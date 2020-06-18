Некоторые факты разработки Германией ядерного оружия. Что успел Гитлер

Немцы впервые в истории создали баллистическую ракету. Это была революция, прорыв в области технологий. Очевидно, что создавалась ФАУ-2 специально под ядерную боеголовку. Потому что производство ракет ФАУ-2 это очень дорогостоящий проект. И совершенно неразумно оснащать баллистические ракеты обычной тротиловой взрывчаткой. Это как забивать гвозди компьютером, как стрелять по мухам из передовых артиллерийских установок. Дело в том, что баллистическая ракета военного назначения окупается только тогда, когда она снабжена оружием массового поражения, в иных случаях, это выбрасывание денег на ветер.

Если Гитлер действительно был на пороге получения ядерного оружия, то это объясняет многие загадочные события Второй Мировой войны.

Почему Гитлер до последних дней войны утверждал, что "оружие возмездия" переломит ход войны. Только пропаганда? Не думаю.

В 1945 году американские спецслужбы захватили секретные военные технологии гитлеровской Германии . По словам одного из американских историков, именно летом 1945 года состоялся самый большой трансфер военных технологий за всю мировую историю из Германии в Соединённые штаты. И прежде всего ядерного оружия.



Факт второй. В октябре 1938 года Гитлер аннексирует Судетскую область. Почему именно её? Он был готов даже воевать за неё.

В Судетах, господа, единственные в Европе урановые рудники. Удивительно, но как только Гитлер прибирает к рукам эти рудники немецкие учёные "чудным образом" открывают деление атомного ядра. Совпадение? Не думаю.

Факт третий. Гитлер захватывает Норвегию. Дело в том, что только в Норвегии Гитлер мог получить так называемую "тяжёлую воду", необходимую для создания ядерного оружия. В Апреле 1940 года германские войска захватывают Данию и высаживаются в Норвегии.

Норвежская операция гитлеровской Германии "Везерюбунг".

При захвате Норвегии немцы потеряли 23 корабля, хотя могли бы их использовать в операции "Морской лев" – операции по захвату Британских островов.



Контроль Норвегии не дал Германии преимущества на море. В Северном море по-прежнему доминировала Британия. Всё это говорит о том, что Гитлеру была нужна не сама Норвегия, а тяжёлая вода из Норвегии для производства ядерного оружия.

Факт четвёртый. Немцы создавали двухступенчатые баллистические ракеты ФАУ-9 и ФАУ-10, которые должны были доставать до восточного побережья США. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что обычной взрывчаткой Германия по США стрелять, конечно, не собиралась. Эти ракеты также разрабатывались под ядерный боезаряд.

Немецкая баллистическая ракета ФАУ-10.

Факт пятый. Почему американцы стремились во чтобы то ни стало прорваться на юг Германии? Дело в том, что там была сосредоточена военная промышленность Германии, в том числе ядерная. Там был центр военных технологий Германии. Туда стекалась вся документация. А так же туда эвакуировались военные заводы из уже потерянных территорий Германии к 1945 году.

Немецкий историк Райнер Карлш в своей книге "Бомба Гитлера" утверждает, что Гитлер успел создать ядерную бомбу. Вот, что он пишет:

"…испытания ядерных зарядов были произведены в Тюрингии, на побережье Балтийского моря".

Интересно, но историки соглашаются, что там было взорвано что-то чрезвычайно мощное. Разрушения имели место быть в радиусе нескольких километров.

Далее Райнер Карлш утверждает, что и Советский Союз и США были в курсе насколько Германия продвинулась в ядерных разработках.

Пока СССР стремилось уничтожить гитлеровскую Германию как таковую, американцы устроили настоящую охоту за технологиями, документами и специалистами. К американцам попали более полутора тысяч человек учёных Германии. Только готовых к применению ракет ФАУ-2 американцы вывезли из Германии около сотни.

Получается, и это главный факт, что американцы прямые продолжатели Гитлера в этой сфере и именно поэтому американцы стараются как можно реже вспоминать о ядерной программе Гитлера.

История 2.0



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