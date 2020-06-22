Главная » Политика

Пригожин напомнил американским конгрессменам, как основатели США истребили индейцев

18:14. 22 июня 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Российский предприниматель Евгений Пригожин в открытом письме Конгрессу США ответил на обвинения американских политиков в его адрес. С текстом открытого письма можно ознакомиться в группе пресс-центра группы компаний "Конкорд".

img_top-1-e1539793482283

Конгрессмены обвинили Пригожина во вмешательстве во внутренние дела и посягательстве на демократические ценности Соединённых Штатов.

 

Петербургский бизнесмен моментально ответил на претензии американских политиков, по полочкам разложив тезисы резолюции к Конгрессу США. В первую очередь предприниматель напомнил, что история Штатов началась с истребления индейцев, коренных жителей Северной Америки. По его словам, с этого всё началось, и в настоящее время Соединённые Штаты придерживаются всё той же политики.

 

 «Ключевым национальным интересом США является разрушение чужих культур и порабощение других народов», — объяснил Пригожин.

 

По мнению бизнесмена, агрессивность Штатов по отношению к другим странам видна невооружённым глазом. Американцы вмешиваются во внутренние дела многих государств, пытаясь диктовать свои условия для достижения собственных меркантильных интересов.

 

Предприниматель отметил, что США используют все возможные инструменты вмешательства и манипулирования, в том числе и интернет. Дело в том, что большинство глобальных платформ принадлежат Штатам и полностью контролируются американскими элитами.

 

 «Не нужно забывать, что социальные сети и большая часть мирового интернета находятся под глобальной цензурой и контролем американских спецслужб и манипулируют общественным сознанием», — подчеркнул Пригожин.

 

В заключение бизнесмен призвал Соединённые Штаты спуститься с небес на землю и вспомнить, что в мире 252 страны и у каждой есть свои национальные ценности.

 

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
С шизофренией во власти пора кончать
... центре столицы – тоже осуществлялось и американской, и европейскими администрациями исключительно с...
Биологические лаборатории Пентагона на Украине
... со смертоносными вирусами, проводятся американскими военными. После терактов в... института им.Мечникова лабораторию американский сенатор Ричард Лугар назвал ... в которой переплелись интересы американских конгрессменов с интересами фармацевтической и военной...
Кто раскручивает имидж Поклонской?
... голосования против повышения пенсионного возраста.Напомним, 19 июля Госдума приняла в...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 января 2020
... добавил представитель Североатлантического альянса. Напомним, несколько дней назад армия США...его родном городе Кермане. Напомним, проводить легендарного руководителя ...и вооружал Пентагон. Также американские военные осуществляли планирование наступательных...
Отсталая Россия при режиме Путина
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить... Российская действительность — на фоне полуразрушенного вокзала стоит ржавый поезд с еще советскими вагонами. Самара, 2015 год Пугающая темнота сочинских развалин Когда-то это была мощнейшая армия мира, ...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
Самое шокирующее заявление Путина на сегодняшней пресс-конференции - безоговорочная поддержка политики ЦБ РФ.То ли Президент искренне верит в то, что „рынок всё расставит по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы пойти в атаку на священную ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)