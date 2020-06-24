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Русские не сдаются!

13:19. 24 июня 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Расскажу вам об истории нашего фирменного клича “Русские не сдаются!”.

В принципе, он присутствует в русском менталитете на генетическом уровне.

Еще греческий историк Лев Диакон в далеком 971 году отмечал, что славяне, живущие севернее Причерноморья крайне редко сдаются врагу в плен.

Теория о том, что этноним славянин произошел от германского корня slave (раб) – совершенно не состоятельна. Наши предки, северо-восточные славяне предпочитали биться до последней капли крови и умереть на поле боя или покончить с собой, лишь бы не запятнать себя позором рабства. Даже женщины совершали русскую версию сеппукку, падая животом на меч, чтобы не попасть в полон.

Сам легендарный клич “Русские не сдаются!” родился в устах капитана Секерина, командира русских егерей, попавших на Кавказе в засаду лезгин. Врагов было в 20 раз больше, но егеря бились до последнего, четверо участников сражения с русской стороны сумели пробиться из окружения и рассказали всем о последних словах своего командира. Шел 1803 год…

Первым из русских правителей фразу “Русские на сдаются!” сказал император Николай Первый.

Русский корабль “Рафаил” заплутал в тумане и, попав, в окружении турок, спустил флаг и сдался.

Николай пришел в ярость, бросив “Русские не сдаются!”, император приказал Черноморскому флоту отомстить туркам за позор.

Адмирал Нахимов сжег в Синопском сражении турецкую эскадру, куда входил “Рафаил”, переименованный в “Фазли-Аллах”. Сам корабль-предатель ритуально разнесли в щепки залпом 100 пушек русского флагмана “Императрица Мария”.

Весь мир узнал об этой национальной черте русских воинов во время Первой мировой.

Вы все слышали, я думаю, об “Атаке мертвецов”, русских защитников крепости Осовец на реке Бобры.

Целый год её осаждали отборные батальоны немецкой пехоты, выпустив по роте русских солдат и офицеров в крепости несколько тысяч снарядов и бомб.

В конце концов, немцы применил отравляющий газ.

В ответ из крепости вышли в штыковую атаку русские воины, сплевывающие кровь сквозь бинты и платки на лицах. Они были похожи на оживших зомби.

Так, 60 полуживых бойцов 13 роты Землянского полка царской армии обратили в паническое бегство 14 немецких батальонов.

В. К. Котлинский, возглавивший контратаку 24 июля 1915 г. Атака мертвецов

В Великую Отечественную Войну этот клич взяли на вооружение все советские бойцы, не взирая на национальность.

22-летний адыгеец, поэт и политрук Хусен Андрухаев, прикрывая под Луганском отход сослуживцев в ноябре 1941-го, бросил “Русские не сдаются!” окружившим его немцам и взорвал их вместе с собой связкой противотанковых гранат. 

Хусен Андрухаев

В наши дни этот клич стал частью массовой культуру после бессмертного фильма Балабанова “Брат-2″, где бесподобный Сухоруков кричит ее окружившим его американским копам.

А уже недавно, русский летчик-герой Роман Филиппов не сдался окружившим его боевикам ИГИЛ, в Сирии взорвав себя гранатой вместе с ними.

Роман Филиппов

Бегут года, сменяются века, а РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ…

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Источник: http://voicesevas.ru/news/52607-russkie-ne-sdayutsya.html

Метки: новости / россия

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