По мнению экс-сенатора Пенсильвании Брюса Маркса, иск против российской компании «Конкорд» стал большой ошибкой американских властей.

Напомним, Минюст США в 2016 году без всяких оснований обвинил компанию бизнесмена Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы президента Соединённых Штатов. Маркс считает, что это разбирательство превратилось в настоящее «политическое шоу».

Накануне, по просьбе прокуратуры США, все обвинения с компании «Конкорд» были сняты. Пригожин же рассчитывает отсудить у гособвинителя 50 млрд долларов за незаконное преследование и введённые санкции.

Экс-сенатор Пенсильвании подчеркнул, что Министерство юстиции совершило вопиющий просчет, попытавшись безосновательно приписать российской компании уголовную статью.

Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье отметил некомпетентность американских прокуроров. Дело было бы выиграно, как бы обвинители ни старались, уверен Дюбелье.

Юристы российской компании подчеркнули, что американская прокуратура заняла абсурдную позицию. Обвинители отказывались предоставлять доказательную базу, якобы опасаясь передавать сведения, раскрывающие методы работы спецслужб США.