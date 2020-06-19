Александр Роджерс: Средневековье никуда не уходило

Даже советские люди, вроде бы самые светские из всех, которые только могут быть – и то, ставили к телевизору заряжать от Чумака баночки с водой.«Рен-ТВ», несмотря на свою репутацию, один из самых популярных каналов.Куча народу до сих пор верит в призраков, полтергейсты, барабашек, домовых, леших. Кто «попродвинутее», те рассказывают про рептилоидов, анунаков и Нибиру.Полным ходом «древние арийские волхвы, летающие на виманах силой мысли», различные «инглинги», полая Земля, тайные базы нацистов в Антарктиде, общества Туле и Врил, «Золотой рассвет» и так далее, и тому подобное.Плоскоземельщики и антипрививочники, чума на оба их дома!Продолжаем дальше: верующие в импотенцию от мобильных телефонов, страшное излучение от СВЧ-печей и что вышки 5g заражают людей коронавирусом – весь этот бред, от которого у любого нормального радиоинженера уши в трубочку сворачиваются.И каждый раз, когда говоришь «Прекратите мракобесие!», тебя обвиняют в продажности и в работе на жидомасонов, рептилоидов и Билла персонально Гейтса (хотя он никакого отношения к 5g не имеет, её китайцы разработали и внедряют).Сейчас подзатихли, но скоро опять вылезут обличители ужасного ГМО – «скушаешь яблочко, и хобот вырастет» или, наоборот, что-то отвалится. Если вообще, в козлёночка не превратишься.Я уже молчу про различных «эйджистов», которые верят, что если не есть мясо, то у тебя чакры лучше раскрываются.Ну и наберитесь уже смелости признать: красить яйца и печь куличи – не имеет ничего общего с христианством, это чистое язычество (поклонение Астарте/Иштар).В Виннице (ещё когда я там жил) местный священник ночью нарисовал на свежеспиленном пеньке возле храма олифой крест (я ходил смотреть, оно пахло олифой!). И сотни бабок ходили смотреть на «чудо» и прикладывать к пеньку свои больные места. Потом, правда, специальная церковная комиссия разоблачила шарлатана и сослала его в дальний приход.Во Львове на стене «проступил лик Богоматери». И тоже сотни бабок прикладывались к нему и целовали. Потом оказалось, что «лик проступил», потому что посетители соседнего клуба справляли на стену малую нужду.В США различные баптисты и евангелистские секты поймали волну и активно пытаются канонизировать и причислить к лику святых убитого уголовника-рецидивиста Джорджа Флойда, заявляя, что «в месте его убийства происходят чудеса».Понятно, что это шарлатаны, которые притащили несколько ванн для «крещения» и рубят на этом бабло, но ведь кто-то в эти ванны лезет и это бабло платит!Суеверия, мракобесие, одичание.В Вестминстере вынуждены были развесить таблички, что «публичная дефекация карается штрафом». Видимо, было много прецедентов.В США вообще, как только происходит малейшее послабление – или там массовые митинги, или стихийные бедствия, или просто отключение электричества больше чем на 15 минут (блэкаут) – сразу начинаются грабежи и мародёрство.Стоит выключить свет, и хомяк в них побеждает человека, требуя «Хватай первое попавшееся ненужное, и тащи в норку».Кстати, как обязательный признак продолжающегося тёмного средневековья, бесконечные пророчества о конце света.Сроки проходят, конца света не наступает, назначают новую дату конца света, люди ничему не учатся и никаких выводов не делают.Некоторые секты уже по 5-6 концов света пропустили. Причём после каждого провала пророчеств вера паствы только растёт, потому что «мы своей праведностью отодвинули конец света, слава нам!».Наука идёт вперёд, технологии развиваются, а огромное количество людей продолжает жить в средневековье. Причём не в романтической части его (с рыцарскими турнирами и Прекрасными Дамами), а в самой тёмной и мракобесной.Так что не нужно питать иллюзий, будто у нас тут победило какое-то Просвещение и наступило Новое время. У нас (я про планету в целом, а не про какое-то конкретное место) средневековье с технологиями.Таинство исповеди онлайн в специальном приложении за $8,99 only. Торопитесь, на этой неделе отпущение грехов со скидкой в 30%. Промокод obscurantism.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10302182.html