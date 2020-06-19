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Новый взгляд на происхождение европейцев. Что показал ДНК-анализ. Анатолий Клёсов

22:35. 19 июня 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Где, согласно исследованиям в сфере ДНК-анализа, жили древние русы, откуда пришли западноевропейцы и как география пройденного ими пути определила лицо нашей цивилизации на тысячелетия. Об этом и много другом рассказывает доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hmuxu9q9RDc

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