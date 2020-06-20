Мастера манёвра. Белоруссия на перекрестке интересов глобальных игроков. Владимир Боглаев
Какие интересы мировых лидеров переплелись в Республике Беларусь. Какие настроения сейчас в республике и как это сказывается на президенте Лукашенко. Об этом и многом другом рассказывает генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.
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