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! Именно такая была обнаружена во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича в декабре прошлого года», — написала Сарган.
Отметим, что в январе в украинских СМИ появилась информация о том, что золотую лопату нашли при обыске у экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина.
Изделие было якобы выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.
Сам Кузьмин опроверг наличие у него золотой лопаты.
«Конечно же, информация о золотой лопате — такой же фейк… Но она — отражение чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти», — написал он тогда на своей странице в соцсети.
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