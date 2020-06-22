Пригожин напомнил американским конгрессменам, как основатели США истребили индейцев

Российский предприниматель Евгений Пригожин в открытом письме Конгрессу США ответил на обвинения американских политиков в его адрес. С текстом открытого письма можно ознакомиться в группе пресс-центра группы компаний "Конкорд".

Конгрессмены обвинили Пригожина во вмешательстве во внутренние дела и посягательстве на демократические ценности Соединённых Штатов.

Петербургский бизнесмен моментально ответил на претензии американских политиков, по полочкам разложив тезисы резолюции к Конгрессу США. В первую очередь предприниматель напомнил, что история Штатов началась с истребления индейцев, коренных жителей Северной Америки. По его словам, с этого всё началось, и в настоящее время Соединённые Штаты придерживаются всё той же политики.

«Ключевым национальным интересом США является разрушение чужих культур и порабощение других народов», — объяснил Пригожин.

По мнению бизнесмена, агрессивность Штатов по отношению к другим странам видна невооружённым глазом. Американцы вмешиваются во внутренние дела многих государств, пытаясь диктовать свои условия для достижения собственных меркантильных интересов.

Предприниматель отметил, что США используют все возможные инструменты вмешательства и манипулирования, в том числе и интернет. Дело в том, что большинство глобальных платформ принадлежат Штатам и полностью контролируются американскими элитами.

«Не нужно забывать, что социальные сети и большая часть мирового интернета находятся под глобальной цензурой и контролем американских спецслужб и манипулируют общественным сознанием», — подчеркнул Пригожин.

В заключение бизнесмен призвал Соединённые Штаты спуститься с небес на землю и вспомнить, что в мире 252 страны и у каждой есть свои национальные ценности.