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Мастера манёвра. Белоруссия на перекрестке интересов глобальных игроков. Владимир Боглаев

23:10. 20 июня 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие интересы мировых лидеров переплелись в Республике Беларусь. Какие настроения сейчас в республике и как это сказывается на президенте Лукашенко. Об этом и многом другом рассказывает генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uqBSJkM93ok

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