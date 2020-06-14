Лишние люди

Принцип «Кто раньше встал того и тапки» никто не отменял. Вот только встать можно было один раз и много лет назад. И этот «Кто», он уже давно в тапках и свои тапки никому отдавать не собирается. Я не буду в этой статье детально пояснять, в чем суть построенной по этому сценарию социальной пирамиды.



Желающему разобраться, да откроется!!! Дам подсказку. Наберите в поисковике: Толпо-элитарная пирамида; Достаточно-общая теория управления; Полная функция управления; Структурные и безструктурные методы управления и вы поймете, как много людей уже реально в курсе: Что происходит! Кто виноват! Что делать!

Сценарий второй . Второй сценарий отличается от первого кардинально. Это общество открытое, в нем обеспечен равный доступ к знаниям всех слоев общества.



Это общество, перешагнувшее через животный, зомби и демонический тип строя психики и на пути к Человечному типу строя психики осуществляет устойчивое и предсказуемое развитие не в интересах узкого элитарного меньшинства, а в интересах всех людей без исключения, экосистемы планеты Земля, макрокосма.

И у всех членов общества есть реальная возможность участвовать в управлении обществом. По сути это и есть идея реального «Большевизма» или «Богодержавия».



Только не путайте с социализмом, коммунизмом и т.п. В истории человечества периодически предпринимались попытки построения социума на принципах равенства и справедливости. Каждый раз благие идеи и намерения рушились. Хозяева «тапок» умело манипулируя сознанием масс, возвращали всё на круги своя.



Так было со всеми народными бунтами и революциями. Даже поистине беспрецедентный СССР в интересах народа просуществовал только до 1953 года. После смерти И.В.Сталина, СССР начал ускоренно дрейфовать в сторону идеалов «свободного» Запада.

В первом сценарии государство стоит на страже элиты, во втором на страже интересов народа. В этом самое главное отличие двух сценариев.



По сути, сценарий – это концепция жизнеустройства. В первом случае элитарное меньшинство управляет обществом в обход сознания масс в своих узкокорпоративных интересах. Но в этой концепции есть слабое место. Её устойчивость зависит от способности контролировать общество. С каждым новым миллиардом контроль над обществом ослабевает.



Тем более в обществе искушенном скоростью обмена информации в интернете. И по «Закону Времени» (об этом подробно в другой раз) это еще и объективно не возможно. Отсюда и спешка элитарного меньшинства в ускорении своих планов.

Одна правда, две лжи.

Если Вы не заинтересованы открыть обществу истину, то Вам стоит придумать две лжи. И раскачивая сознание между двумя видами лжи, никто никогда даже не догадается искать правду вне двух достаточно правдоподобных версиях, ни одна из которых не является истиной.



На этом принципе построены фокусы иллюзионистов и все великие мировые обманы.

Схема манипулирования общественным сознанием.

В настоящее время не только конспирологические ролики оказались в центре внимания вместе с фигурами Гейтса, Грефа, Чубайса и другими персонажами. А также дискуссия на ТВ. Первым на ТВ выступил в Бесогоне Никита Михалков, а не так давно вопрос обсуждался в передаче 60 минут на втором канале.



Так вот чтобы скрыть истину нужно отвести от неё фокус массового внимания. Билл Гейтс, Герман Греф – это ложь №1. А вакцина и чипизация – это ложь №2. Персону всегда можно обелить или найти новую. Так же как и способ достижения цели, это только технология и её тоже можно заменить.



Не обязательно это должна быть вакцина или чипизация. В чем же истина? Она на поверхности. Поэтому для тех, кому история с пандемией была выгодна, важнее было смоделировать ситуацию и убедиться – готово ли общество слепо идти на заклание. Увы. Общество не научилось оперативно сопротивляться злу и насилию.



Общество не научилось даже различать зло и насилие и готово привычно, исключительно на доверии, обманываться и дальше. Истина, которую элитарное меньшинство так тщательно скрывает от народа, заключается в том, что только образованное, интеллектуальное, организованное (и даже самоорганизованное) большинство способно к различению, объективной и своевременной оценке ситуации и защите своего достоинства и чести.

Помните, выше я обещал рассказать, при каких условиях на Земле может жить и радоваться 100 миллиардов человек и им хватит и воздуха и еды и экология планеты не будет нарушена. Необходимо изменить сознание людей вместе с концепцией жизнеустройства и системой управления обществом.



Сегодня мы живем в королевстве кривых зеркал и двойных стандартов. С экранов ТВ и интернета идет массированная манипуляция сознанием людей. Финансовый интернационал прикрутил Центробанки всех стран и ее главный штаб ФРС осуществляет не прикрытую оккупацию стран и народов. Мировая Экономика больна.



Если строить здоровую экономику, то на беспроцентном кредитовании. Планирование экономики должно строиться на демографически обусловленных потребностях человечества, а не деградационно-паразитарных. А качественное управление ресурсами (от природных и производственных, и до интеллектуальных и человеческих) на основе общественной собственности на средства производства.



Культура общества формируется системно через высокий методологический уровень образования и воспитание нравственности и духовности и достижении каждым гражданином Человечного типа строя психики.



Такого гражданина будет не возможно загнать под «домашний арест» обманом и быть врагом самому себе и наложить на себя руки по команде местного царька. Человек, обладающий различением и способный дать объективную оценку происходящего, не обязан подчиняться фашиствующей клике. Но он должен быть осознан и ответственен за свои поступки.

На пороге нового тысячелетия.

Есть много источников, подтверждающих конспирологическую теорию мирового заговора, существования мирового правительства. Рекомендую прочитать книгу Ральфа Эпперсона «Невидимая рука», вышедшую в конце прошлого века. Автор раскрывает секреты тайного управления глобальными экономическими и геополитическими процессами в интересах узкокорпоративного элитарного глобального меньшинства.

Узкой элитарной верхушке не выгодно открывать свои истинные намерения в отношении всего человечества. Однако, как то же надо проводить свои решения, управлять процессами, инструктировать подотчетное звено. Так в конце прошлого века появилась на свет еще одна интересная книга. Автор Жак Аттали « На пороге нового тысячелетия».



Приобрёл особую известность в 1981 году, благодаря его высокому положению в кабинете (аппарате) Президента Франции Франсуа Миттерана. В апреле 1991 года стал первым главой «Европейского банка реконструкции и развития». Аттали — один из фигурантов по делу о незаконной продаже оружия Анголе («Анголагейт»). Является членом Бильдербергского клуба.

По мнению Жака Аттали, демократия — это наилучшая политическая система, торговый строй — двигатель прогресса, всемогущество денег — самый справедливый порядок правления.

Книга появилась на свет в 1991 году. Она интересна, прежде всего, тем, что написана великим посвященным и членом, так называемого «мирового правительства». И в этой книге Жак Аттали открыто говорит о новом мировом порядке. О крайних формах разобщения общества и глубокого расслоения на бедных и богатых.



Уже тогда автор нарисовал чудовищную картину мира, где раскол общества достигнет своего пика, но новые информационные технологии и технологии биороботизации предопределят абсолютную зависимость населения от элитарного меньшинства. Он обрисовал в этой книге по сути концепцию Золотого миллиарда . Когда один миллиард будет жить достойно, а еще 1,5-2 млрда будут обслуживать первый. И он описывает в книге реалистичные картины зачитски населения и построение абсолютного неравенства в своей завершающей фазе.

Безумие думать, что злые не творят зла.

Враг ли господин Билл Гейтс человечеству? Враги ли господин Греф и Чубайс? Если и не абсолютные враги, то точно не друзья. Они открыто инвестируют в сегменты направленные на истребление человечества под безобидным предлогом проведения мягкого сценария контролируемой рождаемости.

Не важно кто будет назначен на роль отвлекающего внимание! Это только верхушка айсберга. Видимая часть проблемы «лишних людей» . Пора каждому человеку планеты Земля разобраться и понять, что тысячи лет ничего не меняется. Глобальная власть, передает власть в иерархии посвящения. Управляет по принципу: « Разделяй и властвуй». Двойные стандарты и бесструктурные методы управления использует для манипулирования массовым сознанием

Пора лишить элитарную власть монопольного права распоряжаться жизнью простых людей. Олигархический капитал должен пополнить общественные фонды, а собственность с целью повышения качества управления экономическим потенциалом планеты в интересах всего общества должна стать общественной ( не путать с государственной и социалистической).

Как сказал полковник Квачков, скоро, очень скоро каждому придется сделать свой судьбоносный выбор. Либо одеть ошейник раба, либо доспехи воина. Но Доспехи всегда тяжелее ошейника.

Мы же верим, что только Любовь и Справедливость способны трансформировать этот мир к лучшему.

Вот и ответьте сами на жизненно важный вопрос.

Кто же на самом деле эти «лишние люди»?

И люди ли они вообще?

Потапыч,

Лес. 09.06.2020.



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