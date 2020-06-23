Нашествие варваров: как начиналась Великая Отечественная

Сведения разведки о том, что Германия готова начать войну против СССР, стали поступать в центр с конца 1940 года. Но они были крайне противоречивы. В марте разведчики сообщали, что нападение произойдет в середине или конце мая. Центр получал поток разнообразных донесений, в основном, как выяснялось, ложных. Вал дезинформации шел и от агентов абвера. Нужно признать: гитлеровцам удалось выиграть предвоенный этап «тайного противостояния» и вторжение оказалось для советского руководства неожиданным. Тактическая победа врага в июне 1941 года, увы, несомненна.

Они стояли насмерть

День памяти и скорби — так официально называется эта черная дата в истории нашей страны. Но к этим двум понятиям можно добавить и третье: для тех, кто принял первый бой на границах Советского Союза, это и день бессмертной славы.

В планах вермахта, составленных на основе донесений разведки, на уничтожение советских пограничных застав отводилось от 20 минут до получаса. Ставка на блицкриг провалилась уже к полудню 22 июня. Почти повсюду захватчики натолкнулись на ожесточенное сопротивление. 484 погранзаставы подверглись нападению в тот день. И ни одно подразделение пограничников не отступило без приказа.

С первых минут войны у деревни Головенчицы в бой вступили пограничники 1-й заставы под командованием старшего лейтенанта Александра Сивачева. Против них гитлеровцы задействовали и авиацию, и танки. А у пограничников было только стрелковое оружие и гранаты… Неравный бой продолжался 12 часов. Они защищали границу, согласно присяге, до последней капли крови. Стояли насмерть. Сожгли три танка, несколько раз заставляли немцев отступить. Но слишком неравны были силы. Всё подразделение во главе с командиром полегло под Головченицей.

Памятник старшему лейтенанту Александру Сивачеву, Гродно, Беларусь. Фото: 100.gpk.gov.by

13-я застава 90-го Владимиро-Волынского пограничного отряда под командованием лейтенанта Алексея Лопатина, несмотря на окружение, сражалась 11 суток. Почти все бойцы погибли, но продолжали вести огонь по врагу из руин, превращенных в крепость.

Перемышль гитлеровцы захватили в первые часы нашествия. Но бойцы 92-го Перемышльского пограничного отряда и не думали сдаваться. Они отступили, соединились с бойцами 99-й стрелковой дивизии и совершили первый в истории Великой Отечественной контрудар. Город был освобожден тогда же, 22 июня. Пять дней бойцы под командованием Григория Поливоды, назначенного комендантом города, удерживали Перемышль. 27 июня пришел приказ оставить город. Отряд Поливоды отступил. Командир, вошедший в историю войны, продолжал сражаться в действующей армии и погиб смертью храбрых 30 июля.

СССР. Картина «Брест 1941 г.». Автор Н. Бут. Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

В затяжные бои втянули гитлеровцев пограничники 5-й заставы Кагульского погранотряда на реке Прут. Немцам быстро удалось прорваться через железнодорожный мост, и они попытались атаковать заставу, но получили отпор. Несколько раз пограничники отбрасывали их на западный берег Прута, подбили десяток танков. Бои продолжались 10 дней. Трое бойцов этой заставы получили звания Героев Советского Союза.

19 суток сражалась в окружении группа воинов Кипранмякского погранотряда Карело-Финского округа под командованием Никиты Кайманова. Разбить их врагу не удалось. Когда не осталось боеприпасов, Кайманов вывел бойцов из окружения лесными тропами, через болота.

25 мая 1971 г. Брестская крепость. Общий вид на Холмские ворота крепости. Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

Широко известен подвиг защитников Брестской крепости — пограничников и бойцов 333-го стрелкового полка. Под постоянным обстрелом они держали оборону два месяца. Немцы были уже под Смоленском, а Брестская твердыня не сдавалась. В то время об этом подвиге фронтовые газеты сообщали скупо, военкоров там не оказалось.

Только в 1952 году на стене каземата в северо-западной части оборонительной казармы была обнаружена надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41». Имя этого героя осталось неизвестным. Писатели Сергей Смирнов и Константин Симонов по крупицам собрали свидетельства о подвиге Бреста. Крепость-герой стала общенародным символом воинской доблести.

В небе и на земле

Масштаб потерь нашей авиации в первый день войны был трагичен. Немцы сделали ставку на массированную бомбардировку советских аэродромов Западного округа войск. Сотни самолетов были уничтожены на базах, так и не успев взлететь. Решающую роль здесь сыграл фактор внезапности… Но советские летчики в тот день сражались не менее доблестно, чем пограничники.

Безвозвратные потери германской авиации за 22 июня 1941 года составили, по материалам бундесархива, 78 самолетов. В боевом журнале эскадры «Эдельвейс» в тот первый день зафиксирована гибель или пропажа без вести 60 летчиков, а это 15 полных экипажей. В 111-й группе были сбиты или получили повреждения ещё 14 машин. Огромные потери понесли и ВВС Румынии, участвовавшие в том утреннем нападении. Они лишились 11 своих лучших самолетов.

Фото: историк.рф

Из многих подвигов советских летчиков в первые дни войны вспомним лишь несколько. Летчик Леонид Бутелин в 5 часов утра под Галичем принял бой с несколькими «Юнкерсами». Одного удалось сбить огнем. А потом пилот решился на таран, ценой собственной жизни уничтожив ещё один немецкий самолет.

Звено истребителей младшего лейтенанта Дмитрия Кокорева в первый час войны атаковало немецкие бомбардировщики в районе Высоко-Мазовца. Они вынудили гитлеровцев сбросить бомбы на безлюдные поля. Кокорев стал преследовать один из «Дорнье-215». Когда отказало бортовое оружие, он винтом своей машины срезал хвост «немцу». В то время награждали в Красной армии скупо, но Кокорева удостоили ордена Красного Знамени.

Удивительна судьба старшего политрука, летчика Андрея Данилова. На своей «Чайке», истребителе И-153, в небе над Гродно тем утром он вступил в сражение с девятью самолетами люфтваффе. Загорелись и рухнули на землю две вражеские машины. Когда стрелять было уже нечем, Данилов пошел на таран.

Газеты сообщили о гибели героя. Посмертно его наградили орденом Ленина. Но Данилов, несмотря на тяжелое ранение, сумел посадить подбитый самолет на ржаное поле. Его без сознания подобрали крестьяне, жители деревни Черлена Степанида Гурбик и Иван Лапо. Несколько дней они выхаживали его, а потом переправили в медсанбат. После выздоровления он вернулся в строй. Сражался в ленинградском небе, на Курской дуге, а окончил войну на Дальнем Востоке. После тяжелого ранения — 96 боевых вылетов и восемь сбитых вражеских самолетов.

Немецкие самолеты «Юнкерс». Фото: историк.рф