Прокурору Роберту Мюллеру так и не удалось доказать «вмешательство» компании «Конкорд» в американские выборы. Минюст США отозвал все обвинения с компании российского бизнесмен Евгения Пригожина, а окружной суд округа Колумбия закрыл дело по требованию прокуратуры.

Напомним, американские власти обвинили «Конкорд» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По версии обвинения копания Пригожина нанесла ущерб предвыборной компании Хилари Клинтон и поспособствовала победе Дональда Трампа.

Расследовавший дело прокурор так и не смог собрать доказательств о связях американского лидера с правительством России. В итоге ему пришлось принести извинения гражданам США и подать в отставку. Стоит отметить, что «расследование» стоило американским налогоплательщикам 30 млн. долларов. Кроме того, Пригожин намерен отсудить у властей США 50 млрд долларов за незаконное преследование и санкции.

Многие эксперты отметили профессионализм юристов «Конкорда», обнаруживших множество ошибок в предъявляемых обвинениях. Свое мнение по этому поводу высказала политолог Юлия Стрелкова.

«Евгений Пригожин обыграл американцев на их же поле, их фигурами и по их правилам. Несмотря на изначальную очевидную ангажированность и абсурдность обвинений, Минюст США не оставлял надежды найти хоть какую-то связь между бизнесменом и Трампом, чтобы объявить импичмент последнему. На этом фоне победа Пригожина смотрится еще убедительнее», — заявила она.

Адвокат российской компании Эрик Дюбелье отметил, что американской прессе остаётся оправдываться, подавая провал «расследования» с нужной стороны в пропагандистском ключе. Однако это не отменяет победы «Конкорда» в суде. Стрелкова поддержала это мнение.

«Американские СМИ могут говорить и писать все что угодно. Отставка прокурора Мюллера и его полное политическое фиаско красноречивее любых заявлений», —подытожила политолог.