Если я поведу себя демократично, у меня есть шанс потерять страну

Батька Лукашенко просит не доводить до греха.

https://www.interfax.ru/world/713995 – цинк



В общем, в случае чего, показным демократизмом пренебрегут. В толстовстве аля Янукович Лукашенко никогда замечен не был.

Вспомнилось изречение Эрдогана "Демократия это как поездка в трамвае. Ты едешь до определенной остановки, а потом выходишь".



PS. Кремль на происходящее в Белоруссии заявил, что это внутреннее дело белорусов и Москва вмешиваться в выборы и поддерживать каких-либо кандидатов не собирается.

Тем не менее, сегодня в Минск прилетел Лавров, для подписания документов о взаимном признании виз и интеграции в рамках ЕАЭС и ОДКБ.



PS2. ЕС потребовал освободить Бабарико, но белорусские власти заявили, что тут конкретные преступления с фактурой, так что с освобождением не получится. Делом Бабарико теперь занимается КГБ Белоруссии.



PS3. Кстати, оказывается Бабарико выдвигает инициатиаву https://newgrodno.by/society/viktor-babariko-predlozhil-izmenit-konstitutsiyu-videoobrashhenie-zapisano-na-sluchaj-ego-zaderzhaniya/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=viktor-babariko-predlozhil-izmenit-konstвозврата к Конституции 1994 года (кстати, русский язык получил статус государственного уже в лукашенковской редакции Конституции).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5962981.html