По экономике РФ был нанесён тройной удар, — Медведев

Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для экономики РФ в 2020 году, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Он отметил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия.

«Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть», — полагает Медведев.

Второй шок — последствие внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса, аналогов практически не имеет, продолжает зампредседателя Совбеза.

«Внешне он (шок — ред.) чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — отмечает Медведев.

По его мнению, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, при условии, что новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.

Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на российские товары из-за замедления мировой экономики. «Сегодня сокращение торговли и спроса в мире — также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей.

Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами», — добавил он.

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