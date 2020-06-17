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По экономике РФ был нанесён тройной удар, — Медведев

09:25. 17 июня 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:
По экономике РФ был нанесён тройной удар, — Медведев | Русская весна

Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для экономики РФ в 2020 году, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике». 

Он отметил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия.

«Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть», — полагает Медведев.

Второй шок — последствие внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса, аналогов практически не имеет, продолжает зампредседателя Совбеза.

«Внешне он (шок — ред.) чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — отмечает Медведев.

По его мнению, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, при условии, что новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.

Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на российские товары из-за замедления мировой экономики. «Сегодня сокращение торговли и спроса в мире — также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей.

Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами», — добавил он.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592375105

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4058 3182
    Sergey64 17 июня 2020 в 11:15

    Например, слева от моего дома живет цыганская семья, а справа – негритянская. Ни в той, ни в другой работать никто не умеет, да и не хочет. Где они добывают средства для существования – меня мало волнует. У меня свои грядки, ягодные кусты, плодовые деревья и курятник с овчарником.
    Все это до той поры, пока я не сниму забор и не скажу: “Все мое – теперь и ваше!”
    А потом, через годы, буду объяснять почему мой плодородный мир превратился в загаженную пустыню в сорняках и пустых консервных банках!
    И каждый здравомыслящий человек спросит меня: “Погоди, а в чем фишка?”
    А я такой скажу: “Изначально было задумано, чтобы мой пёсик мог гулять не только на моем, но и на соседних участках. Соседи были не против. Кто ж знал, что получится так, как получится”
    И мне скажут: “Ты дебил!”
    …………………..

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