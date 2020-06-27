Бесполезно спорить с неверующим
16:38. 27 июня 2020 84 просмотра 4 коммент. Опубликовал: brahman
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Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.
Ха!
Спорить с верующим бесполезно ))
Да вообще ВЕРА спор не подразумевает.
ВЕРЕ не нужны доказательства и аргументы.
А вот НЕ ВЕРУЮЩИЙ с НЕ ВЕРУЮЩИМ могут вести вполне конструктивный спор.
И в этих СПОРАХ неверующих и создано ВСЁ ВОКРУГ.
Безполезно спорить с верующим. 0 : 0.
С неверующим спорить часто полезно ))
Жена вот не верила мы поспорили и она проспорила ))
Бинго
Больше не рискуйте , а то будете доживать свою жизнь в одиночестве.)