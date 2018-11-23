А что, тов. Вагин, слабО составить сборник примеров и задач по ДОТУ?!!

После Петербургского форума сформировалась неформальная группа единомышленников вокруг лидера – Валерия Вагина. Эта фамилия нередко встречалась ещё много лет назад на разных форумах и запомнилась тем, что её обладатель чаще всего чётко, строго и верно формулировал свои суждения.Так вот, после форума тов. Вагин писал статью, которая редактировалась участниками группы, подправлялась, снова редактировалась и т.д. Эту статью мы публикуем ниже. Замечу, что за перепиской я следил, но в редактировании участия не принимал.Судя по названию, статья явно претендует на роль основополагающей в деле распространения и понимания Концепции общественной безопасности. Что ж, любая подобная попытка должна лишь приветствоваться!Но вот, статья написана и опубликована. А что дальше, тов. Вагин? Ревизионизм? Или оттачивание формулировок и поиск нюансов или неточностей в работах Авторского Коллектива ВП СССР? Или просто заслуженное почивание на концептуальных лаврах?Выдвигаю конкретное предложение к Валерию Николаевичу и его группе единомышленников,в выполнение следующей задачи:Тем более, что в такой работе именно в режиме коллективного труда можно создать нечто действительно важное и полезное. Ибо, неповторимый жизненный, а главное –. Что явится залогом быстрого наполнения сборника примерами и задачами.Что же до ценности и значимости подобного сборника, то убеждён: подавляющее большинство изучающих ДОТУ непременно поддержит подобное начинание.

*



Зачем и каким образом будем жить

Как говорили во времена нашей с Валерой ранней молодости – что, Валера, слабО?!! Ты создавал военное оружие для защиты нашей Родины, а теперь ей нужны таланты твои и твоих единомышленников для оттачивания и совершенствования не менее грозного оружия: концептуального.

«…И вершина любви –

Это чудо великое – дети!

Вновь мы с ними пройдем,

Детство, юность, вокзалы, причалы.

Будут внуки потом,

Всё опять повторится сначала.»

К. Ваншенкин 1956 г.

Зачем и каким образом будем жить[1]

Постепенно и уверенно люди[2] осваивают[3] КОБ[4] (концепцию общественной безопасности) с целями изменить смысл жизней своих и общества в целом. Предлагаем рассмотреть дополнительные возможности для налаживания и изменения в более эффективную сторону этих процессов.



Утверждают, что «как корабль назовёте, так он и поплывёт», при этом придётся вспомнить первую публикацию по тематике КОБ, которая была ответом на заметку в газете научно-исследовательского учреждения: «Какой быть науке в 21 веке?».



Эта публикация утверждала, что до определения ответа на вопрос «какой быть науке?» следует найти ответ на вопрос: «для чего быть науке?», что впоследствии составило значительную часть 65 «толстых»[5] книг и многих других материалов КОБ.





В. Какое самое важное обстоятельство, не позволяющее людям достаточно успешно преобразовываться в праведную сторону и заниматься обработкой новой информации для понимания «общего хода вещей», причинно-следственных обусловленностей обыденных и прочих процессов, вплоть до устройства Мироздания?



О. Фактический атеизм при широком распространении культовой обрядности доминирующих на Земле рабовладельческих западных концепции и культуры, а также остальных вер, верований, церквей, сект других народов и цивилизаций.



В результате этих атеизмов люди не только лишают себя в большой степени способности понимать «общий ход вещей», но и попутно приводят в весьма «негодное состояние»свои нравственность и психику, которые служат доступом им для предоставления Творцом в формате «это – не это» новой информации, своевременно предназначаемой людям для дальнейших осмысления и деятельности.



Нынешнее прочтение, понимание и согласие / или несогласие с материалами в полноте смысла КОБ составляет определённую сложность для большинства населения не только страны-цивилизации России, но и населения многих других стран и цивилизаций, которые пока неправедными западными концепцией и культурой в большинстве своего населения целенаправленно лишены не только свободного времени для освоения нового и давно существующего научного[6] знания, в том числе более правильного, но и возможностей самим развиваться, воспитываться, преобразовываться в праведном направлении и производить новое знание при необходимости хоть с нуля.





В. Были ли в истории люди, которые непосредственно верили Творцу и вели жизнь весьма отличную от многих своих современников, память о которых сохранило и сохраняет человечество?



О. Да, были, этО.

О других, чаще всего непубличных людях, непосредственно веривших и верящих Творцу и ведших свою жизнь в соответствии с их пониманием предназначения людей и состоявшихся человеков (для них призыв. «Люди, давайте станем человеками, поможем создать более благоприятные условия для преображения людям и будущим поколениям» – не пустые слова без смысла), мало что известно многим или ограниченному количеству людей, но они несомненно были, есть и будут, по причинам:



заинтересованности в этом Творца:

устроенности Им причинно-следственных обусловленностей и функционирования процессов в Мироздании, одним (но не единственным) из ближайшего проявления которых для нас является воздействие на психику каждого людей из эгрегоров и ноосферы, хранящихне только информацию и алгоритмы прежде живших и ныне живущих людей (субъектов), но возможно и будущих субъектов.











В. Какое объективное препятствует и при его изменении видимо может способствовать более эффективному преображению людей в человеков?



О. Нынешнее объективное препятствие – это весьма неравномерноепроявление характера «нормального распределения людей по интересам», явно выражающийся в даруемых им Свыше персонально и в общностях судьбах, миссиях, каждого входящего в жизнь нового (фиксируемого с любой частотой) поколения, в котором, ныне:



не более 5% людей все свои главные судьбоносные мысли, планы, действия направляют на построение того или иного варианта будущего, которые они в состоянии спрогнозировать;



не более 3% людей считают, что в прошлом был тот или иной «золотой или райский век» и стараются всеми силами вернуть это время, забывая при этом, что живых свидетелей того времени нет, а прошедшие затем процессы многое плохое и неправильное стёрли из доступной памяти людей, чтобы они не впадали в ступор от прошлых бедствий и обид, но тем не менее в мыслях и стремлениях таких людей есть частично и положительные моменты, ввиду того, что не всё в прошлом было плохо[8] и не всё в будущем будет реализовано исключительно хорошо из-за наших будущих недоразвитости и недопреображения;



остальные люди ориентированы порочной культурой на период плюс-минус две недели своей и общей жизни, поэтому в этом смысле в большинстве своём ненамного отличаются от стадного состояния, до которого довели прежние поколения и управляютнынешним поколением допущенные к этим процессам зомби и демоны, являющиеся инструментами ГП.



На наш взгляд, если люди будут более активно преобразовывать свою психику в праведном направлении и превращаться в состоявшихся человеков (ныне в настоящем понимании КОБ, в будущем возможно как-то иначе), то скорее всего Творец изменит[9] и этот «нормальный закон распределения людей по интересам», что говорил Муххамад 1400 лет тому назад, а его современники зафиксировали это для нас в Коране:«Изменение внешних условий для людей, если они сами приложат мысли и дела для своего собственного психического преображения в праведном направлении».





В. Какие субъективные препятствия мешают освоению новой более правильной информации и преображению людей в человеки?



О. Это недостаточность рефлексии[10] теоретических положений КОБ по отношению к самой себе и учёта параметров среды замкнутой системы управления, выражающиеся на следующем уровне в слабом проявлении:



постоянной нацеленности на переработку всех теоретических положений концепции и культуры, что может порождать склонность к догматизму и застою;



большинства кратких, понятных[11] большинству людей материалов по смыслу индивидуальной и общественной жизни, в том числе таких,чтобы в них не терялась полнотасмысла КОБ;



новых способов воспитания (самовоспитания), образования[12] не только позволяющих преобразовывать себя в человеки, но и в полной мере осваивать подаренные Свыше возможности и способности;



вовлечения большинства трудящихся не только к бездумному потреблению новых информации и алгоритмов, но к самостоятельным дополнительнымпроверкам оных на возможные ошибки и разработку новых положений, выводов, советов и рекомендаций другим людям – это будет элементом нового воспитания, так необходимого обществу;



вдумчивого и бережного отношения к прошлым и нынешним процессам большинства тружеников, вместо этого у части людей создаётся психологическое впечатление, что «весь прежний мир надо разрушить, а затем…», не понимая того, что такие циклы переворотов и разрушения остановить практически невозможно, видимо их очередное «перманентное начало» следует только после глобальной катастрофы;



отсутствия целей разрабатывать и ставить всё возрастающие информационные и алгоритмические препятствия для возвеличивания (в СМИ и обыденной жизни) деятельности,воспроизводства «элит», которые являются спусковым крючком всех смут и бедствий народных.



Всё это шире предлагается реализовывать в условиях творчества, исследований и развития сторонниками КОБ, ибо от их инициативы, смекалки и нахождения решений, учитывающих реальные обстоятельства, зависит очень многое и в первую очередь преодоление субъективно-объективных препятствий, существующих в обществе.





В. Какие субъективно-объективные препятствия мешают движению вперёд человечества в праведном направлении?



О. Это такие субъективно-объективные условия, обстоятельства, намерения, идеи, действия:



неосознанная устремлённость на разработку неограниченно длительных концепций в будущее, в связи с чемснижается достоверность будущих рассуждений из-занезнания нами:

весьма значимых и неведомых обстоятельств, ибо мы не доросли до нужного уровня в своей нравственности и поэтому Творцом не подарены нам соответствующие новые знания в форме «это – не это» и они нами пока не переосмыслены для дальнейших действий;

замыслов и путей реализации другими людьми и общностями других концепций[13] и культур;

новых идей, которые для большинства являются «глокой куздрой» и людине догадывается пока о них ни на уровне понятий, ни на уровне навыков;

идей, не имеющих дальнейших перспектив развития и применения, которые ранее обеспечивали большие объёмы и устойчивость прежних культур, но которые ещё предстоит выделить, переосмыслить и начать преобразовывать вне зависимости от размера фрагментов этих идей и их взаимосвязей с другими элементами культуры,





недостаточностьу разных участников движения повсеместных ясных целей, последовательности действий с применением МДП (метода динамического программирования)и действенных шаговпо практической и организационной составляющихвоплощения и реализации новой концепции, которые могли бы быть первоначальной подсказкой для самостоятельных размышлений и действий новых и сомневающихся участников движения:

проверки на практике «в делах» новых теоретических положений, поэтому часто большинство людей настороженно воспринимают непроверенные[14] практикой сведения, которые пока для них являются часто бессмысленным набором слов и идей, и ихчаще всего могут оценить на уровне сознания в основном люди из «хвостов распределения интересов»[15], в том числе в соответствии со своей нравственностью;

заблаговременного строительства управляющих структур, бесструктурного и виртуального управления методом «прорастания новой государственности» в условиях доминирования старых концепций, культур, государственности,





неосвоенность и отсутствие приёмов и способов по ненапряжённой замене старых, отработанных идей и процессов на новые, соответствующие обстановке, уровню развития и преображения людей и общества. В противном случае значительная часть энергии и усилий сторонников нового и старого уходит на бесполезные споры, столкновения, борьбу вместо совместной слаженной, гармоничной деятельности.



На наш взгляд, остаётся пожелать всем нам успешных:



возрастания понимания смысла Жизни;



постоянной (перманентной) разработки теории с учётом мнений и идей всех людей, в том числе живших ранее;



преображения всех и каждого в человеков;



строительства[16] новой[17] государственности!



СБ СССР

[1] Далее возможные вопросы будут обозначаться – В., возможные ответы– О., читатели приглашаются найти другие адекватные и правильные вопросы и ответы.

[2] В. насколько постепенно и уверенно осваивают люди терминологический аппарат концепции?



О. можно выделить следующую периодичность в освоении терминологического аппарата концепции:



начальное проявление соответствует концептуальной деятельности коллектива ВП СССР;



следующее преображение шло в зависимости от предыдущей готовности советских людей к такому освоение концепции;



затем добавилось воздействие катастроф, неурядиц и несчастий, связанных с организованномразвалом СССР «элитами», которое ускорило «созревание» разной степени других слоёв населения и обращение их к теоретическим положениям КОБ, начиная с терминологии.







В. Началась или нет разработка очередной версии концепции?



О. Да, началась. На ПКФ, состоявшемся 1-2.09.2018 ещё звучали мнения, что новая версия концепции не нужна, будет продолжаться разработка концепции конца 80-х годов XX-го века, дескать: «всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо».



Далее развитие событий похоже на реакцию Николая I на предложения декабристов, Николай I практически все эти предложения начал реализовывать кроме отмены крепостного права, вот и АК (авторский коллектив) в той или иной форме стремится изменить свою деятельность, что можно уже увидеть и в «ТМ № 6(138), ноябрь 2018», посвящённом проявлениям войны в жизни общества и непосредственно подготовке и окончанию I-ой мировой войны XX-го века: https://dotu.ru/2018/11/14/20181114_tek_moment06138/.

[3] Люди заговорили, применяя терминологию КОБ (широко или ограниченно в зависимости от меры преображения их психики к праведному состоянию и освоения нового знания), например в заметке (весьма далёкой от концептуальной деятельности в смысле КОБ)о различных самолётах: https://regnum.ru/news/2516556.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com.

[4] Для того, чтобы сформулировать концепцию АК (авторскому коллективу – ВП СССР), разрабатывающему неавторскую культуру пришлось исследовать многие процессы и сформулировать их сущность, смысл, взаимосвязи с другими сторонами бытия, которые в традиционной науке или не рассматриваются вообще или рассматриваются с неверными основаниями и методологией (наукой производства нового знания).



Эта деятельность продолжается и ныне не только ВП СССР, но всё возрастающим количеством людей и коллективов, которые стремятся войти в соборность, про которую люди веками говорят, но практически мало реализовывали.

[5] Нынешние материалы КОБ с самого начала готовились в предположении того, что кто-то очередной из людей заинтересуется новой информацией и ему для максимально комфортного состояния предоставляют информацию по смыслу очередного материала, чтобы люди не искали сопряжённую информациюв поворотах при описании процессов, её ранее нужно было искать в библиотеках.



Сейчас ситуация поменялась, Интернет широко вошёл в жизнь и быт Русской цивилизации, его можно применять на сотовых телефонах и смартфонах. В связи с этим можно значительно сократить объём нынешних 65 «толстых» книг и в первую очередь осваивать мировоззренческие и методологические книги: «Основы социологии», «Диалектика и атеизм: две сути несовместны», ««Мастер и Маргарита»: гимн демонизму или Евангелие беззаветной веры», а все остальные материалы можно до некоторой степени сократить с целью пробуждения творческого и познавательного потенциала самих людей.



Работа по сокращению объёма книг и материалов КОБ (чтобы при этом не была потеряна полнота идей и описаний процессов) также творческая и её необходимо обеспечить ресурсами и согласовать с коллективом ВП СССР.

[6] Часть научных знаний специально используется доминирующими концепцией и культурой для распространения лжи и оболванивания населения.

[7] В этом списке нет В.И. Ленина, у которого много высказываний против существовавшей лжи и пороков библейской церкви, понятия же непосредственной веры Творцу в то время не существовало.





В. Были ли у Ленина и большевиков (во время деятельности Ленина) весьма неординарные действия, которые можно считать богоугодными действиями в интересах большинства общества?



О. Да были, этo:



подняли «валявшуюся на земле» в Октябре (ноябре) 1917 года власть в интересах большинства тружеников и защитили Русскую цивилизацию от распада и завоевания агрессорами;



сорвали мировую псевдосоциалистическую революцию, (готовившейся её в том числе II Интернационалом в интересах ГП (глобальный предиктор – хозяин и наследник творцов библейской концепции)), заключением в 1918 году похабного Брестского мира;



предоставили возможность большинству крестьян убедиться (это была их многовековая мечта) в том, что собственный клочок земли не решает всех проблем отдельного крестьянина и страны в целом;



начали ликвидацию безграмотности подавляющей части тружеников России с тем, чтобы каждая кухарка училась управлять государством;



показали новому управленческому корпусу и всем труженикам, что введение партмаксимума означающее введение обратных связей в управлениииэто является благом для всей страны,



своевременно по окончании гражданской войны в большинстве районов Европейской части РСФСР перешли от политики военного коммунизма к восстановлению народного хозяйства и строительству материальных основ социализма.



На наш взгляд сравнение у В.И. Ленина (с большевиками) реальных дел и отдельных цитат печатных материалов переводят последние в разряд ничтожного значения, видимо управление велось не только по этим цитатам,поэтомувряд ли следует размахивать флагами ошибок (у кого их не бывает?) Ленина, не учитывая окружающую среду того времени, действия ГП и его инструментов.



Это подтверждается приверженностью принципу в КОБ: «практика – критерий истины», который в том числе предполагает детальную и в достаточной мере объемлющую картину происходившего.



По поводу ошибок важнее своевременное исправление оных, что часто делал и объяснял Ленин по невозможности следования установкам марксизма в практических вопросах.



С другой стороны, якобы «ошибки» Ленина в печатных материалах были похожи на лягушечью кожу Василисы Премудрой, которая позволяла до поры до времени скрывать её способности от завистливых глаз, ибо даже художественные образы и символы в произведениях А.С. Пушкина былиразгаданы РПЦ, и она вела непримиримую борьбу с Солнцем Русской поэзии.

[8 Вполне возможно, что ГП является группой таких людей и служит неким тормозом, придающим дополнительную устойчивость процессам человечества. Что на самом деле в полной мере представляет ГП – многим практически неизвестно, ибо он соблюдает в течении веков почти абсолютную анонимность и для многих «косит под Творца», внося дополнительную неопределённость и непознаваемость Жизни, что с нравственной точки зрения не очень хорошо, скорее очень нехорошо.

[9] Или этот изменённый закон давно / или изначально предусмотрен в мере, но пока не проявляется по разным обстоятельствам, в первую очередь из-за порочной нравственности, генерируемой «элитами» и навязываемой ими большинству людей.

[10] Рефлексия своих теоретических положений позволит не только сторонникам КОБ лучше осознать в полноте идей КОБ, но и многим учёным увидеть «косяки нынешнего научного знания», возведённого на пьедестал непогрешимости: https://zen.yandex.ru/media/osenilo/nauka-poshla-ne-po-tomu-puti-put-doljen-byt-takim-2-5b7c9e26104fe600a8129cec?&from=feed.

[11] Из-за того, что процесс понимания чего-либо многоуровневый и многофакторный, в связи с этим очень важен постепенный (посильный) рост (в соответствии с их развиваемыми способностями лично и/или с помощью других людей), осваивающих новое знание с точки зрения самих этих людей: https://zen.yandex.ru/media/fond21veka/uchitel-goda–o-mujchinahpedagogah-neravenstve-shkol-i-osobennostiah-svoego-podhoda-5bf11043397b4000aa7ae7dd?&from=feed. На слуху всего два примера людей, начавших осваивать высшую математику в детском возрасте:



А.С. Пушкин, который в лицее преподаваемую там математику не воспринимал, но более глубокие знания по новаторской математике обнаружил в своих произведениях;



С.В. Ковалевская, родители которой оклеили вместо обоев стены её комнаты страницами из учебника высшей математики, поэтому Софье очень легко далась в университете высшая математика, она увлеклась этой дисциплиной и стала первой женщиной-учёным в России и первой в мире женщиной профессором.



[12] В. Какие основные черты нынешнего образования в США и РФ?



О. Учатся:



в престижных учебных заведениях (в том числе заграницей) отпрыски «хозяев жизни», воспроизводя наследственные кланы, туда же отправляются найденныенаиболее способные дети из простонародья, готовые служить беззаветно толпо-«элитаризму»;



все остальные дети не столько образовываются, сколько дебилизуются для последующей успешной «стрижки»,эксплуатации и уничтожения.







В. Кто наиболее успешно сможет различать и подбирать лучших претендентов типа добронравных Иванушек-дураков и Василис Премудрых в новый управленческий корпус?



О. С такими заботами лучше всего видимо справятся:



дети, которых очень трудно обмануть цацками взрослых, воспитывающиеся рядом с Иванушками и Василисами;



профессионалы-воспитатели, доказавшие своим трудом свои незаурядные способности по воспитанию самих себя и неподдельными интересом и заботой к своим воспитанникам.



Возврат к советской системе образования в полном объёме также нецелесообразен в связи с тем, что бывшая школа при всех её преимуществах по сравнению с системами образования других стран на автомате возрождала «элиты» и затем смуты и перевороты.

[13] К воплощению идей КОБ на первый взгляд приложимо выражение М. Ганди, обсуждавшего с Л.Н. Толстым идею «непротивления злу насилием», выраженную в последовательности: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами.



А потом, вы побеждаете», которой ныне пользуются даже сторонники толерантности (медицинского термина необоснованно втянутого и применяемого в политике для одурачивания масс): http://alex-gallery.ru/2012/02/12/maxatma-gandi-snachala-vas-ne-zamechayut-potom-nad-vami-smeyutsya-potom-boryutsya-s-vami-a-potom-vy-pobezhdaete/.





В. По каким причинам идёт неспешно реализация идей Любви, высказанные ещё Иисусом, которые «святые отцы» (люди могут со словами о Любви ознакомиться по апокрифу «Евангелие от ессеев») не допустили в канон Нового завета?



О. По богоборческим и эсхатологическим идеям, концепциям и культуре не только последних 2000 лет (как это стремятся замаскировать своими лживыми словами «святые отцы» и их последователи), но гораздо больше, по крайней мере состроительства и потопления Атлантиды (если ещё не ранее).



По этой причине непреклонное следование идеям «непротивление злу насилием» несколько неадекватно реальности до тех пор, пока не будет переработан отрицательный потенциал уничтожения человечества по библейским концепциям и культуре, что хорошо показано И.А. Ефремовым в его романах.



До этого срока следование идее «непротивление злу насилием» может принести локальные успехи, которые затем обесцениваются и заменяются нерешаемыми проблемами всей мощью инструментов, привычек, способов и уловок, выращенных на основе библейских идей.



Поэтому придётся ещё очень долго «держать эти библейские инструменты в узде», чтобы они не привели человечество к очередной катастрофе.





В. Что может и останавливает нынешних адептов библейского мировоззрения от катастрофы?



О. Только нанесение окончательного непоправимого ущерба им самим (хранителям идей «хозяев жизни на Земле»), неважно, в результате случайности и/или перехода бесконечной холодной войны в горячую. Ранее такую роль в отсрочке катастрофы играло причинение очередному «западно-библейскому блоку» (собираемого в расчётах на агрессию и блицкриг – «вожделение противоестественного») небыстро поправимого ущерба, наносимого силами Русской цивилизации, жившей по альтернативной концепции, которая действовала с бессознательных уровней психики.





В. Кто и что давало, даёт и даст силы людям, реализующим альтернативную концепцию много веков назад и вперёд?



О. Только Творец и Любовь к Жизни, совесть, стыд, чувства меры и гармонии, воля оставить этот мир лучше, чем его состояние в момент прихода в него (возможно ещё что-то, что откроется на следующих этапах развития, преображения, творчества).





В. Какие особенности можно выделить в реализации идей, альтернативных библейским?



О. Это их триединство, в чём-то аналогичное (то есть, это не процессы вещей в Мироздании, а процессы, происходящие с самими идеями), но нетождественноетриединству материи-информации-меры, в котором идеи в своей реализации:



материализуются или иначе «обрастают плотью»;



уточняются информацией и алгоритмами с учётом осмысления обратных связей от окружающей среды, управления, прозрений, даруемых Творцом;



проявляются новые, ранее неведомые в них взаимосвязи, способы перехода из одних состояний и процессов в другие, предусмотренные в мере в связи с очередным «взрослением и очеловечиванием человечества».





В. Какой набор идей Творца мы можем различать?



О. Тот набор, который позволяет в той или иной мере функционировать, изменяться и развиваться Мирозданию и/или его фрагментам.





В. Какой набор идей существует у человечества в уже осмысленном мировоззрении и новом, добываемым с применением методологии?



О. В субъектный набор идей человечества входят идеи:



позволяющие ему функционировать в ладу с Землёй, Космосом, Богом;



позволяющие ему развиваться и осваивать потенциал, заложенный Творцом;



снижающие потенциал людей и обществ, ведущих их к исчезновению отдельно и/или совместно в результате разнообразных катастроф, ибо в области идей субъекты могут придумать несообразное Промыслу:

противоборство с Творцом (иллюзии Его замещения теми и/или иными «умниками»);

людоедство;

разрушительное для себя,составляющих и/или объемлющих человечество фрагментов Земли и Космоса.









В. Что ещё может означать следование людей другим концепциям и культуре?



О. Это может означать, что мы не в достаточной степени выразили теорию перехода к более праведному обществу и не предприняли достаточных усилий для создания наиболее благоприятных условий для преображения людей и будущих поколений.

[14] Это недоверие воплотилось в философии в принцип: «практика – критерий истины».

[15] Субъекты хорошо подготовленные к этому или «заточенные на это» предыдущей культурой.

[16] В. В каком порядке предпочтительнее готовить «кадры, решающие всё»?



О. Для подготовки нынешней версии:



нового управленческого корпуса видимо достаточнО.

нынешних 65 «толстых книг» и других материалов КОБ или сокращённого варианта КОБ, подготовленного представителями управленцев, устремившихся к своему и общественному преображению;

желания людей преобразовывать себя и осваивать новые знания,





трудящихся, которые будут понимать решения управленческого корпуса, реализовывать эти решения и подстраховывать управленческий корпус от возможных ошибок видимо на первом этапе будет достаточнО.

из нынешней версии КОБ некоторой «выжимки», которую ещё необходимо оформить, ибо смысл и содержание есть, не хватает лишь для начала удобной и понятной формы, о которой лучше всего могут позаботиться сами трудящиеся (их более воспитанные и грамотные представители разных профессий, уровней понимания и т.д., и т.п.);

желания понять свои обыденные действия в упрощённом научном изложении и устремиться к построению более благоприятного будущего для себя и своих потомков,





для действующих управленцев, видимо будут нужны:

краткое изложение мировоззренческих и методологических материалов для осмысления и изживания атеизма;

материалы по существенным взаимосвязям в биосфере, обществе, ибо всё остальное они или знают (может быть не систематически), или могут заняться самообразованием.







А затем преображающие свою психику может быть «войдут во вкус» и продолжат более активно изменять себя и общество, иными словами, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».





В. Что и как нужно будет делать в других исторических декорациях и процессах?



О. Чтобы заранее готовиться к действиям в новых исторических декорациях и не бегать по одному и тому же кругу инферно придётся увязывать между собой смысл русских (и других народов) сказок, исторических процессов и теоретических прозрений будущего. Подобно бывшим процессамв сказках перед людьми будут лежать три известные дороги,и на нихбудут:



строить новую государственность в лоне старой государственности, подобно староверам и раскольникам в Российской империистроивших будущее материальных основ социализма в СССР. Для того, чтобы эта деятельность не закончилась бесповоротным успехом, доминирующие силы под управлением ГП заранее подготовили мировые войны и Октябрьский переворот (по инициативе, смекалке и заботе народных масс превращённого в ВОСР с мировыми последствиями, которые были неприемлемы для ГП и доминирующей концепции и культуры) затем превращённый возрождёнными и забугорными «элитами» в очередной контр переворот без разработки заблаговременной теории и подготовки управленческого корпуса и большинства тружеников на её основе;



противодействовать после переворота «возрождённым элитам доморощенным и забугорным» примерно, как это произошло в КНР на площади Тяньаньмэнь и другими китайскими способами, но не озаботиться заблаговременной разработкойсвоей оригинальной теории и не включиться в широкую отработку подобно нынешней русской версиитеории, концепции, глобализации;



стремиться «расквитаться с возрождёнными и старыми элитами» вплоть до состава ГП примерно так как это сделал Э. Калоев с диспетчером авиадвижения (он это сделал после личного несчастья, другие могут реализовать до или в череде личных и общественных несчастийв условиях глобализации и превращения человечества в одну большую деревню со многими весьма мощными материальными орудиями).



На наш взгляд, все эти три вариантаили их смесь, или другие более эффективные варианты, в дальнейшем которые придумают, разработают и реализуют для успеха предполагают тот или иной уровень:



неких договорённостей и совместныхдоверительных действий с ГП и «верхушечными элитами», ибо и на них воздействуют эгрегоры, ноосфера и Творец, по этой причине считать всех поголовно отъявленными злодеяминесколько опрометчиво и ведёт к необязательным дальнейшим виткам инферно борьбы, противостояний, несчастий и катастроф;



заблаговременного преображения и продвижения психики людей и общностей к очередному уровню меры праведности. Это следует осуществлятьв первую и архиважную очередь, что будет проявлятьсясначала стихийно и затем упорядоченно на основе очередной теории.





Иными словами, с чего начали, тем и завершаем.

[17] Педалирование некоторыми людьми цитаты И.В. Сталина в разговоре с Г.Д. Уэллсом в 1934 году: «Кроме того, разве можно упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Мне кажется, господин Уэллс, что Вы сильно недооцениваете вопрос о власти, что он вообще выпадает из Вашей концепции.



Ведь что могут сделать люди даже с наилучшими намерениями, если они не способны поставить вопрос о взятии власти и не имеют в руках власти? Они могут в лучшем случае оказать содействие тому новому классу, который возьмет власть, но сами перевернуть мир они не могут.» – говорилось через 17 лет после ВОСР, для которой были созданы и объективные и субъективные условия.



Если таких объективных и субъективных условий пока не существует, ставить вопрос о власти – преступно, ибо власть имущие спокойно разгромят нетерпеливых и на многие годы посеют в душах многих апатию, уныние, неверие в своих силах что-либо изменить в обществе.



Революция берёт власть в свои руки по выражению Ленина: «Вчера – рано, завтра – поздно». А не в любой день, когда захотела наша левая нога.



СБ СССР