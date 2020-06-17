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Быть ли Добру?

10:40. 17 июня 2020 173 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Поле подсолн

Сначала извратилась Любовь, измельчала Совесть, душа, наконец, исчезает право и просто здравый смысл. Плавно текущая (вместе с отрывом от Природы и ростом порочности) шизофренизация общества резко обострилась в связи с весенними событиями. 

   Полная деградация? Восстановлению в прежнем качестве не подлежим?

   Пора каждому начинать всё сначала, с Добра, которое есть изначальное Благо, Любовь и т.д., искать друг друга, чтобы сбиваться в «бригаду» по строительству нового общего «дома»?

 

   Казалось бы, как можно в такое тревожное время – время слома привычности, время неминуемых потерь, время особенной заботы о здоровье близких и собственном, время страха, моральной грязи и мусора вокруг говорить о каком-то Добре?

   Но мне представляется, что вначале было именно Добро, а доброе, исходящее из состояния Добра Слово лишь придало миру форму.

   Поэтому считаю уместным говорить о Добре как стратегическом направлении выхода из малопонятной, где-то абсурдной, сводящей с ума глобальномировой ситуации.

 

   Именно Добро возвращает здравый смысл и взаимопонимание. Именно Добро объединяет разноверующих и самых разных людей. Именно Добро в лице ближних с медицинским образованием и без, Добро животных, леса, неба, воды, природы исцеляет душу и часто тело:  все органы и системы, клетки организма в лучах Добра начинают работать слаженно, цельно, появляется Смысл, воля Жить – Любить, Радоваться, Творить.

   Это справедливо и в отношении мира-общества как системы, и в отношении мира большого. Перестаёт мир жить Добром – разобщается, распадается, даже погода расстраивается.

 

   Конечно, каждый считает себя на самом деле добрым, умным и сравнительно бедным, которому не очень везёт. Первое позволяет считать ближних, которым чем-то помог, неблагодарными, что ведёт к запрету себе понимать их, заставляет быть злым, неадекватно требовательным, второе позволяет считать окружающих глупцами, презирать их, третье ведёт к зависти, ненависти… 

   Речь не об этом самозваном, слепом, зависимом от «отдачи» инфантильном добре, а о взрослом, самодостаточном, не ждущем взаимности счастливом и сильном Добре, видящем в других Себя. Такое Добро единит, объединяет гораздо лучше и прочнее ума. Ум же часто разъединяет как отдельных людей, так и группы, связан с корыстью и гордыней.

   Как я понимаю, именно такое добро имел в виду М. Монтень («Тому, кто не постиг науки добра, всякая наука приносит лишь вред»), В.С. Соловьёв с И. Кантом («Чистое нравственное добро должно в конце концов быть испытано как высшее благо») и многие подвижники рода человеческого.

 

   Главной нашей заботой должна становиться забота о том, чтобы «проснуться» в Реальность. В Счастливую реальность Добра – реальность человеческого тепла, любви в наилучшем её смысле.

 

   Быть Добру!

Метки: добро

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