Как гимн СССР в редакции 1977 года сделал из народа стадо баранов

Гимн СССР. Текст 1943 года



Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь.

Да здравствует созданный волей народов

Единый, могучий Советский Союз!



Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!



Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.

Нас вырастил Сталин — на верность народу

На труд и на подвиги нас вдохновил.



Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Счастья народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!



Мы армию нашу растили в сраженьях,

Захватчиков подлых с дороги сметём!

Мы в битвах решаем судьбу поколений,

Мы к славе Отчизну свою поведём!



Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Славы народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт! Гимн СССР. Текст 1977 года Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь

Да здравствует созданный волей народов

Единый, могучий Советский Союз!



Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов надёжный оплот!

Партия Ленина — сила народная

Нас к торжеству коммунизма ведёт!



Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил:

На правое дело он поднял народы,

На труд и на подвиги нас вдохновил!



Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов надёжный оплот!

Партия Ленина — сила народная

Нас к торжеству коммунизма ведёт!



В победе бессмертных идей коммунизма

Мы видим грядущее нашей страны,

И красному знамени славной Отчизны

Мы будем всегда беззаветно верны!



Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов надёжный оплот!

Партия Ленина — сила народная

Нас к торжеству коммунизма ведёт!

В сталинском варианте вроде бы тоже не народ является субъектом, ибо его ведёт красное знамя. Однако знамя это не просто красное, но и народное, родное, а кроме того, оно ведёт народСравним с брежневским вариантом: здесь уже малая часть народа в виде партии, пусть и народной, путь и претендующей на народную силу, но, повторим,– ведёт к тожествувозникшему в будущем коммунизма. Т.е. ни слова о том, как и благодаря кому или чему этот коммунизм появится. И когда появится, если что.И, заметьте, резкое обмещанивание советского общества как раз и пошло со второй половины 70-х! Понятно, что начало процессу положил троцкист Хрущёв, однако это было историческое сражение с совершенно необязательным исходом в виде развала СССР.Наконец, для сравнения приведём и текст современного российского гимна. Следует отметить, что по смысловому выражению, по содержанию он вряд ли уступает брежневскому варианту гимна. И слава богу, что в нынешнем гимнене упоминается весьма сомнительный сине-бело-красный символ…

Гимн России. Текст 2001 года

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!



От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!



Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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