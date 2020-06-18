Царский юнкер, Колчаковский офицер, Советский Маршал. История одной жизни.

В современном обществе очень много говорят о революции и гражданской войне, о красных и белых. Тема эта спорная и ещё ждет своего объективного исследования. Я же хочу рассказать о судьбе человека который был царским юнкером, во время Гражданской войны служил у Колчака, а окончил свою военную карьеру Маршалом Советского Союза — знакомьтесь, Леонид Александрович Говоров.

Его военная карьера началась при поступлении в Константиновское артиллерийское училище. Закончил его уже в феврале 17-го, уже при временном правительстве, с присвоением звания прапорщика. Затем, в 1918 году, демобилизация. Казалось бы, все — но все было ещё впереди.

Вихрь Гражданской войны закинул Говорова к белым, в армию Колчака, где он принимал активное участи в боях с частями Красной Армии уже будучи в чине подпоручика. Но уже в 1919 году он, во главе группы солдат, перешел на сторону большевиков. Его подразделение влилось в ряды армии Блюхера. За все время гражданской войны был дважды ранен — в ногу и руку. На стороне молодой Советской Республики воевал храбро, за что был отмечен и награжден лично Троцким.

По окончании Гражданской войны молодой красный командир остался в строю. Постоянно учился и повышал квалификацию — закончил Артиллерийские курсы усовершенствования, затем — Высшие артиллерийские курсы, Военную академию и академию Генерального штаба. Во время «чисток» не пострадал, а был наоборот, многократно награжден. Не совсем понятно, как Говоров в них уцелел. Биография, как у него, это билет на тот свет, а ведь он даже не состоял в партии. Хотя, может это его спасло — был в стороне от интриг, занимался своим делом. Во время зимней компании 1939 года отличился при прорыве линии Маннергейма, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Великую Отечественную войну встретил в должности начальника Артиллерийской академии имени Дзержинского. Во время Битвы за Москву Говорову поручено командование 5-й армии. Это уникальный случай в военной истории — общевойсковым соединением руководит артиллерийский генерал. Именно по его инициативе были созданы противотанковые районы — именно о них разбилась танковая мощь Вермахта. Заслуги Говорова, за срыв наступления немцев на Москву, были отмечены орденом Ленина.

В июне 1942 года Говоров был назначен на пост командующего Ленинградским фронтом. Так генерал оказался в блокадном городе. Задачи новому командующему фронтом были поставлены ясно: не допустить разрушения Ленинграда огнем противника, прорвать и снять блокаду. Именно тогда ему был вручен партийный билет. Иначе он оказался бы единственным беспартийным командующим такого ранга.

Операция по прорыву блокады, «Искра», была поручена Говорову. Для наступления были подготовлены ударные группы от Ленинградского и Волховского фронтов, созданы учебные поля, на которых войска отрабатывали наступление. Оно началось ночью 12 января, а 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. Для измученного населения это был праздник — люди вышли на улицы, плакали и целовались. Говорову было присвоено звание Героя Советского Союза.

На завершающей фазе войны Говоров руководил боевыми действиями против Курляндской группировки немецких войск. В её состав входили части осуществлявшие блокаду Ленинграда. Немцы знали, что он командовал войсками под Ленинградом и боялись сдаваться в плен ленинградским частям, опасаясь мести солдат осажденного города. Но 8 мая 1945 года группа армий «Курляндия» капитулировала. В мае 1945 года Леонид Александрович был награжден высшим в CCCР орденом — орденом «Победа».

Последняя военная должность Говорова — первый главнокомандующий Войсками ПВО СССР, заместитель министра обороны. Воинское звание — Маршал Советского Союза.

Леонид Александрович не оставил мемуаров. Его сын Сергей вспоминал: «В один из теплых дней весны 1954 г. отец вернулся раньше обычного. Выйдя из служебного «ЗИСа», он, немного помолчав, сказал маме: «Назначение состоялось. Отказаться не имел права. Но это конец…». Он имел в виду назначение его Главнокомандующим ПВО СССР.

В ночь на 19-е марта 1955 года, в возрасте 58 лет, он скончался от сердечного приступа, Маршал освобождавший Ленинград. Урна с прахом бывшего царского офицера и советского маршала захоронена в Кремлевской стене.

Среди офицеров Колчака были и другие, кто перешел на службу в Красную армию, про одного из них я подготовил новую статью — Генерал Колчака, генерал РККА. История одной жизни — в ней вы сможете узнать как сложилась судьба колчаковского генерал-майора Крузе А.Ф.

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Источник: https://nstarikov.ru/carskij-junker-kolchakovskij-oficer-sovetskij-marshal-istorija-odnoj-zhizni-116154