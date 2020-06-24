Лишние люди

Страхов, сомнений, вопросов не возникало, если бы государство заботилось о каждом гражданине не декларативно. Если бы доходы от экономической деятельности равномерно распределялись между всеми гражданами государства, жителями планеты и в обществе были бы узаконены право на достойный труд, достойную заработную плату, право на отдых, уважение к личности и равный доступ ко всем потенциальным возможностям реализации полного потенциала индивида.

В так называемой «конспирологии» иногда случаются разного рода неожиданности и на первый взгляд, случайные совпадения . Иногда отсутствие логики ставит под сомнение очевидные выводы, а железная логика порой вводит в ступор перед абсурдностью умозаключений. Вопросы

Предположим, работает предприятие. Производит что-то полезное для общества. На предприятии добросовестно трудятся 1000 человек. Новые цифровые технологии позволили модернизировать производство.



В результате качество улучшилось, производительность поднялась. На предприятии на работу приняты два инженера по обслуживанию нового технологического оборудования, вместо людей теперь работают роботы. 1000 человек уволены и не работают на предприятии. Расходы минимизированы, доходы кратно увеличены. Владельцы счастливы. Людям объясняют – это нормально, Вас уволили и вы теперь никому не нужны. И время, говорят Вам, прежним уже не будет.

Исторический экскурс

29 октября (11 ноября) 1917 года одним из первых декретов Совета Народных Комиссаров был декрет о восьмичасовом рабочем дне и 48 часовой рабочей неделе.

При Сталине цены на товары снижались, зарплата росла.





Иосиф Виссарионович Сталин



Был поставлен вопрос о высвобождении человека труда из производственного процесса и дополнительном увеличении свободного времени с целью повышения индивидуального уровня образования и культуры, возможности больше времени уделять семье – первичной ячейке общества и воспитанию подрастающего поколения.



При Сталине забота государства о простом человеке была очевидной. В 1928—1933 годах осуществлён переход к 7-часовому рабочему дню и 42-часовой рабочей неделе. В начале 1930-х годов был введён пятидневный рабочий цикл (рабочая пятидневка при шестом выходном дне). Рабочее время в неделю составляло 41 час.

О наболевшем (продолжение)

Сегодня формально требования 8 часового рабочего дня соблюдены. Но реальность капитализма не даёт возможность большинству людей обеспечить даже свои демографически обусловленные потребности доходами одной работы. И многие имеют по две и более работ. Другие трудятся сверхурочно в 2-3 смены подряд, не покладая рук.



Рабство принимает иные формы. И в это же время, элитарная часть общества, свободно по своему усмотрению планирует и проводит свое время исходя из желания и настроения. Частная собственность и сверхдоходы создают неограниченные вип-возможности, как для олигархата с его личными дворцами, яхтами и самолетами, так и для чиновников обслуживающих и защищающих интересы капитала.



Причем чиновники частенько живут не хуже олигархов. Всё в толпо-элитарном обществе подчинено обслуживанию деградационно-паразитарной жизни упырей, укравших у народа их права и свободы.

Предположим, что ещё при Сталине появились бы цифровые технологии, робототехника. После модернизации и сокращения рабочих, доходы от предприятия пошли бы не в карман упыря владеющего предприятием на правах частной собственности, а были бы равномерно распределены среди граждан.



При этом у людей появилось бы свободное время, которое с пользой было бы потрачено на семью, детей, саморазвитие, образование и культуру – на всё то, о чем мечтал Сталин и Большевики. Большевики не значит члены Коммунистической партии. Большевики, как защитники интересов трудового большинства, а не жирующей на труде этого большинства паразитарной прослойки, с презрением именуемой в обществе «элитой».

Тогда понятно, почему золотому миллиарду «избранных», не нужны 6 миллиардов лишних, по их мнению, людей. Зачем? Всё и так уже принадлежит им – «избранным». Скоро все материальные блага будет создавать робототехника, умные машины.



Поэтому, когда на фоне осознания народом истинных целей и задач правящего класса происходят не внятные пандемии, не законные ограничения, принятые решением сверху САМОизоляции, ограничение на передвижение, ограничение права на труд, на достойный доход и субсидии, видеоконтроль, усиление полицейских функций государства, как в этой ситуации поверишь в благие декларации власть имущих?

Исторический экскурс – 2

В связи с развитием революционного движения в России, назреванием революционной ситуации главным объектом политического сыска становится рабочий класс и его революционный авангард – партия большевиков.

В начале прошлого столетия, царское правительство усилило систему жандармско-полицейских органов и создало новые – специальную фабрично-заводскую полицию, специальные подразделения полиции в сельской местности – отряды сельской полицейской стражи. Были приняты меры, направленные на увеличение штата общей и политической численности полиции.

В 1902-1903 гг. во всех более или менее крупных городах России были созданы специальные органы политического сыска – охранные отделения. В 1906г. было принято Положение об охранных отделениях.

Главнейшей задачей охранных отделений являлась борьба с «революционными сообществами». Решая ее, охранка активно использовала провокацию.

Прошло 100 лет. Изменились формы, но суть не меняется. Современная власть очень боится народного гнева. Также как и 100 лет назад предпринимаются попытки усиления полицейской власти, расширения полномочий, возможность применения упрощенной процедуры использования огнестрельного оружия на поражение.

Вопросы и ответы

В обществе сформированы вопросы. А где же ответы? Не хватает доказательной базы? Есть люди, для которых факт эксплуатации паразитирующим меньшинством, трудового большинства методом узаконенного рабства при поддержке полицейской государственной машины очевиден, и есть большая часть населения, для которых это не очевидно. Вот на не очевидности понимания последней и строятся все конспирологические теории.



Точнее, нет никаких конспирологических теорий. Есть реальные факты и события, которые в целостном восприятии толпо-элитарной картины мира выстраиваются в логичную череду событий. Эти события являются результатом явного, но чаще скрытого управления, позволяющим элитарному меньшинству эксплуатировать современное рабское большинство, определяя размер корыта и правила концлагерного барака.

Людям промывают мозги. Убедительно доказывают разницу между капитализмом и социализмом, либерализмом и консерватизмом, коммунистами, фашистами, пацифистами, демократами и прочими …измами и …кратами.

Суть же всех явлений одна.







Всегда есть те, кто сверху и кто снизу, кто допущен и кто отлучен. При капитализме все решают деньги, при социализме связи. В псевдо-социалистической системе работал принцип «позвоночного» права, при этом по оглашению декларировалось, что все равны. Однако, вторая часть декларации по умолчанию была понятна не многим. Все равны, но некоторые равнее других. Спецпайки, спецдачи и т.п.

Никогда элита не встанет на защиту интересов народа, трудового большинства. Вас будут откровенно обманывать или услаждать сказочными речами о либеральных свободах или социальной заботе государства о каждом гражданине. Но ничего не изменится, пока большинство не определится, не осознает, кто его настоящий враг. Если кратко – оно, это большинство, само себе и враг. Потому что позволяет морочить себе голову, эксплуатировать себя, как дойную корову в интересах избранного меньшинства.

Ответы

Управление обществом предполагает наличие субъекта и объекта управления. Субъект управления, в нашем случае тот, кто управляет глобальными процессами на планете Земля, осуществляет свою деятельность в целях достижения заранее прогнозируемого результата. И так как его интересы, как правило, не совпадают с интересами большинства населения (объекта управления) в отношении которого проводится управление, то субъект управления вынужден применять скрытые методы управления.



Поэтому оповещение в условиях информационного противостояния подчиненной субъекту периферии по принципу «свой-не-свой», происходит в системе принятых ранее и понятных адресату умолчаний, либо заранее известным способом кодирования служебной информации.



Все разведки мира, иерархии всех религий, тайные общества, закрытые ордена, масонские ложи и другие организации, используют шифры и коды и сильно поднаторели в работе по доведению нужной служебной информации. В то время, как основная часть населения, получая из открытых источников ту же информацию, не обладает необходимыми знаниями и навыками к различению тщательно зашифрованных истинных смыслов.

Допустим, Г (Гейтс) и П (подельники) мечтают осуществить идею уничтожения 6 миллиардов лишних людей на планете Земля. И предположим, это будет вакцинирование. Или вакцинирование это отвлекающий маневр. А уничтожение будет комплексным: заражение воды, продуктов питания, или будут применены энергетические, биохимические, частотно-резонансные и другие возможные способы.



Предположим вирус, в первую волну посеет сомнения в людях, в том, что этот вирус вообще существует. Мы видели, что было построено много новых медицинских быстровозводимых сооружений, но коечный фонд не был заполнен. Когда же будет объявлена вторая волна, то предположим, что люди уверенные в том, что вирус это пустой звук, более решительно станут защищать свои права. И вдруг, достаточно неожиданно многие люди станут умирать.



Они могут умирать от различных выше перечисленных видов воздействия, но официально всем объявят о приходе второй волны пресловутого вируса. И конечно те, кто в первый раз не поверил, в глазах большинства будут выглядеть идиотами.



Тогда власть имущие объявят, что они нас предупреждали, но мы их не слушали, и что они предусмотрительно позаботились о народе, построили новые здания и развернули дополнительный коечный фонд. Теперь «машина смерти» уже не будет казаться столь страшной. И большинство встанет в очередь на прохождение теста и вакцинирование. И дальше по плану Г и П.

А может быть, будут реализованы другие варианты. Или все перенесется по срокам на неопределенное время. Поведение большинства людей давно смоделировано. Следовательно, результат манипулирования массовым сознанием это дело не хитрой технологии. Можно и дальше заниматься прогнозированием, но оно не будет убедительным по причине отсутствия достаточно достоверной информации.

Очевидно, что даже если Г и П, будут очень заинтересованы осуществить акт массового уничтожения, они не в состоянии уделить каждому убиенному свое личное время, внимание и т.д. Как тогда можно предупредить всех участников «спектакля» сыграть свои роли? Только не думайте, что артисты этого спектакля исключительно известные политики и телеведущие.



Это могут быть и обычные на первый взгляд люди, разных профессий, веры, различного социального уровня, цвета кожи и прочих признаков. И только один общий признак объединяет этих людей – они посвященные, то есть марионетки толпо-элитаризма, исполнительное звено. Они необходимы, чтобы запустить режим авто-синхронизации. Вовлечь в обход сознания массы людей в эгрегориальный процессинг.



Приведу пример. Вы утром услышали знакомую мелодию по радио и к вечеру поймали себя на мысли, что в течение дня много раз напевали её. Современные технологии позволяют сделать так, чтобы вся страна в течении дня напевала одну и ту же мелодию, или думала одну и ту же мысль, или испытывала одно и то же чувство. Чтобы правильно сыграть такой спектакль, сценарий к нему должен быть написан заранее, а режиссёр должен умело использовать подручный материал для достижения в «зрительном зале» максимального «эффекта присутствия» здесь и сейчас.



Основная задача ложится на главных героев спектакля. Их суфлеры не видны в «зрительном зале». Но для того чтобы главные герои понимали, что и как они должны делать, их надо своевременно оповестить. Для этого и существуют шифры и коды.

Допустим в течение нескольких месяцев или лет участники спектакля были ознакомлены со сценарным планом, выучили свою партию и готовы включиться по команде в нужный момент и сыграть свою роль. В этом случае «артисты» находятся в режиме ожидания.

И вот этот момент наступил. Предположим, что начало истории с коронавирусом, это и есть начало спектакля. Информация должна лежать на поверхности. Поэтому кодируют ключевое слово.

В нашем случае это слово «Коронавирус».

Исторический экскурс – 3

28 февраля 2020 г. ТАСС опубликовало не приметное сообщение. Сообщение касалось правильного написания слова КоронАвирус. Интервью было взято у профессионального филолога, эксперта по русскому языку – координатора справочной службы русского языка, Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Оксаны Грунченко.



Речь шла о том, что многие ученые обеспокоились не правильным написанием названия нового вируса COVID-19 – Коронавируса. В отличие от английского и латинского аналогов, "русский" Коронавирус писался слитно не всегда.



В издании Русского орфографического словаря за 2012 год можно найти это слово написанным через дефис. Таким образом, спустя 8 лет, вдруг, неожиданно, ни с того, ни с сего ученые забеспокоились и захотели "оправдать букву "а" в середине слова", так как в русском языке нет соединительной гласной "а".



Получается, что по правилам русского языка название должно быть написано как – КоронО-вирус. Однако именно в этой истории было принято решение пойти на компромисс и пожертвовать правилами русского языка. С чем же связано новое исключение из правил? С какой целью многие ученые мужи были вовлечены в столь пикантный уничижительный для Русского… процесс?



А вот, для чего в правовом Российском поле были сделаны упреждающие юридические действия, стало понятным несколькими неделями позже, когда появилась вторая информационная волна. Coronavirus – так это слово заимствовано и пишется в английском языке и так оно теперь пишется во многих странах мира, где как и в России произведены подобные упреждающие юридические действия.

Ответы (продолжение)

Произведем несколько действий:

1. Пишем слово «Коронавирус» на латыни и наоборот – surivan or oc.

2. Копируем и вставляем surivan or oc в Гугл-переводчик.

3. Выбираем язык – хинди. Переводим. Получаем – Восход и глаз.

4. Вставляем в Гугл-поиск – Восход и глаз. Выбираем картинки.

5. И вот результат – картинка – пирамида с всевидящим оком над ней, символизирующая Новый мировой порядок.





Новый мировой порядок. Кто сомневается, проделайте собственноручно эти действия и получите результат.





Позвольте не останавливаться над расшифровкой масонского символа. Очевидно, что таких случайностей не бывает и это часть большого сценария.

И так, исполнители получили команду! Всех приглашают в «зрительный зал» согласно цифровым пропускам! После небольшого антракта, занавес вновь открывается. Представление продолжается…

Надеюсь, на этот раз можно ничего не объяснять? Все и так очевидно!

Все что ни делается – к лучшему.

Революция, как кардинальное преобразование, это не обязательно вооруженное восстание. Революция осознания – это способность индивида к кардинальному личностному преображению, осознанию своей миссии Человека с большой буквы, стремлению достичь необратимости Человечного типа строя психики и реализовать свой полный творческий потенциал в интересах всего Человечества.



Мы живем в удивительное время. Время, когда впервые в истории Руси «тягловый люд» имеет реальную возможность осуществить личностное и коллективное преображение в русле Божьего Промысла.



Исторический опыт и стечение обстоятельств, способствует величайшему прозрению Человечества. Новые энергии открывают новые пространства. Нет ничего не возможного.



Каждый человек способен сегодня открыть новую страницу своей Книги Жизни и вписать в нее золотыми буквами свое истинное предназначение – стать Человеком. В информационном пространстве нет сегодня плохой или хорошей информации. Есть объективная картина мира и способность, желание и намерение каждого внести посильный вклад в её преображение. Любая информация – это пища для работы над собой и поиск себя в пространстве.

И Жизнь надо действительно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.







«Лишних людей» не существует, пока существуют: СОВЕСТЬ; СПРАВЕДЛИВОСТЬ; ЛЮБОВЬ; БОГ!!!



FOREST NEWS



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