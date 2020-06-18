Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 июня 2020

Американские военные продолжают провокации против российских военнослужащих в Сирии, куда прибыл спецотряд армии США, начавший операцию против наших солдат и офицеров.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

17 июня 2020 года в социальных сетях стали распространяться фотографии якобы недовольных курдских жителей в населенном пункте Каср-Эд-Диб в провинции Хасека присутствием российских военных подразделений в их районе.

Казалось бы, вполне нормальное явление на любой гражданской войне. Допустим, где-нибудь в районе Латакии или Тартуса жители сирийских городов аналогично бы встретили американских военных. В то же время, по информации, поступающей с места событий, становится ясно, что акция протеста против российских военных оказалась не такая уж и спонтанная.

Начнем с того, что новый российский опорный пункт в районе Каср-Эд-Диб находится на самой окраине поселка, а военнослужащие российской армии не заходят вглубь населенного пункта. То есть максимально не участвуют в жизни местного населения, дабы не причинять им неудобства.

Стоит отметить, что местные жители время от времени сами приходили к российским военным, интересуясь, не нужна ли какая помощь, или приходили просто пожаловаться на непростую послевоенную жизнь.

Провокация

Однако утром 17 июня 2020 года к российскому опорному пункту подъехало порядка 6 легковых автомобилей и один микроавтобус, из которых вышла группа мужчин и женщин с детьми. Среди них было также несколько журналистов с фото и видеокамерами. Через какое-то время собравшаяся группа, которая насчитывала приблизительно 20–30 человек, после непродолжительного инструктажа, проводимого одним из «журналистов», выдвинулась в сторону российских военных, которые все это время наблюдали за собирающейся толпой.

Подойдя к заброшенному дому, обустроенному российскими военными под опорный пункт, протестующие стали выкрикивать антироссийские лозунги, всячески высказывая свое недовольство присутствием военнослужащих Российской Федерации якобы на их территории. После этого по команде людей с фотоаппаратами местные жители изобразили сидячую акцию протеста, а «совершенно случайно» оказавшиеся вместе с протестующими «журналисты» бегали вокруг них, подбирая наиболее удачные кадры.

Стоит отдать должное выдержке и профессионализму представителей российской военной полиции, которые, несмотря на ряд провокаций, сохранили железное самообладанием и молча наблюдали за разворачивающимся для западной публики представлением. Помимо этого, русские военные были заранее предупреждены о том, что подобный инцидент возможен.

Прибытие спецгруппы США для психвойны с Россией

Ранее уже проходила информация о том, что на американские военные базы в провинции Хасека прибыл отряд «Психологических операций» армии США. Всего 40 военнослужащих. Возглавляет их капитан американской армии А. Кроу.

Основной задачей отряда является максимальная дискредитация России перед местным населением и в глазах мирового сообщества. Так, под руководством капитана А. Кроу подготовлены двадцать отрядов, состоящих из членов курдской службы безопасности «Асайиш».

По замыслу американцев подготовленные отряды будут осуществлять свою деятельность в районах базирования российского военного контингента. Под видом местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, сотрудники «Асайиш» будут проводить различные акции протеста, блокировать движение российских военных колонн, забрасывать их камнями и всеми способами мешать осуществлению гуманитарной деятельности России на востоке Сирии.

Так, по приказу А. Кроу подготовленные отряды «Асайиш», под видом местных жителей должны проводить протестные мероприятия, устраивать провокации, срывать проведение гуманитарных акций, препятствовать доставке грузов для населения востока Сирии.

По мнению военных специалистов, произошедшее в населенном пункте Каср-Эд-Дииб и попытка сорвать гуманитарную акцию в Дейрун-Ага днем ранее не что иное, как оплаченная и организованная американскими «силами психологических операций» акция. Интересен тот факт, что акция длилась не более 10–15 минут, и создалось впечатление, что организована она была исключительно ради фотоотчета.

После того как протестующие попозировали перед журналистами, среди которых, как ни странно, оказалась «ручная» американская информационная группка «Видинг», прославившаяся фейковыми и постановочными фото и видеорепортажами, прибывшие граждане, как по команде, молча развернулись, погрузились в автомобили и убыли за пределы Каср-Эд-Диб.

В свою очередь сотрудники военной полиции, проводив убывающую колонну с протестующими, вернулись к своим повседневным делам, одним из которых стало выдвижение патруля на обеспечение правопорядка на близлежащих территориях.

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