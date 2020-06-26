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Как патриарх Кирилл сердечно народ обесценил. [Цербер]

09:37. 26 июня 2020 179 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D16QztLYTxI

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4341 2993
    чужой 26 июня 2020 в 10:35

    Эти хохляцкие афтокефалии будут интересны белорусской группировке “Александера”.
    И айву нельзя приближать к себе в друзья. Да, и она не захочет.
    Патриарх безграмонтный.

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  • 9939 7927
    Айва 26 июня 2020 в 10:58

    Здравствуйте, Цербер. Мне пришлось поставить скорость воспроизведения на 0,25, чтобы услышать доподлинно, что вы – “человек верующий”. Потому что это было произнесено скороговоркой и неразборчиво. После этого заявления Вы во всю чихвостите Патриарха. Но, если Вы верущий христианин, то это весьма странно, обычно верующие относятся к своим иерархам с почтением. Может, Вы иной веры?

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    2
    • 19770 1940
      РусофилАйва 26 июня 2020 в 11:14

      Цербер это ХОХОЛ из Жмеринки.
      Он понятно недоволен ВСЕМ и ВСЕМИ кроме Брежнева и СССР потому что тогда им жилось вроде как хорошо.
      Хорошо это когда ЛУЧШЕ других.
      И полные шаровары счастия от этого.
      Раз москалям ХУЖЕЕ это верх счастия
      Как хохол он не знает что СУЩЕСТВУЮЩАЯ РПЦ образца 1943 года Сталиным и создана и никакой связи с предшественниками и пришлось ОБЬЕДИНЯТЬСЯ с русской церковью за рубежом чтоб хоть какая-то преемственность сохранилась.
      https://lenta.ru/articles/2007/05/17/church/
      Хохлу это надо?
      Он лает он Цербер.

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      • 9939 7927
        АйваРусофил 26 июня 2020 в 11:28

        Он не хохол, он казах. Или русский, или украинец или ещё кто из Казахстана. И возраст у него немного за тридцать – читала, подзабыла. Это продукт ЕНТ, казахского аналога ЕГЭ. У него великий апломб и огромное желание научить нас, как нам жить и как нам думать. Хотя, на российском сайте он мог бы вести себя и поскромнее.

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        • 19770 1940
          РусофилАйва 26 июня 2020 в 11:30

          Хохол из Казахстана.
          Зарабатывает на скандальчиках и эпатаже.
          Бузова в штанах.
          И то не факт )
          Много таких развелось ))
          Блогеры-ютуберы.
          И ведёт себя ПРАВИЛЬНО.
          За умные мысли сегодня НЕ ПЛАТЯТ

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          1
        • 9933 8167
          маринаАйва 26 июня 2020 в 11:33

          Айва привет,это не тот ,которого по мнению посетителя ЯП негостеприимно встретили ,а он видите ли тысячами делает ролики?не читал Достоевского и Толстого и не считает зазорным это или путаю.

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          1
  • 9939 7927
    Айва 26 июня 2020 в 11:27

    .

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