Как гимн СССР в редакции 1977 года сделал из народа стадо баранов
Значительно изменился смысл в припеве. И дело здесь даже не в имени Ленина, а в понижении уровня сакральности.
Если в сталинском гимне весь народ, ведомый не просто своим высшим государственным символом – советским знаменем, но знаменем народным, идёт от победы к победе, то уже в брежневском гимне слово „победа” в смысле результата реальных действий народа вообще не упоминается, а народ из категории субъекта исторического процесса превращается в объект, ведомый партией.
Вот и появился пастух. А за кем следит он? Кого ведёт? Понятно, что стадо.
В брежневском варианте гимна слово „победа” упомянуто в совершенно абстрактном контексте:„победе бессмертных идей коммунизма”. Лежи себе на печи и жди, когда победит коммунизм, так получается.
Посмотрим теперь на куплеты. Первый остался без изменений. Во втором убрали упоминание о Сталине, добавили ещё раз Ленина и, вроде бы, в остальном принципиально ничего не изменилось. Кроме ещё одного момента: убрано упоминание о верности народу.
А точнее, верность перенесена в третий куплет. И если ранее Сталин вырастил советских людей, которые должны были быть верными всему народу, иначе – не предавать самих себя, то в позднем варианте верность декларировалась не высшему субъекту страны, народу, а его символу – красному знамени.
Грубо говоря, Горбачёв с яковлевыми вполне могли себе позволить предать народ, т.е. не быть ему верными, но у себя в квартире вывесить красное знамя, вкладывая в этот символ только им понятный смысл с самыми благими намерениями, так получается?!?
И снова в последнем, третьем куплете как и в припеве совершена упомянутая подмена народа-субъекта управления на народ ведомый, т.е. на народ-объект управления.
В сталинском варианте вроде бы тоже не народ является субъектом, ибо его ведёт красное знамя. Однако знамя это не просто красное, но и народное, родное, а кроме того, оно ведёт народ через его действия: от победы к победе.
Сравним с брежневским вариантом: здесь уже малая часть народа в виде партии, пусть и народной, путь и претендующей на народную силу, но, повторим, лишь малая его часть – ведёт к тожеству непонятно откуда и как возникшему в будущем коммунизма. Т.е. ни слова о том, как и благодаря кому или чему этот коммунизм появится. И когда появится, если что.
И, заметьте, резкое обмещанивание советского общества как раз и пошло со второй половины 70-х! Понятно, что начало процессу положил троцкист Хрущёв, однако это было историческое сражение с совершенно необязательным исходом в виде развала СССР. А вот на матричном уровне именно смена гимна сильно поспособствовала краху великой страны.
Не зря же говорят, что знаки и символы управляют миром…
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Гимн СССР. Текст 1943 года
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Гимн СССР. Текст 1977 года
Союз нерушимый республик свободных
Гимн России. Текст 2001 года
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Да ты ЧЁ.
Оказываетсяч баранов баранами сделали ГИМНОМ.
Пару строк поменяли и бараны стали баранами.