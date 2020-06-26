Как патриарх Кирилл сердечно народ обесценил. [Цербер]
09:37. 26 июня 2020 179 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, познавая и любя, отдавать себя.
Эти хохляцкие афтокефалии будут интересны белорусской группировке “Александера”.
И айву нельзя приближать к себе в друзья. Да, и она не захочет.
Патриарх безграмонтный.
Здравствуйте, Цербер. Мне пришлось поставить скорость воспроизведения на 0,25, чтобы услышать доподлинно, что вы – “человек верующий”. Потому что это было произнесено скороговоркой и неразборчиво. После этого заявления Вы во всю чихвостите Патриарха. Но, если Вы верущий христианин, то это весьма странно, обычно верующие относятся к своим иерархам с почтением. Может, Вы иной веры?
Цербер это ХОХОЛ из Жмеринки.
Он понятно недоволен ВСЕМ и ВСЕМИ кроме Брежнева и СССР потому что тогда им жилось вроде как хорошо.
Хорошо это когда ЛУЧШЕ других.
И полные шаровары счастия от этого.
Раз москалям ХУЖЕЕ это верх счастия
Как хохол он не знает что СУЩЕСТВУЮЩАЯ РПЦ образца 1943 года Сталиным и создана и никакой связи с предшественниками и пришлось ОБЬЕДИНЯТЬСЯ с русской церковью за рубежом чтоб хоть какая-то преемственность сохранилась.
https://lenta.ru/articles/2007/05/17/church/
Хохлу это надо?
Он лает он Цербер.
Он не хохол, он казах. Или русский, или украинец или ещё кто из Казахстана. И возраст у него немного за тридцать – читала, подзабыла. Это продукт ЕНТ, казахского аналога ЕГЭ. У него великий апломб и огромное желание научить нас, как нам жить и как нам думать. Хотя, на российском сайте он мог бы вести себя и поскромнее.
Хохол из Казахстана.
Зарабатывает на скандальчиках и эпатаже.
Бузова в штанах.
И то не факт )
Много таких развелось ))
Блогеры-ютуберы.
И ведёт себя ПРАВИЛЬНО.
За умные мысли сегодня НЕ ПЛАТЯТ
Айва привет,это не тот ,которого по мнению посетителя ЯП негостеприимно встретили ,а он видите ли тысячами делает ролики?не читал Достоевского и Толстого и не считает зазорным это или путаю.
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