Новый взгляд на происхождение европейцев. Что показал ДНК-анализ. Анатолий Клёсов
Где, согласно исследованиям в сфере ДНК-анализа, жили древние русы, откуда пришли западноевропейцы и как география пройденного ими пути определила лицо нашей цивилизации на тысячелетия. Об этом и много другом рассказывает доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов.
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