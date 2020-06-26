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Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

12:24. 26 июня 2020 169 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


"Режиссер" Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и руководителем преступной группы, которая занималась разворорыванием бюджетных средств полученных в результате ввода в заблуждение Министерства культуры. Всего преступная группа расхитила 129 млн. рублей.

Серебренников путем дачи указаний Итину и Малобродскому перевел со счета “Седьмой студии” на расчетный счет подконтрольной организованной группе (компании) Синельникова денежные средства»

«Серебренников вводил в заблуждение сотрудников Минкультуры»

Серебренников каждый раз, находясь в Москве, давая указания Итину и Малобродскому, обеспечивал перевод денег с расчетного счета “Седьмой студии” на расчетные счета подконтрольных преступной группе компаний..

«Серебренников, разработав преступный план», подал документы на новое финансирование, после чего сотрудники Минкульта, не зная о его планах, перечислили деньги «Седьмой студии».

«Серебренников “путем указаний” обналичивал бюджетные деньги через компании Синельникова, Дорошенко и Педченко».

«Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств»

https://www.kommersant.ru/doc/4392045 – трансляция зачтения приговора.

Осталось узнать, дадут ли творцу-мошеннику реальный срок.

PS. Повторюсь, я за реальные сроки и для "оппозиционеров" Серебрянникова и Ефремова и для "лоялиста" Соколова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5978168.html

Метки: криминал, мошенничество, серебренников, творцы

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4338 3422
    Sergey64 26 июня 2020 в 13:39

    Серебренников, Синельников,Педченко – фамилии говорят сами за себя (имхо).
    А в общем, твАрцы как твАрцы…

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    2
  • 9947 8181
    марина 26 июня 2020 в 15:20

    это обнаглевшее жидовское стадо извращенцев достало,неужто Кирилку сделают первым.Надо же начинать готовить народ к подвигам и трудностям в дальнейшем,просто так из кризиса глубокого не выходят и 2% он не отделается ,чтобы подвиги совершали опять.

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