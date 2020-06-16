Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 июня 2020

В ходе сегодняшнего совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб взрывом был повреждён БТР-82А Вооружённых сил РФ.

Бронетранспортёр был эвакуирован с места инцидента турецким тягачом, соответствующие кадры обнародовали очевидцы.

В Минобороны России только что заявили, что террористы продолжают предпринимать попытки сорвать российско-турецкие договоренности.

«Сегодня [16 июня] в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауз боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки на трассе М4. В результате подрыва террористами взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Личный состав совместного патруля не пострадал. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации», — подчеркнули в Министерстве обороны.

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