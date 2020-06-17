Как оккупанты писали конституцию России для граждан СССР

Конституция РФ – это «троянский конь» США. Тот факт, что Конституция РФ была написана англо-говорящими оккупантами на английском языке мало для кого является секретом. Любой человек может почитать Конституцию России – и сделать соответствующие выводы. Автором Конституции 1993 года, по праву считается депутат от «Яблока»[ 1 ] Шейнис Виктор Леонидович — именно он переводил заготовку Конституции РФ, написанной на американском английском. Но при переводе на русский возникала ошибка, исправить которую сейчас ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УЖЕ НЕТ:

Ограбить целую страну – такой шанс бывает один раз в жизни! И чтобы загипнотизировать и обокрасть граждан СССР, для начала надо было создать несуществующее государство "Российская Федерация" . Затем мошенническим образом изъять у граждан паспорта СССР и выдать им камуфляжные паспорта несуществующего государства РФ. При этом через телевидение постоянно повторять – что СССР распался. И через некоторые время все начинают верить в созданную уголовниками иллюзию! Вот и весь фокус!



«Раздел второй, Заключительные и переходные положения» Конституции РФ от 1993 года», где сказано, что:

Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования.

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем принятия Конституции Российской Федерации.

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнениями.

Взгляните глазами ЮРИСТА — тут отменён неизвестный природе документ. Предыдущая Конституция имеет абсолютно иное название. То есть из этого пункта прямо НЕ вытекает отмена предыдущей Конституции Основного закона РСФСР 1978 года.

Сравните ещё раз названия:

- Конституция Основной закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 1978 года;

- Конституция Основной закон Российской Федерации — России, принятой 12 апреля 1978 г.

Так вот из этого пункта получается, что они отменили не Конституцию РСФСР от 12 апреля 1978 года, а какую-то другую конституцию РФ, которой в 1978 году не было и в помине, а было РСФСР, значит, Конституцию РСФСР никто не отменял и она действует. А тогда Российской Федерации и Конституции РФ нет де юре. Таким образом, Конституция Основного закона РСФСР 1978 года имеет высшую юридическую силу на всей территории РСФСР, то есть временно оккупированной и временно носящей название РФ.

Голосование за проект Конституции РФ проводилось вопреки постановлению Конституционного Суда РФ от 21.09.1993 № З-2 . Подсчет голосов производился лицом без полномочий гражданином Рябовым, «уполномоченным» на это другим лицом без полномочий.

Голосование за проект Конституции РФ было организовано вопреки решению граждан СССР на референдуме 17 марта 1991 г. за сохранение СССР. Т.е. оно изначально было противозаконно.

За Конституцию РФ голосовали граждане РСФСР (СССР), т.е. граждане другого, по отношению к новой РФ, государства, чего они не могли делать в силу обязательности для них норм Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.



Поэтому, даже если бы за принятие проекта новой Конституции проголосовали все 100% единогласно, то такое голосование всё равно было бы юридически ничтожным, т.к. не соблюден порядок изменения действующих Конституций – референдумом, где требуется более половины голосов списочного состава избирателей. Проголосовать за Конституцию иной — новой РФ это всё равно, что голосовать за принятия новой Конституции Аляски или Нигерии.

Впрочем, даже этот результат вскоре был разоблачен как подтасовка Центризбиркома. Сначала ЦИК РФ опубликовал официально сведения о том, что конституция 1993-го не принята, а потом уже сказали, что протоколы потерялись.

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